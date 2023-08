TSV Steingaden setzt sich im Duell beim SC Böbing durch

Von: Roland Halmel

Er entschied die Partie: Steingadens Niklas Doser (im blauen Trikot) erzielte kurz vor Schluss das 3:2. © halmel

Die Steingadener Fußballer gewannen die Partie beim SC Böbing mit 3:2. Den Zuschauern wurde ein enges und attraktives Fußballspiel geboten.

Böbing/Steingaden – Die fast schon tropischen Temperaturen boten nicht unbedingt die besten Bedingungen für ein attraktives und flottes Fußballspiel. Das hielt den SC Böbing und den TSV Steingaden aber nicht davor ab, den Zuschauern eine gutklassige A-Klassen-Partie zu bieten, bei der am Ende die Gäste die Punkte mit nach Hause nahmen. „Es war ein enges Spiel, in dem wir in der Schlussphase mehr Luft hatten“, urteilte Steingadens Coach Fabian Homberg nach dem aus seiner Sicht verdienten 3:2 (2:1)-Sieg beim Landkreisrivalen.

Nach dem zweiten Erfolg im zweiten Spiel war er daher sichtlich zufrieden. Weniger glücklich war dagegen Böbings Kapitän Paul Haberäcker, der in Abwesenheit von Trainer Richard Baarfüßer Bilanz für die Hausherren zog. „Schade, wir haben Steingaden zwei der drei Tore selbst aufgelegt und am Ende ging uns leider die Kraft aus“, sagte Haberäcker nach der umkämpften, aber sehr fairen Partie.

Lindinger mit erstem Treffer der Partie per Elfmeter

„Wir haben uns anfangs schwer getan, weil wir derzeit viele Urlauber haben und erst ins Spiel finden mussten“, berichtete Homberg. In den ersten Minuten legten beide Mannschaften zwar ein flottes Tempo hin, Chancen gab es zunächst jedoch auf beiden Seiten gar keine. Erst kurz vor der Trinkpause wurde es diesbezüglich besser. Johannes Rambach mit einem Kopfball nach einer Ecke (19.) und Elias Bauer mit einem Schuss aus 16 Metern (23.) verpassten den Führungstreffer der Steingadener nur knapp.

Erst nach einer halben Stunde tauchten auch die Hausherren erstmals gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf. Lukas Driendl holte dabei Dominik Schuster im Strafraum von den Beinen, woraufhin der sehr gut leitende Unparteiische Max Staltmeier sofort auf den Punkt zeigte. Den Elfmeter versenkte Yannik Lindinger sicher zum 1:0 für den SCB (29.).

Die Gäste zeigten sich vom Rückstand allerdings nicht geschockt. Nach einer Freistoßflanke köpfte Sebastian Schleich den Ball noch vorbei (36.). Die nächste Chance war dann jedoch ertragreicher. Fabian Weinzierl schickte Bauer mit einem langen Ball auf die Reise und der ließ Bömit seinem strammen Schuss Böbings Schlussmann Hannes Wörmann keine Abwehrmöglichkeit – 1:1 (41.). Und die Steingadener legten sofort nach. Ein starkes Zuspiel von Bauer in die Schnittstelle veredelte Rambach mit dem 2:1 für Steingaden (43.).

„Nach vorn hat es uns an der Durchschlagskraft gefehlt.“

Nach dem Wechsel versuchten die Böbinger, den Druck zu erhöhen. Zwingende Chancen erarbeiteten sie sich allerdings nicht. Erst ein Einwurf hebelte die TSV-Abwehr aus. Der Drehschuss von Leonhard Schmid trudelte zum 2:2 ins Tor (58.). Nach Peter Bertls Kopfball, der über den Steingadener Kasten flog (63.), übernahmen in der Folge immer mehr die Steingadener das Kommando.

Niklas Doser (67.) und Lukas Driendl (79.) vergaben Konterchancen der Gäste. Auf der Gegenseite sorgte Simon Kees mit einem Kopfball für Gefahr (81.). In der Schlussphase ging es aber fast nur noch in Richtung des Böbinger Gehäuses. Bei der Großchance von Bauer rettet Florian Schmid für seinen geschlagenen Keeper noch auf der Linie (85.). Eine starke Einzelleistung von Doser, der erst seinen Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball dann unter die Latte hämmerte, bescherte dem TSV wenig später das 3:2 (89.).

Trotz erheblicher Nachspielzeit kamen die Hausherren danach zu keiner nennenswerten Ausgleichsmöglichkeit mehr. „Nach vorn hat es uns an der Durchschlagskraft gefehlt“, musste Haberäcker enttäuscht einräumen. (Roland Halmel)

Statistik

SC Böbing 2:3 TSV Steingaden

Tore: 1:0 (29.) Lindinger (Elfmeter, 1:1 (41.) Bauer, 1:2 (45.) Rambach, 2:2 (58.) L. Schmid, 2:3 (88.) Doser

Gelbe Karten: Böbing 1, Steingaden 0

Schiedsrichter: Max Staltmeier

Zuschauer: 77