Umstrittener Elfmeter: Peiting schlägt Altenstadt im Kreisliga-Derby - „Den darf man nicht geben“

Von: Roland Halmel

Eine Szene, die für Diskussionen sorgte: Peitings Nicola Haser (in Rot) kommt im Strafraum nach einer Aktion mit den Altenstadtern (v.l.) Robert Kanzler, Raphael Lautenbacher und Meiko Barlag (verdeckt) zu Fall. Danach gab’s Elfmeter, den die Gäste zum 1:0 nutzten. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

Der TSV Peiting gewann das Derby auswärts beim TSV Altenstadt. Der Coach der Gastgeber beschwert sich nach dem Spiel über eine Fehlentscheidung.

Altenstadt – Vor ziemlich genau einem Jahr verspielte der TSV Peiting im Derby beim TSV Altenstadt eine 2:0-Führung und unterlag mit 2:3. Einen solchen Fauxpas leisteten sich die Peitinger in der Neuauflage des Nachbarschaftsvergleichs am Dienstagabend nicht. Die Truppe von Trainer Fabian Melzer setzte sich im Flutlichtspiel in Altenstadt mit 2:0 (1:0) durch und rückte damit bis auf einen Zähler an die Tabellenspitze der Kreisliga 4 heran. Die unterlegene Mannschaft, trainiert von Daniel Hindelang, wartet dagegen weiter auf den ersten Punkt.

„Die Jungs haben kein schlechtes Spiel gemacht. Aber wenn man sieht, wie die Gegentore zustande kamen, ist die Niederlage schon schade“, urteilte Hindelang, der auch noch zwei bittere Pillen schlucken musste. Sowohl Robert Kanzler als auch Yasin Akcakaya gingen mit lädierten Knien vom Platz. „Wenn die beiden jetzt auch noch ausfallen, wäre das extrem bitter“, so Hindelang. Deutlich bessere Laune hatten nach Spielschluss die Peitinger. „Wir haben wenig zugelassen und hatten das Spiel ab Mitte der ersten Hälfte eigentlich im Griff“, urteilte Melzer nach dem aus seiner Sicht verdienten Erfolg.

Beide Teams taten sich in der Anfangsphase schwer, Chancen herauszuspielen. Altenstadts Tobias Graun sorgte mit einem Freistoß (11.) für Gefahr. Auf der Gegenseite schoss Florian Wörle (16.) über den Kasten. In der Folge verzeichneten die Altenstadter eine Vielzahl an Standards. Rund ein Dutzend an Ecken und Freistößen bis zur Pause brachten aber nichts ein. Nach der ausgelassenen guten Möglichkeit von Peitings Max Neufing (29.), der freistehend drüber schoss, übernahmen die Gäste immer mehr das Kommando. Beim nächsten Angriff der Peitinger kam Nicola Haser im Strafraum zu Fall. Die Folge war ein Elferpfiff, der bei den Altenstadtern heftige Proteste auslöste. „Den darf man nicht geben“, schimpfte Hindelang vergeblich. „Nicht jeder Schiri gibt den“, hatte auch Melzer gewisse Zweifel, ob die Aktion von Haser, bei der er mehr oder weniger in drei Gegenspieler hineinrannte, wirklich elfmeterwürdig war. Wörle (30.) war es letztlich egal: Er traf vom Punkt zum 1:0.

Die Führung gab den Peitingern merklich Auftrieb, während die Hausherren den Schock verdauen mussten. In der Schlussphase der ersten Hälfte lag mehrfach der zweite Peitinger Treffer in der Luft. Einen schnell ausgeführten Freistoß schoss Wörle (40.) über das Tor. Ein Schuss von Haser (43.) touchierte den Außenpfosten. Ein weiterer Freistoß von Michael Boos (44.) ging daneben, und die Großchance von Wörle (45.) entschärfte Keeper Max Gast mit einer Glanzparade.

Nach dem Wechsel fingen sich die Altenstadter wieder. Bei einer Doppelchance verpassten Akcakaya und Graun (48.) den Ausgleich nur knapp. Franz Demmler (50.) traf im Anschluss das Außennetz. Nach einer Konterchance der Gäste durch Wörle (51.) bekamen die Peitinger die Partie wieder besser in den Griff. Ein verunglückter Abschlag von Gast sorgte dann für die Vorentscheidung. Der Ball landete bei Andreas Neumeier und der nahm das Geschenk dankend an – es stand 2:0 (70.). Neufing verpasste in der Schlussphase zweimal das dritte Tor für die Peitinger. Altenstadt zeigte sich bemüht, aber letztlich fehlte es an der Durchschlagskraft, um das Spiel nochmals spannend zu machen. Spätestens, als Altenstadts Raphael Lautenbacher noch eine Zehn-Minuten Strafe (83.) kassierte, war die Begegnung gelaufen.

Am Freitag sind die Altenstadter schon wieder im Einsatz. Das Heimspiel gegen Penzing (19 Uhr) steht auf dem Programm. (Roland Halmel)

Statistik

TSV Altenstadt 0

TSV Peiting 2

Tore: 0:1 (30.) Wörle (Elfmeter), 0:2 (70.) Neumeier. Gelbe Karten: Altenstadt 3, Peiting 0. Schiedsrichter: Alois Holzheu. Zuschauer: 120.