Peitings unnötige Zitterpartie gegen Kellerkind

Von: Roland Halmel

Er sorgte für die Entscheidung: Matthias Lotter (im roten Trikot) erzielte im Heimspiel der Peitinger gegen Maisach den einzigen Treffer in dieser Partie. © Roland Halmel

Das Heimspiel gegen den SC Maisach zeigte es mal wieder: Der TSV Peiting hat sich zu einem Spezialisten für knappe Ergebnisse entwickelt - und das meist mit erfolgreichem Ende.

Peiting – Knappe Spiele waren beim TSV Peiting zum Saisonanfang in der Kreisliga 2 im vergangenen Sommer an der Tagesordnung. Von der ersten achten Partien gewannen die deren fünf – allesamt mit einem einzigen Tor Unterschied. An diese für ihren Coach und die Fans nervenaufreibenden Auftritte knüpfte der Tabellenführer auch beim Start ins neue Fußballjahr an. Trotz einer Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten reichte es für den TSV im Heimspiel gegen den SC Maisach, der als Vorletzter um den Klassenerhalt kämpft, nur zu einem mühsamen 1:0 (0:0)-Erfolg.

Wir haben anfangs die Tore nicht gemacht. Und dann ist mit jeder Minute mehr Unruhe reingekommen.

„Wir haben anfangs die Tore nicht gemacht. Und dann ist mit jeder Minute mehr Unruhe reingekommen“, so Fabian Melzer. Der Peitinger Trainer war am Ende erleichtert, dass die unnötige Zitterpartie letztlich gut ausgegangen war. „Wir wollten offensiv dominant auftreten, das ist uns eine Viertelstunde sehr gut gelungen“, urteilte Melzer, der in seiner Startelf drei Stürmer aufbot, die den ersatzgeschwächten Gästen gleich ordentlich Druck machten. Bei vier Großchancen in der Anfangsphase lag der Führungstreffer der Hausherren mehrfach in der Luft. Er wollte aber nicht fallen, da zweimal Christoph Hertl (3., 10.), Matthias Lotter (8.) und Florian Wörle (13.) in aussichtsreicher Position nicht trafen.

Mit zunehmender Dauer erlahmt Peitings Elan

Danach erlahmte der Elan des Spitzenreiters. Den Maisachern gelang es in der Folge, das Tempo zu verschleppen. Die Aktionen der Peitinger indessen wurden ungenauer und wurden auch weniger zielstrebig vorgetragen. Bis zur Pause kamen trotz klarer Überlegenheit nur noch Lotter (33.) und Wörle (36.) zu Möglichkeiten. Selbst aus einem halben Dutzend Ecken sprang nichts wirklich Gefährliches heraus.

Erst Mitte der zweiten Hälfte trifft Matthias Lotter zum erlösenden 1:0

Aus der Kabine kamen die Gastgeber mit viel Schwung auf den Platz zurück. Christoph Enzmann (49.) und Wörle (56.) ließen zwei weitere hochkarätige Möglichkeiten liegen, ehe Lotter dann doch noch zuschlug. Auf Zuspiel von Martin Pakleppa ließ der TSV-Torjäger dem Maisacher Schlussmann mit einem platzierten Schuss ins lange Eck keine Abwehrchance – 1:0 (65.). Die Gäste, die phasenweise sehr nickelig waren, gaben sich in der Folge zwar nicht geschlagen, ihre langen Bälle stellten die Peitinger Abwehr aber nicht gerade vor unlösbare Aufgaben. Dennoch mussten die Hausherren bis zum Schlusspfiff zittern, da Lotter bei einem Alleingang das entscheidende 2:0 vergab (85.). Nach 94 Minuten war der Peitinger Arbeitssieg schließlich unter Dach und Fach.

Statistik

TSV Peiting - SC Maisach 1:0

Tor: 1:0 (65.) Lotter. Gelbe Karten: Peiting 2, Maisach 5. Schiedsrichter: Adolf Schuster. Zuschauer: 125.