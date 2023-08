Verdienter 7:0-Sieg beim TSV Ingenried – Schongau setzt ein Ausrufezeichen

Von: Roland Halmel

Einfach nicht zu stoppen: Schongaus Jasmin Dedic (im gelben Trikot) erzielte beim Kantersieg gegen den TSV Ingenried (im Bild Johannes Echtler) vier Tore. Die Szene zeigt den Treffer zum 6:0. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

Im Nachbar-Duell zwischen dem TSV Schongau und dem TSV Ingenried zum Auftakt der Kreisliga-Saison konnten die Lechstädter souverän gewinnen.

Ingenried – Das war schon mal eine Ansage an die Konkurrenz in der A-Klasse 6. Beim Nachbarn, dem TSV Ingenried, ließ es der TSV Schongau zum Saisonstart richtig krachen. Die neuformierte, verstärkte und verjüngte Truppe der Lechstädter überrollte die Hausherren förmlich und feierte einen 7:0-Kantersieg.

„Das war ein guter Start, dabei sind wir noch gar nicht komplett“, sagte Schongaus neuer Coach, Anton Schwalm nach dem einseitigen Spiel. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können. Ingenrieds Spielertrainer Martin Echtler hatte für den verpatzten Start eine Erklärung: „Wir sind sechs bis sieben Leute im Training, das sieht man dann in diesem Spiel“, sagte er. „Wir waren letztes Jahr schon Abstiegskandidat, das wird in dieser Saison nicht anders.“ In der vergangenen Spielzeit „standen wir wenigstens in der Abwehr noch stabil“,doch gegen Schongau war das nicht mehr der Fall.

„Stellen wir Hütchen auf, die zeigen mehr Gegenwehr“, sagte Schlussmann Michael Kirchner in der Schlussphase, nachdem er reihenweise Großchancen der Gäste abgewehrt und so ein komplettes Debakel verhindert hatte. „Der Torhüter war gut“, lobte auch Schwalm den Ingenrieder Keeper, der bei sengender Hitze von der ersten Minute an Schwerstarbeit zu verrichten hatte, weil ihn seine Vorderleute regelmäßig in Stich ließen.

Die Schongauer, bei denen nur zwei Mann aus dem Kader der zurückliegenden Saison in der Startelf standen, begannen hellwach und treffsicher. Ehe sich die Gastgeber versahen, lagen sie mit drei Toren im Rückstand. Nach einem guten Zuspiel von Waheed Eshagh tanzte Jasmin Dedic vor dem 1:0 (4.) den Keeper aus. Eine Freistoßflanke von Dedic versenkte im Anschluss Sebastian Krause (8.) unbedrängt am langen Pfosten. Als Abu Turay (14.) einen Eckball zum 3:0 in den Winkel köpfte, war die Partie eigentlich schon gelaufen. In der Folge kontrollierten die spielstarken und ballsicheren Gäste klar das Geschehen. In schöner Regelmäßigkeit ließen sie jedoch weitere gute Möglichkeiten aus. Schongaus Schlussmann Daniel Simnacher bekam indessen überhaupt nichts zu tun, da Ingenried bis zur Pause nur selten über die Mittellinie, geschweige denn zu einem Torschuss, kam.

Nach dem Wechsel änderte sich an der einseitigen Partie wenig. Dedic (53., 70., 76.) schraubte mit einem lupenreinen Hattrick das Ergebnis auf 6:0 nach oben. Ein weiterer Treffer wurde ihm wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt. In der Schlussphase brachen bei Ingenried in der Deckung komplett die Dämme. Die Gäste vertändelten jedoch einige hundertprozentige Chancen. Einmal waren die Schongauer aber doch noch erfolgreich: Nevzat Saliov (80.) traf zum 7:0-Endstand. (Roland Halmel)