Verhängnisvoller Chancenwucher: TSV Schongau muss sich mit Remis gegen Burggen begnügen

Von: Roland Halmel

Gefahr fürs Burggener Gehäuse: Das Foto zeigt eine Kopfballchance von Schongaus Dominik Bätzner (rechts), die aber nicht zum Torerfolg führte. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

Der TSV Schongau tut sich vor dem Tor schwer. Gegen Burggen hat die Mannschaft von Trainer Thomas Höfler zu viele Chance verpasst.

Schongau – So wirklich geändert hat sich für die Fußballer des TSV Schongau seit der Relegation nichts. Wie im entscheidenden Spiel gegen Eching, als eine Vielzahl bester Chancen ungenutzt blieben (und das den Aufstieg verhinderte) lief es für die Lechstädter auch gestern in der A-Klasse 5 gegen den TSV Burggen. „Es gibt halt so Tage, wo die Tore einfach nicht fallen wollen“, sagte Schongaus Trainer Peter Mahl nach dem 2:2. Burggens Coach Thomas Höfler wählte einen Vergleich aus der Bundesliga: „Das war heute wie bei Bayern gegen Gladbach“, sagte er zu den Kräfteverhältnissen auf dem Platz. „Das Unentschieden ist unverdient.“

Die Gäste machten aus drei Möglichkeiten zwei Tore, während die Platzherren reihenweise glasklare Chancen vergaben. „Burggen hat aber auch mit viel Leidenschaft verteidigt,“ gab es von Mahl ein Lob in Richtung des Gegners. Fast hätte Schongau die Partie noch verloren, da Burggen kurz vor Schluss den Siegtreffer auf dem Fuß hatte: Trainersohn Max Höfler (88.) schoss jedoch aus drei Metern vorbei.

Wie Toreschießen geht, zeigte gleich zu Beginn der aus Kinsau nach Schongau zurückgekehrte Marius Klein beim 1:0 (1.). In der Folge schafften es die Gastgeber trotz guter Chancen nicht, Burggens Schlussmann Marco Schleich zu überwinden. Effektiver waren die Gäste, die aus zwei Kontersituationen eiskalt Kapital schlugen: Beim 1:1 verwertete Anton Hofmann (12.) einen langen Ball. Wenig später setzte sich Andreas Seichter auf der Außenbahn durch, sein Zuspiel versenkte Matthias Lory zum 2:1 (25.). Die Schongauer drängten danach vehement auf den Ausgleich. Klein und Sturmkollege Jasmin Dedic sowie andere Spieler ließen fast im Fünf-Minuten-Takt Chancen aus. Mit etwas Dusel gelang dann doch noch der Gleichstand. Ein als Flanke gedachter Schuss von Daniel Böhm aus 25 Metern senkte sich zum 2:2 (87.) ins Tor. Beide Teams spielten danach auf Sieg. Ein Treffer wollte aber keinem mehr gelingen. (rh)

TSV Schongau - TSV Burggen 2:2

Tore: 1:0 (1.) Klein, 1:1 (12.) Hofmann, 1:2 (25.) Lory, 2:2 (87.) Böhm. Gelbe Karten: Schongau, Burggen. Schiedsrichter: Markus Jörg. Zuschauer: 80.