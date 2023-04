VfL Denklingen gegen 1. FC Penzberg, die Mannschaft ohne Konstanz: „Einiges läuft gegen uns“

Von: Andreas Mayr

Teilen

Von wegen abgehoben: Im Hinspiel im vergangenen September kassierten die Denklinger (in blauen Trikots, hier Andreas Schießl) gegen den FC Penzberg eine 1:3-Heimniederlage. Foto: halmel © halmel

Niemand versteht den 1. FC Penzberg. Auch nicht Markus Ansorge. „Das kann keiner“, scherzt der Trainer des VfL Denklingen. Er hat einen guten Draht zum Kollegen Simon Ollert.

Denklingen – Erst vor Kurzem haben sie sich geschrieben, um abzustimmen, ob an diesem Samstag im Nonnenwaldstadion (14.30 Uhr) auf Rasen oder Kunstrasen gespielt wird. Das war für Markus Ansorge im Grunde die einzig wichtige Information über den FCP. Denn groß einstellen auf den Gegner kann er seine Mannschaft ohnehin nicht. Woche für Woche nehmen die Penzberger Gestalten an, die sich kaum vorher sehen lassen. Mal sind sie wie in Murnau ein bissiger Bullterrier, mal wie in Neuried unter der Woche zahme Ziegen. Die Konkurrenz aus Berg hat den FCP einmal als „launische Diva“ bezeichnet, was sicher überspitzt formuliert war, aber auch einen wahren Kern traf. Konstanz ist in dieser Bezirksliga-Saison ein Fremdwort für die Penzberger Fußballer.

Simon Ollert stört das natürlich selbst am meisten. Seit einigen Monaten versucht er ein Team nach seinem Gusto zu formen. Während viele spielerischen Elemente klare Konturen annehmen, ist das mit der Beständigkeit noch immer ein Makel. „Das ist eine Frage der Erfahrung“, sagt der Coach. Nach Siegen schaltet sein Team allzu gerne in einen Selbstgefälligkeits-Modus, will sich nicht mehr so hart quälen. „Jeder einzelne Punkt muss hart erarbeitet werden. Man darf nie beginnen, zufrieden zu sein“, predigt der Trainer. In Neuried missfielen ihm mehrere Dinge auf dem Feld. „Einige Punkte will ich nicht wieder sehen“, betont Ollert. Die Details möchte er nicht öffentlich erörtern. „Das bleibt unter uns.“ Allgemein formuliert: Von seiner Mannschaft verlangt er „Haltung“, das Wort fällt derzeit oft. „Man kriegt nichts geschenkt.“

1. FC Penzberg fehlen zwei Stammspieler - Franz Fischer zurück

Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass kaum Zeit zum Rekapitulieren bleibt nach der Neuried-Niederlage. Donnerstag gab es einen kurzen Aufgalopp und Einheiten bei der Physiotherapeutin, mehr nicht. Auch auf personeller Ebene verlief das Duell nicht wie gewünscht. Mit Maximilian Panholzer und Andreas Schneeweiß verletzten sich zwei weitere Stammkräfte. „Zur Zeit läuft einiges gegen uns.“ Mit Franz Fischer gibt es immerhin eine Alternative im Angriff. Fischer hat sich vor drei Wochen angetragen, wollte sich nach dem Ende der Futsalsaison fit halten. Weil ihm das Training Spaß machte, entschloss er sich zur Rückkehr aufs Fußballfeld. „Er hat Lust gewonnen und wir sind froh“, sagt Simon Ollert.

Ein weiterer qualitativ hochwertiger Kicker für den FCP. Von denen haben sie ja schon so viele, schwärmt Markus Ansorge. Neben der Offensive hebt er vor allem die Innenverteidiger Mirko Ramcic und Fazlican Verep hervor. „Wundert mich, dass die so viele Gegentore bekommen haben.“ Allerdings fehlt ihm der Einblick. Mit seinem Team war er genug beschäftigt. Der VfL Denklingen hat hinbekommen, was Penzberg fehlt. Schon die ganze Rückrunde über hält die Mannschaft ein Niveau, ein sehr hohes Niveau sei gesagt. „Sie hat sich gefangen und stabilisiert“, lobt der Coach.

VfL Denklingen kann erneut auf die Startelf bauen

Freilich war das keine zufällige Entwicklung. Drei Faktoren macht Markus Ansorge verantwortlich. Zunächst die Personallage. Zum sechsten Mal in Folge wird Denklingen mit derselben Startelf antreten – und die hat sich prächtig in Form gekickt. Der RKR-Sturm (Ried-Karg-Rambach), wie Ansorge seine Frontlinie bezeichnet, hält schon bei 30 Toren und trifft auf Penzbergs wackelige Hintermannschaft. Zweitens hat der Trainer im Winter ein paar Positionen neu besetzt. Hervor hebt er Tobias Schelkle (früher Mittelfeld) in der Innenverteidigung. „Der spielt überragend.“ Punkt drei: Denklingen setzt nun wieder auf ein offensiveres System. In Spielen wie dem Derby gegen Raisting merkte der Trainer, wie wenig seinem VfL das Mauern liegt: „Das war furchtbar destruktiv. Das würde ich nie mehr so machen.“

Mit den neuen, alten Abläufen fühlen sich Ansorges Fußballer wohl. „Das macht es schwer, uns zu schlagen.“ Gleichwohl ist der VfL auch zum Siegen verdonnert. Viel zu knapp geht es im hinteren Bereich dieser Spielklasse zu. Der Neurieder Sieg über Penzberg, der für Ansorge nicht ganz unerwartet kam, hat die Spannung weiter erhöht. „In der Bezirksliga gibt es keine Gurkentruppen“, betont der Trainer. Vorige Woche hat er sich eine Kreisliga-Partie angeschaut und gemerkt, wie viel langsamer das Tempo dort ist. Für Denklingen ist jedes Spiel ein Kampf ums Überleben. Auch an diesem Samstag auf dem Penzberger Kunstrasen. (Andreas Mayr)