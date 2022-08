VfL Denklingen: Ansorge verspricht Wiedergutmachung - „Zweikämpfe nicht angenommen“

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Er kann auch mal laut werden: Denklingens Trainer Markus Ansorge war mit dem jüngsten Auftritt seiner Mannschaft gegen Raisting nur bedingt zufrieden. © rabuser

Ein klein wenig hallt das Unentschieden gegen den SV Raisting im Derby der Bezirksliga Süd vom vergangenen Mittwoch schon noch nach: „Wir haben schlecht gespielt“, räumt Markus Ansorge ein.

Denklingen – Trotz Führung reichte es am Ende nur zu einem 1:1. „Bitter, wenn man dann noch den Ausgleich kassiert.“ An der Rechtmäßigkeit des Unentschiedens zweifelt der VfL-Coach in keiner Weise, weil der VfL sein „Können nicht auf den Platz gebracht“ habe. „Zweikämpfe nicht angenommen, viele Fehlpässe produziert“, ergänzt der 55-Jährige.

Vielleicht hat sich sein Team auch von der ungewohnt großen Kulisse – etwa 400 Zuschauer säumten das Spielfeld am neuen Sportgelände – etwas beeindrucken lassen. Jetzt aber richtet sich der Blick nach vorn: „Wir werden das am Sonntag wieder gutmachen“, kündet Ansorge vor dem Match beim TSV Großhadern im Brustton der Überzeugung an. Die Ausgangslage spricht dafür, dass die Denklinger erfolgreich sein werden.

Der einstige Bayernligist von der Heiglhofstraße ist bemüht, zehn vorwiegend aus unteren Spielklassen losgeeiste Neuzugänge zu integrieren. Bislang sind die Großhaderner sieglos und deswegen auch ganz unten in der Tabelle gelistet. Allerdings weiß Ansorge um die technischen Fähigkeiten der Münchner. „Sie haben gute Zocker drin. Wenn du sie spielen lässt, sind sie gefährlich.“ Bester Beweis: Das 2:2-Unentschieden bei der SpVgg Haidhausen, die allenthalben als Topfavorit auf den Meistertitel genannt wird.

Deswegen legt Ansorge den defensiven Akzent vom vergangenen Mittwoch ad acta. Man werde „viel Bewegung“ im eigenen Spiel haben und „immer wieder vorn draufgehen“. Am Ausgang der Partie gibt es für den Trainer keinen Zweifel: „Das Spiel kann nur über uns laufen“, stellt der Coach klar. Ansorge nimmt seine Kicker in die Pflicht. „Wir müssen die aktivere Mannschaft sein. Es ist unser Anspruch, in Großhadern zu gewinnen.“

Personell kann der VfL auf seinen kompletten Fundus zurückgreifen. „Volle Kapelle, wie man so schön sagt“, unkt Ansorge. Arjanit Robaj, gegen Raisting noch unpässlich, ist wieder fit. Und selbst das Fragezeichen hinter Michael Stahl erscheint wenig konturenstark. Zwar machte sich die Bauchmuskelzerrung am Mittwoch wieder etwas heftiger bemerkbar als erwünscht, dennoch glaubt Ansorge an den Einsatz seines Routiniers. „Ich denke, es wird gehen.“ (or)