„Wir werden uns strecken müssen“ – Beim VfL Denklingen regiert Bescheidenheit vor Ligastart

Von: Oliver Rabuser

Fast ein Jahr ist das jetzt her: Tobias Ried (Mitte) zog sich Ende August vergangenen Jahres im Gastspiel beim FC Garmisch-Partenkirchen einen Kreuzbandriss zu. Die Rückkehr in den Spielbetrieb verzögert sich, die Denklinger werden vermutlich erst im kommenden Jahr wieder auf den 33-Jährigen zählen können. Foto: oliver rabuser © oliver rabuser

Wird es wieder eine Zittersaison für den VfL Denklingen? Oder schippert die Elf von Markus Ansorge in ruhigerem Fahrwasser? Eine solche Prognose lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht stellen.

Denklingen – Zehn Monate Zeit bleibt allen Teams, das Notwendige zu regeln. Eine Periode, in der viel passieren wird, vornehmlich Unverhofftes oder Unvorhergesehenes. Eines aber steht jetzt schon fest: Die Denklinger werden die Zielsetzung, für die am übernächsten Wochenende beginnende Saison in der Bezirksliga Süd betont zurückhaltend formulieren. Aus zweierlei Gründen: Dem Abschneiden in der Vorsaison, aber auch ob des aktuellen Leistungsstands.

„Wir tun uns momentan noch etwas hart“, fasst Coach Ansorge die ersten zwei Vorbereitungswochen zusammen. Bei den Praxistests ging der VfL bislang leer aus. Einem 2:4 gegen Landesligist VfL Kaufering, wo Ansorges Filius Paul kickt, folgte die 1:5-Abfuhr beim Bezirksligisten FC Thalhofen. Bei der Analyse beider Partien beschränkt sich der Coach auf das Substanzielle aus VfL-Sicht. So habe sein Team gegen Kaufering bis zur Pause „sehr gut mitgehalten“, ehe es im zweiten Abschnitt „etwas eingebrochen“ sei. Tatsächlich stand es zwischenzeitlich durch Treffer von Lukas Greif und Armin Sporer 2:2. Beim Match in Marktoberdorf indes sah Ansorge eine „extrem unterlegene“ Denklinger Elf, was mitunter „einigen Urlaubern“ geschuldet war. Obendrein initiiert Ansorge durch den Einbau „potenzieller Zukunftsspieler“ erste Testläufe.

Noch viel zu tun bis zum ersten Saisonspiel gegen Aufsteiger FT Jahn Landsberg

Bedenken türmen sich beim VfL-Trainer noch nicht auf. Es sind die typischen Abläufe in einer Vorbereitung, die geprägt ist von Schwankungen und einem unterschiedlichem Leistungsstand innerhalb des Teams. „Wir tun wirklich viel im Training“, versichert Ansorge. Und etwas Zeit bis zum ersten Punktspiel bei Aufsteiger FT Jahn Landsberg am 29. Juli ist ja auch noch. Die soll möglichst sinnvoll genutzt werden. Mit dem Match gegen den SV Egg/Günz am nächsten Freitag, einem Einladungsturnier zum Jubiläum des FC Blonhofen und natürlich der Generalprobe vor dem Bezirksliga-Start gegen den TSV Peißenberg.

Inhaltlich sieht der Coach die größte Baustelle in der fehlenden Kompaktheit der Reihen. In den Testspielen habe man den Gegnern oftmals zu viele Räume gelassen. Die Fehlerquellen bezeichnet Ansorge als „individualtaktisch“. Ergo: „Wir müssen wieder dahin, kompakter zu stehen.“ Hilfestellung erhofft sich der 56-Jährige hierbei von Christoph Schmitt, den Ansorge einen „Mega-Strategen“ nennt. Der Kinsauer, vormals beim SV Raisting, ist bislang der einzige Neuzugang der Denklinger. Ob es dabei bleibt, ist noch nicht abschließend geklärt. Einerseits sieht Ansorge das Team „auf fast allen Positionen variabel“ besetzt.

Dennoch würde er vermutlich einen Luftsprung machen, sollte sich das Objekt seiner Begierde doch noch pro Denklingen entscheiden. Eine Personalie, bei der es weniger um das Interesse anderer Klubs und erst recht nicht um Gefeilsche geht, sondern um den außersportlichen Werdegang. „Man muss seine berufliche Entwicklung abwarten“, betont der Coach.

Vorerst bleibt es beim Altbewährten. Mit Dominik Karg ist nach seiner Schulterverletzung wieder voll belastbar, das Comeback von Tobias Ried, der trotz erheblicher Fortschritte die Rekonvaleszenz nach seinem Kreuzbandriss als noch nicht abgeschlossen betrachtet, verzögert sich indessen. Ansorge rechnet mit dem Innenverteidiger nicht vor der Winterpause und bringt gleichzeitig das nötige Verständnis auf. „Tobi will sich diese Zeit nehmen, gerade weil es die zweite Verletzung kurz hintereinander war.“

Bezirksliga laut VFL-Coach Ansorge „noch ausgeglichener“ als im Vorjahr

Was die Qualität der Spielklasse betrifft: Ansorge verortet sein Team nicht im Zirkel der Schwergewichte. „Wir werden uns ganz schön strecken müssen“, vermutet Ansorge. Die Bezirksliga versprühe den Eindruck, „noch ausgeglichener“ zu sein als im Vorjahr. Darüber hinaus wartet auf die Denklinger ein „brutales Auftaktprogramm“, mit den Matches gegen Jahn Landsberg, BCF Wolfratshausen, SV Raisting und FC Penzberg. Dies alles lässt für Ansorge nur einen Schluss zu: „Es geht für uns einzig und allein darum, nicht abzusteigen.“ (Oliver Rabuser)