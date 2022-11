„Wir müssen gewinnen“: VfL Denklingen will die Weihnachtszeit ohne große Abstiegssorgen genießen

Gibt grünes Licht: Dominik Karg (r., hier gegen Neuhadern) ist nach Problemen mit dem Oberschenkel zurück. © OR

Die Tabelle lässt wenig alternative Schlüsse zu: Im letzten Heimspiel der Hinserie muss Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen in die Erfolgsspur zurückfinden.

Denklingen – Ansonsten droht dem Team eine graue Weihnachtszeit auf einem Abstiegs-Relegationsplatz. Gegner TSV Neuried reist mit einer nahezu deckungsgleichen Agenda an, woraus sich die Pikanterie dieser Begegnung speist. VfL-Trainer Markus Ansorge geht von einem „50/50-Spiel“ aus.

Just, als er im Heimrecht den möglichen Vorteil für sein Team benennen wollte, fiel ihm die Diskrepanz zum Vorjahr auf. „Daheim sind wir ja leider auch keine Macht mehr.“ Die aber wollen die Denklinger wieder sein. Selbstredend ist der Weg zu alter Stärke kein einfacher. Alles, was in der vergangenen Saison lange Zeit so spielerisch leicht, selbstverständlich und dominant aussah, ist wie vom Herbstwind weggeblasen.

Am Dienstag verweilte die Mannschaft nach dem Training noch lange in der Kabine. Es wurde gemeinsam die Bundesliga verfolgt, aber auch noch einmal ausgiebig die eigene Situation diskutiert. „Die Jungs sind sehr selbstreflektiert, die Mannschaft ist intakt“, beteuert Ansorge zwei Tage später. Und er betont die Bedeutung der kommenden Begegnung: „Wir müssen gewinnen, sind in der Bringschuld.“ Geht das Unterfangen schief, würden die Denklinger vor dem abschließenden Gastspiel beim SV Raisting in die Abstiegszone abrutschen. „Dann überholt uns auch noch Neuried.“

Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Match, das der VfL zu bestreiten hat. Und – anders als in den Vormonaten – fallen jedwede personenbezogenen Einschränkungen weg. „Das Thema ,Personal‘ ist jetzt durch“, stellt Ansorge klar. Zurecht. Denn mit Ausnahme von Tobias Ried, der nach konservativer Behandlung seines Kreuzbandrisses im Frühjahr zurückerwartet wird, stehen sämtliche Kaderspieler zur Verfügung. Zuletzt stieg auch Tobias Schelkle nach überstandener Bänderverletzung wieder ins Training ein. Zwar pausierte Dominik Karg unter der Woche wegen Oberschenkelproblemen. Inzwischen aber gab der Angreifer wieder grünes Licht. „Jetzt gibt es keine Entschuldigungen mehr“, sagt Ansorge. Die Partie gegen die Würmtaler sei ein „extrem wichtiger Abschluss“ für sein Team.

Von der taktischen Ausrichtung her treffen am Sonntag um 14.30 Uhr in Denklingen zwei ähnlich organisierte Mannschaften aufeinander. Auch die Neurieder lauern bevorzugt auf Umschaltmomente, wie das Hinspiel (1:1) recht gut verdeutlicht hatte. Zuletzt schaffte der TSV beim Remis gegen die SpVgg Haidhausen einen Achtungserfolg. „Überrascht mich nicht“, betont Ansorge. „Neuried hat einige gute Individualisten.“ (Oliver Rabuser)