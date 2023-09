VfL Denklingen hofft gegen DJK Pasing auf Erfolgserlebnis: „Es gibt keinen Gegner zur rechten Zeit“

Könnte als Joker eine wichtige Rolle spielen: Dominik Karg (blaues Trikot, hier gegen den BCF Wolfratshausen) gehört wieder dem Denklinger Kader an. © Oliver Rabuser

Zuletzt erlebte der VfL Denklingen eine 2:5-Klatsche gegen Haidhausen. Gegen DJK Pasing möchte Ansorge mit einer neuen Startelf wieder Punkte holen.

Denklingen – In den ersten acht Begegnungen dieser Saison ist der VfL Denklingen in erster Linie durch seine Wankelmütigkeit aufgefallen. Schwankungen, die zum Bedauern der Verantwortlichen von deutlich mehr Abs als Aufs getragen wurden. Durch die 2:5-Niederlage in Haidhausen rutschte der VfL auf einen Relegationsplatz ab. Schaffen die Denklinger gegen die DJK Pasing neuerlich eine Leistungsvolte?

„Es gibt keinen Gegner zur rechten Zeit“, stellt Markus Ansorge klar. „Was wir brauchen ist Stabilität – und die haben wir aktuell nicht.“

„Klar ist es der Anspruch, daheim gegen einen Aufsteiger zu gewinnen. Aber die Wirklichkeit ist gerade eine andere.“

Einmal mehr muss sich der Coach mit einer erheblichen Diskrepanz beschäftigen. „Klar ist es der Anspruch, daheim gegen einen Aufsteiger zu gewinnen. Aber die Wirklichkeit ist gerade eine andere.“ Klingt wie Schwarzmalerei, um dann vielleicht den Befreiungsschlag umso spektakulärer zu setzen. Ist es aber nicht.

Ansorge würde zu keiner Zeit seine Mannschaft bewusst schlecht reden, um dadurch den Gegner womöglich zum Leichtsinn verleiten. Es ist eine Bestandsaufnahme. Er als Trainer müsse jetzt „die richtigen Werkzeuge finden“, konstatiert Ansorge. „Aber dazu brauche ich die Mannschaft und deren Willen.“

Während Christoph Schmitt weite Teile der Übungseinheiten leitete, pickte sich Ansorge immer wieder Kicker für Einzelgespräche heraus. Er gab ihnen ein Feedback, das vielleicht nicht immer wirklich gut ankam. Aber jetzt ist Zeit für Tacheles. Denn: Heuer absteigen wollen sie in Denklingen nicht. Und da muss Ansorge als Mahner der frühen Stunde sichtbar sein.

Markus Ansorge wird zwei Startelf-Akteure auf die Bank setzen

Zunächst wird es einige Veränderungen geben. Für zwei Akteure, die zuletzt nicht überzeugen konnten, ist ein Bankplatz reserviert. „Um sie selber zu schützen“, erläutert der Coach. Nicht selten führt das Wissen um die eigene Formkrise zu noch stärkeren Verkrampfungen, weil der betroffene Spieler es mit aller Gewalt besser machen möchte.

„Das ist keine Strafe“, betont Ansorge. Wen es treffen wird – unklar. Mit Johannes Greif und Martin Krimshandl nennt er zumindest die Neuen in der Startelf. Für Krimshandl ist es nach den 30 Comeback-Minuten von Haidhausen der erste Einsatz von Beginn an in dieser Spielzeit. Überdies stellt Ansorge einige „Positionsrochaden“ in Aussicht. Alles für eine verlässliche Defensive.

Im Spiel vorn ruhen die Hoffnungen einmal mehr auf Simon Ried, der wie Dominik Karg endlich das nötige Fitnesslevel habe. Während Ried zu Beginn auf dem Platz steht, sieht Ansorge Karg nach einer Urlaubswoche mit Regenerationsfaktor als „Waffe von der Bank“. Und plötzlich war bei den Einlassungen es Trainers auch wieder das Timbre der Zuversicht, eine gewisse Angriffslust zu vernehmen. „Meine Mannschaft hat aus Drucksituationen schon oft Profit geschlagen, und daheim sind wir ohnehin nicht so schlecht.“ (OLIVER RABUSER)