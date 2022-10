VfL Denklingen empfängt Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn – Armin Sporer vor Comeback

Von: Oliver Rabuser

Noch einer, der fehlt: Moritz Hemkendreis (r.) muss gegen Bad Heilbrunn passen. Zumindest ist er nicht verletzt. or © Oliver Rabuser

Die kommenden Wochen werden alles andere als einfach für den VfL Denklingen. Vor dem Spiel gegen Murnau empfängt der VfL noch Landesliga-Absteiger Bad Heilbrunn.

Denklingen – Die Holzfachleute im Denklinger Umfeld sind gefragt. Denn der VfL hat innerhalb von vier Tagen zwei richtige Bretter zu bearbeiten. Und irgendwie muss er sich da durchbohren, möchte er gegen den SV Bad Heilbrunn diesen Samstag (14 Uhr) und gegen den TSV Murnau kommenden Mittwoch nicht leer ausgehen. Trainer Markus Ansorge spricht von „zwei brutalen Heimspielen“ gegen die „mit besten Mannschaften“ der Bezirksliga Süd. Seine Elf sei da, was Tabelle und Ergebnisse betrifft, „etwas weiter weg“.

Das war nicht immer so, doch die Personalmisere bei den Denklingern in dieser Spielzeit ist hinlänglich bekannt und noch längst nicht zu Ende. Tobias Ried und Michael Stahl kehren in diesem Kalenderjahr nicht mehr auf den Platz zurück, bei Tobias Schelkle könnte es zum Schluss raus wieder passen. Benjamin Maas ersetzt den an diesem Wochenende verhinderten Moritz Hemkendreis. Ansorge ist für jede Alternative dankbar, zuvorderst wenn es sich um einen der Führungsspieler handelt. Schon in der vergangenen Woche stand Armin Sporer auf dem Spielberichtsbogen und nahm auf der Bank Platz. Ansorge verzichtete eingedenk der Chronologie des Spiels auf einen Einsatz seines Kapitäns.

Diesen Samstag allerdings könnte es so weit sein. „Er ist bereit und wäre jederzeit da“, betont Ansorge. Sporers Rückkehr gebe dem Team „noch mal einen Schub“. Für weiteren Auftrieb sollen das „Top-Wetter und eine gute Kulisse“ sorgen. Denklingen schaltet auf Angriffsmodus. Gegen Teams aus dem obersten Tabellensegment ist das die einzig richtige Lösung. Denn spielerisch starke Mannschaften erkennen Verunsicherung und Duckmäusertum bei ihren Kontrahenten, und sie nutzen das aus. Die Elf von Bad Heilbrunn stuft Ansorge als „erfahrene, qualitativ hochwertige Mannschaft“ ein. Mit Anton Krinner und Benedikt Specker als offensive Schlüsselspieler sowie einem kompakten wie funktionalen Kollektiv bei der Arbeit gegen den Ball. Trainer Walter Lang leitet die sportlichen Geschicke bereits das neunte Jahr in Folge. „Wird auf alle Fälle ein schweres Spiel“, stellt der VfL-Coach fest.

Beim Abschlusstraining blickte Ansorge noch einmal auf das 2:5 in Haidhausen zurück, verwies dabei auf die „individuellen Fehler einzelner Spieler oder Gruppen“, die die Münchner eiskalt ausgenutzt hätten. Umstellungen sind notwendig. Weil Heilbrunn sein Spiel gerne über die Flügel anlegt, gedenkt Ansorge seine Außenbahnen stärker als üblich zu verdichten. Was die physische Präsenz betrifft, bedient sich der Coach plakativer Fußballer-Metaphern wie „Gras fressen“, oder „Fußball arbeiten.“ Er weiß um die Unnachgiebigkeit der Gäste. „Gegen Heilbrunn kannst du nur mit Kampf gewinnen.“ (or)