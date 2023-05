VfL Denklingen: Finaler Schritt zum Klassenerhalt? – „Brauchen noch einen Sieg bei diesem Irrsinn“

Von: Oliver Rabuser

Gewohnt treffsicher: Denklingens Torjäger Simon Ried (links, hier gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen) hat diese Saison bereits 20 Treffer erzielt. © rabuser

Mit einem Fuß steht der VfL Denklingen in der Bezirksliga bereits auf sicherem Terrain. Final soll der Klassenerhalt gegen Deisenhofen perfekt gemacht werden.

Denklingen – Fünf Zähler Vorsprung, dazu das eindeutig bessere Torverhältnis gegenüber dem SC Unterpfaffenhofen, der aktuell den Relegationsplatz einnimmt, zudem am Samstag gegen den frisch gebackenen Meister und künftigen Landesligisten aus Garmisch-Partenkirchen antreten muss.

Lässt sich da der Rechenschieber schon mal ausblenden und konstatieren: Die Denklinger haben in der Bezirksliga Süd den Klassenerhalt faktisch geschafft, müssen nur noch über die Ziellinie hüpfen?

Nein, stellt VfL-Trainer Markus Ansorge klar. 2023 sei mit 18 Punkten aus zwölf Partien „ziemlich in Ordnung“ gewesen. Zum Vergleich: Am Ende der kompletten Hinserie sorgten 17 Zähler für weihnachtliche Alarmstimmung. Ganz ums Eck ist der VfL trotzdem nicht. „Von den Ergebnissen reicht es noch nicht“, hält Ansorge fest. Ergo: „Einen Sieg brauchen wir noch bei dem Irrsinn in dieser Liga.“ Freilich hofft der Coach, dass die Garmischer ihre triumphale Saison nicht locker ausklingen lassen und dass auch die anderen Tabellennachbarn der Denklinger Federn lassen.

Prinzipiell aber gilt für Ansorge und seine Mannen auch diesmal ein bewährter Grundsatz: „In erster Linie schauen wir auf uns.“ Es schaut ja keineswegs schlecht aus. Mit einem Erfolg am heutigen Freitag beim Bayernliga-Unterbau des FC Deisenhofen (19.30 Uhr) kann der VfL seine Miniserie auf drei Siege und ein Remis ausbauen und damit den Ligaverbleib auch rechnerisch eintüten. Klar ist aber auch: Die Gegenwehr seitens der Gastgeber wird immens sein. Deisenhofens Zweite darf sich im Abstiegskampf fast keinen Ausrutscher mehr leisten. Der 2:1-Erfolg bei Topteam SpVgg Haidhausen vergangenen Sonntag verhalf dem FCD zum Attribut „Meistermacher“. Er ist aber auch ein Warnsignal für das, was auf den VfL zukommt. Ansorge weist auf die Möglichkeiten der Platzherren hin, bei Bedarf auf Spieler aus dem Herren- respektive U19-Team – beide sind in der Bayernliga beheimatet – zurückgreifen zu können.

Mit der Aufstellung aus der Vorrunde, als der VfL ein deutliches 4:0 einfuhr, werde die Elf von Felix Scherer „sicher nicht mehr viel“ zu tun haben. Aus diesem Grund ist auch der Tabellenzwölfte umfassender Teil „unseres brutalen Restprogramms“ mit den Matches gegen Haidhausen und Bad Heilbrunn. Vor den südlichen Toren Münchens müsse seine Mannschaft in jedem Moment auf der Hut sein. „Deisenhofen kann Kunstrasen“, weiß der Trainer. Man dürfe dem Gegner zu keiner Zeit „Raum für spielerische Mittel“ geben, bestenfalls ohne Unterlass Pressing betreiben. Fraglos ist auch die Physis ein wichtiger Faktor gegen ein vornehmlich junges Team wie das des FCD. Gleichwohl verweist Ansorge auf die Schwierigkeit, körperliche Präsenz gezielt einzubringen. Die fein ausgebildeten Talente seien „unglaublich handlungsschnell“.

Vorn ruhen die Hoffnungen wie gewohnt auf Simon Ried. „Er macht aus wenig unheimlich viel“, sagt der 56-Jährige mit Blick auf die Bilanz seines Torjägers, der inzwischen bei 20 Saisontreffern hält. Ried profitiert von den griffigen Außenspielern des VfL , von denen auch Hannes Rambach wieder einer sein wird, was sich mit der Rückkehr von Manuel Waibl begründen lässt. Überdies plant Ansorge, Josef Stevens und Lukas Frieß als Wechseloptionen mitzunehmen. Für die beiden A-Jugendlichen wären es die ersten Atemzüge im Herrenbereich. (or)