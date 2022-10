„Wir hätten höher gewinnen müssen“: VfL Denklingen feiert Kantersieg gegen Deisenhofen II

Von: Roland Halmel

Nicht aufzuhalten: Denklingens Dominik Karg (l.) auf dem Weg zum wichtigen 1:0-Führungstreffer gegen den FC Deisenhofen II. Foto: Holger Wieland © Holger Wieland

Der VfL Denklingen gewinnt zu Hause in der Bezirksliga Süd deutlich gegen den FC Deisenhofen II. Ansorge lobt die konzentrierte Mannschaftsleistung.

Denklingen – Die größten Sorgen beim VfL Denklingen sind erst einmal vergessen. Nach drei Heimniederlagen in Folge kehrte die Elf von Trainer Markus Ansorge gegen den FC Deisenhofen II in die Erfolgsspur zurück. „Das Resultat war für Deisenhofen schmeichelhaft, wir hätten eigentlich höher gewinnen müssen“, sagte Ansorge nach dem klaren 4:0-Sieg, mit dem sich seine Truppe auf Platz zehn verbesserte. „Wir sind jetzt wieder auf einem guten Weg“, sieht er die Talsohle inzwischen als durchschritten. „Das war ein ganz wichtiger Sieg“, hofft Ansorge, dass der Dreier seiner Mannschaft neues Selbstvertrauen einhaucht.

VfL Denklingen: Dominik Karg hadert mit eigener Chancenverwertung, „weil er eigentlich fünf Tore hätte machen können“

Die zwei VfL-Stürmer Simon Ried und Dominik Karg, die in der vorigen Saison zusammen 43 Tore erzielten, meldeten sich gegen den Aufsteiger mit jeweils einen Doppelpack zurück, was Ansorge auch freute. „Wobei sich Dominik extrem ärgerte, weil er eigentlich fünf Tore hätte machen können“, sagte der Trainer. Obendrein lobte er das stabile defensive Auftreten: „Deisenhofen hatte keine einzige Torchance.“ Einen Spieler hob Ansorge besonders hervor: „Hannes Rambach hat als Achter alles weggeräumt.“ Der universell einsetzbare VfL-Akteur war diesmal zusammen mit Martin Krimshandl im zentralen Mittelfeld unterwegs.

VfL Denklingen: 3:0-Führung nach nicht einmal 30 Minuten

Die Denklinger, die nicht ganz so früh wie sonst den gegnerischen Spielaufbau störten, erwischten einen Start nach Maß. Eine starke Kombination von Stephan Schilcher mit Rambach landete bei Karg, der mit einem feinen Lupfer das 1:0 (6.) markierte. Danach brachte das gute Umschaltspiel der Platzherren erneut Erfolg: Johannes Greif spielte nach einer Balleroberung das Spielgerät auf Karg, der aus 16 Metern zum 2:0 (18.) in den Winkel traf. „Danach hat man schon gemerkt, dass Deisenhofen angeknockt war“, sagte Ansorge. Sein Team nutzte den Umstand, um durch Simon Ried (28.), der ein Zuspiel von Lukas Greif verarbeitete, das 3:0 folgen zu lassen.

Damit war die Partie schon gelaufen, zumal die Gastgeber in der Folge das Geschehen klar kontrollierten. Die junge Gäste-Elf bemühte sich redlich. Sie fand aber keine Lücken in der Denklinger Abwehr. Stattdessen erarbeitete sich der VfL reihenweise gute Möglichkeiten. Gleich nach dem Wechsel ließ Lukas Greif (46.) eine hundertprozentige Chance aus. Danach vergab Karg einige Alleingänge. Erst in der Schlussphase taten die Hausherren noch etwas für das Torekonto. Auf Vorarbeit von Schilcher hämmerte Simon Ried (77.) den Ball aus zwölf Metern zum 4:0 Endstand unter die Latte. (Roland Halmel)

VfL Denklingen - FC Deisenhofen 4:0

Tore: 1:0 (6.) Karg, 2:0 (18.) Karg, 3:0 (28.) S. Ried, 4:0 (77.) S. Ried. Gelbe Karten: Denklingen 1, Deisenhofen 2. Schiedsrichter: Samuel Tretter. Zuschauer: 150.