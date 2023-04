„Stehen unter Druck“ – Denklingen nach „schlechtestem Saisonspiel“ am Tiefpunkt

Von: Oliver Rabuser

Der Blick geht nach unten: Die Denklinger (hier Torhüter Manuel Seifert) befinden sich leistungsmäßig im Sinkflug. Trauriger Höhepunkt war das 0:5 am vergangenen Wochenende beim FC Penzberg. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Lediglich sechs Spieltage sind im Terminplan der Bezirksliga Süd noch vermerkt. Und der VfL Denklingen steckt mitten drin im Schlamassel.

Denklingen – Die heiße Phase der Saison hat längst begonnen. An der Tabellenspitze kämpfen drei Mannschaften (Haidhausen, Bad Heilbrunn, Murnau) verbissen um den Relegationsplatz, am anderen Ende des Tableaus geht’s mit ähnlicher Intensität darum, das rettende Ufer zu erreichen oder zumindest nicht direkt abzusteigen.

Zwischenzeitlich sah es mal so aus, als hätten Trainer Markus Ansorge und seine Mannen den Wendepunkt nach einer verkorksten Vorrunde endlich überschritten, das Portal zum gesicherten Mittelfeld schien sperrangelweit offen zu stehen. Doch falsch gedacht: Drei der letzten vier Partien konnten die Denklinger nicht gewinnen. Die Niederlage gegen Spitzenreiter Garmisch-Partenkirchen kann passieren und war nach dem Erfolg in Unterpfaffenhofen auch schnell wieder ausgemerzt. Dann aber kamen die VfL-Kicker vom Weg ab. Ein torloses Unentschieden gegen den harmlosen und fast schon abgestiegenen Vorletzten aus Berg – so etwas darf einer Mannschaft, die sich im Abstiegsstrudel befindet, eigentlich nicht passieren.

„Die Rahmenbedingungen müssen stimmen“ – Ansorges Mannschaft verliert ohne Widerstand

Die zentralen Fragen um den Zustand des Teams wirft allerdings die 0:5-Klatsche vom vergangenen Wochenende beim FC Penzberg auf, bezogen sowohl auf das Ergebnis als auch das Auftreten. „Du kannst so einen Tag haben“, räumt Ansorge ein. „Aber dann müssen die Rahmenbedingungen stimmen.“ Soll heißen: Erkennbarer Widerstand gegen das aufziehende Unheil. Das aber war nicht der Fall. Der Trainer musste widerwillig vom „katastrophalsten Spiel der Rückrunde“ sprechen, ehe er sein Urteil noch an Schärfe gewann. „Eigentlich der gesamten Saison.“ Ansorge vergisst in seinem Rückblick nicht die schwierigen Umstände, die für das Zustandekommen dieser gruseligen Chronologie sorgten. Ein abgefälschter Schuss hier, ein kolossaler Fehlpass eines der erfahrensten Spieler da, dazu noch ein Freistoß. Und allesamt mündeten diese Szenen in Gegentoren. „Du bekommst drei Eier, dann gehen die Emotionen hoch.“

Vier Zeitstrafen und Gelb-Rot: VfL Denklingen undiszipliniert

Der Coach verwies auch auf die Rolle des Unparteiischen, der mit schwer nachvollziehbarer Spielleitung für zunehmenden Unmut bei seinen Akteuren sorgte. „Aber wenn ich das erkenne, muss ich ruhig bleiben“, stellt der 55-Jährige klar. „Einfach nichts sagen, es hilft ja nichts.“ In der Hitze des Gefechts ist das bisweilen leichter gesagt als getan, wenn die Mecker-Maschine erst mal volle Kraft erreicht hat. Die Folge: Der VfL kassierte in Penzberg vier Zeitstrafen und eine gelb-rote Karte. Mehr treibt Ansorge aber das leidenschaftslose Spiel seines Teams um. Seine Elf habe sich „schlecht präsentiert“, zudem den Kampf nicht angenommen. „Das tut weh“, untermauert der VfL-Coach. Die Aufarbeitung geht nichtsdestotrotz sachlich vonstatten. Lautstarkes Getöse ginge zu Lasten des ohnehin angekratzten Selbstvertrauens und ist partout nicht Ansorges präferierte Wortwahl. Er werde „klar ansprechen“, was nunmehr zu tun und was seine Erwartungshaltung an die Mannschaft ist. Dabei werde er dem Team auch seine Stärken noch einmal verdeutlichen.

„Stehen unter Druck“ – VfL Denklingen steckt mitten im Abstiegskampf

Denn jetzt geht es um die Wurst. Die Differenz auf Relegationsplatz 13, den derzeit der TSV Neuried belegt, beträgt gerade noch zwei Zähler. Und das Denklinger Restprogramm ist knackig. Es schließt Begegnungen mit den Aufstiegskandidaten Haidhausen und Bad Heilbrunn ein, man begegnet dem in diesem Frühjahr etwas abgefallenen, gleichwohl stets ambitionierten Aufsteiger TSV Murnau, und es kommt zum Aufeinandertreffen mit einem zuletzt aus dem U19-Bayernligateam verstärkten FC Deisenhofen II. Duelle, die – je nach Tagesform und Fehlerquote – in alle Richtungen laufen können.

Das Programm der unmittelbaren Kontrahenten Neuried und Hellas München ist auf dem Papier vergleichsweise einfacher zu bewältigen. Für die beiden restlichen Partien an den kommenden Wochenenden bleibt nicht der geringste Raum für Alibis oder Abstriche. Erst gastiert der BCF Wolfratshausen im Sportzentrum am Buchweg, dann geht es für den VfL nach Neuhadern auf den Kunstrasenplatz, eingebettet zwischen Seniorenstift und Autobahn A96. Beide Kontrahenten weisen eine absteigende Formkurve auf. Zwei Siege sind ein absolutes Muss. „Ja, wir stehen unter Druck“, skizziert Ansorge die Ausgangslage für den Endspurt. „Damit umzugehen, ist unsere Aufgabe.“ (Oliver Rabuser)