„Viele waren unterirdisch“: Denklingen verliert nach vier Zeitstrafen und Platzverweis in Penzberg

Von: Andreas Mayr

Teilen

Auf Kriegsfuß: Denklingens Spieler – hier erhält Manuel Waibl die gelbe Karte und unmittelbar darauf eine Zeitstrafe – kamen mit der Art von Schiedsrichter Michael Hagl überhaupt nicht zurecht. © Andreas Mayr

Nichts hielt Markus Ansorge mehr in Penzberg. Auch nicht seine eigene Mannschaft. Nach dem Denklinger Debakel wählte der Trainer Abstand. Wohlwissend, welche schwierige Woche ihm bevorsteht.

Penzberg – Das Training am Dienstag „wird kein leichtes“, da müsse er die richtigen Maßnahmen finden. Sie haben einiges zu bereden, die Bezirksliga-Fußballer und der Coach. Wie sich die VfL-Kicker am Samstag präsentierten, wich stark ab vom sonst so sympathischen Auftreten, das der Dorfklub vorlebt.

Beim 0:5 in Penzberg waren nicht die fünf Gegentore das größte Ärgernis, sondern die Disziplinlosigkeit der Mannschaft. Vier Zeitstrafen sowie eine Gelb-rote Karte hagelte es, weil sich die Gäste einfach nicht mit Schiedsrichter Michael Hagl anfreunden konnten. Um es noch dezent auszudrücken. „Das tut am meisten weh. Ich bin massiv enttäuscht“, klagt Markus Ansorge.

VfL Denklingen: Vier Zeitstrafen gab es nach Problemen mit dem Schiedsrichter

Das Phänomen ist ihm neu. Tendenzen habe es davor nicht gegeben. Klar haben Männer wie Manuel Waibl oder Stephan Schilcher eine emotionale Art. Aber bislang war meist alles im Rahmen geblieben. Gegen Penzberg allerdings haute es sämtliche Sicherungen aus dem Schaltkasten. „Wenn der Schiedsrichter kein Gespür hat, muss ich die Klappe halten“, sagt Ansorge. Gewiss, Referee Hagl pfiff kleinlich, für die Bezirksliga an mancher Stelle zu kleinlich, und Diskussionen – gleich welcher Natur –unterband er zügig und strikt.

Mit diesem Umgang arrangierte sich der VfL kein bisschen. „Die Jungs sind alle so erfahren. Da halte ich einfach meine Schnauze.“ Denklingen tat das Gegenteil, verlor nach dem sportlichen Duell mit Penzberg auch noch den Kleinkrieg gegen den Offiziellen. Manuel Waibl (30.), Armin Sporer (58.), Stephan Schilcher (74.) und Magnus Ahmon (74.) fanden sich nacheinander mit Zeitstrafen auf der Bank wieder. Johannes Greif (79.) flog gar mit Gelb-Rot vom Feld. „Der Schiri hatte keine Lust mehr auf uns. Das hat er auch wörtlich so gesagt“, berichtet Ansorge. Verübeln konnte er’s dem Referee Moserei nicht.

VfL Denklingen: In der Anfangsphase präsentierte sich Penzberg besser, danach ging es bergab

Neben dem disziplinarischen Part gab’s auch noch den sportlichen zu diskutieren. Der fiel nur unwesentlich besser aus. Gerade mal bei zwei, drei Leuten sah der Coach das Niveau für den Abstiegskampf der Bezirksliga. Hannes Rambach etwa wollte er explizit hervorheben als einen der einsamen Kämpfer. Rambach und Simon Ried vergaben in der ordentlichen Anfangsphase, in der Penzberg arg taumelte, zwei gute Chancen. „Da habe ich uns besser gesehen“, sagt Ansorge und hatte damit vollkommen recht.

Allerdings begann mit dem 1:0 von Penzbergs Marco Hiry der Selbstzerstörungsprozess der Denklinger. Schon beim ersten Gegentor reihte sich Fehler an Fehler. Erst kontrollierte der VfL einen Abpraller nicht, dann übte niemand Druck auf Schütze Hiry auf, dessen Schuss auch noch abgefälscht wurde. „War natürlich ein Glückstor“, sagt Ansorge. Beim 0:2 passte Michael Stahl den Ball Penzbergs Ardian Geci in den Lauf. „Passiert selbst so einem Erfahrenen mal“, relativiert der Trainer. Mit dem Freistoßkracher zum 3:0 von Mirko Ramcic begann die große Maulerei auf Seiten des VfL.

„Viele waren unterirdisch, Zweikampfverhalten und spielerisch katastrophal“

In Sachen Fußball ging wenig voran. „Viele waren unterirdisch, Zweikampfverhalten und spielerisch katastrophal“, kritisiert der Coach. Im Vergleich zu den bisherigen Partien des Frühjahrs sah er einen großen Rückschritt. Nach der Klatsche stieg Ansorge direkt ins Auto, verzichtete komplett auf eine Ansprache in der Kabine. Die nächsten Tage werde er aufwenden, um die „Sinne ein bissl mehr zu schärfen“. am

Statistik

FC Penzberg 5 VfL Denklingen 0

Tore: 1:0 (22.) Hiry, 2:0 (25.) Geci, 3:0 (31.) Ramcic, 4:0 (53.) Geci, 5:0 (76.) Gjocaj. Gelbe Karten: Denklingen 4. Gelb-rote Karte: Denklingen: J. Greif (79.) Schiedsrichter: Michael Hagl. Zuschauer: 50.