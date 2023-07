VfL Denklingen möchte mit Kontinuität und Bodenständigkeit den Klassenerhalt sichern

Von: Oliver Rabuser

Teilen

VfL-Trainer Ansorge wird seine Schützlinge mit viel Energie an der Seitenlinie begleiten. © Oliver Rabuser

Der VfL Denklingen hat sich in der neuen Saison den Klassenerhalt als Ziel gesetzt. Die erste Hürde dorthin stellt der FT Jahn Landsberg dar.

Denklingen – Mit einer veränderten Ausgangslage musste sich der VfL Denklingen bereits in der zurückliegenden Saison auseinandersetzen. Nach Jahren des Erfolgs und dem Aufstieg in die Bezirksliga, lernte die Mannschaft von Markus Ansorge unfreiwillig die unwirtlichen Unwägbarkeiten des Abstiegskampfs kennen. Ein Szenario, das sich nicht zwingend wiederholen muss, zumal die spärliche Punktausbeute im vorigen Herbst mit den Langzeit-Absenzen wichtiger Spieler hinreichend begründet ist.

Dennoch ein Erlebnis, das zur Vorsicht mahnt. Große Erwartungen bieten sich ohnehin nicht an. Für die vorderen Plätze kommen nach derzeitigem Stand andere Teams eher in Frage. Ansorge nennt die Konkurrenten aus Haidhausen, Murnau und Penzberg als seine persönlichen Favoriten, sieht zudem Referenzen eines Außenseiters bei Raisting und Brunnthal, vielleicht auch noch Bad Heilbrunn.

VfL Denklingen definiert klares Ziel: Klassenerhalt

Im Umkehrschluss bedeutet das: Der VfL wird den Fokus alleinig auf die Beschaffung der zum Ligaverbleib notwendigen Punktezahl legen .„Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt“, stellt Ansorge mit nachdrücklichem Unterton klar. Ein Unterfangen, dass die Denklinger mit nahezu unveränderter Belegschaft angreifen. Arjanit Robajs Wechsel zum TSV Landsberg tangiert die Stammformation wenig, hingegen konnte mit Christoph Schmitt ein überaus erfahrener Stratege mit Spielmacher-Attitüde gewonnen werden.

Der vormalige Spieler des SV Raisting und des TSV Altenstadt hinterließ in der mit Blick auf die Resultate eher ungünstig verlaufenden Vorbereitung bereits einen bleibenden Eindruck beim Coach. „Eine absolute Bereicherung für uns“, unterstreicht Ansorge. „Durch seine Ballsicherheit sorgt er für eine ganz andere Spielkultur.“ Will meinen: Schmitt ist der passende Gegenpol zum ansonsten eher defensiv orientierten Mittelfeld der Denklinger.

Ansorge bei einigen Wunschspielern erfolglos – setzt jetzt auf „Kontinuität und Bodenständigkeit“

Mit einem anderen Wunschspieler hat es indes nicht geklappt. Ansorge verrät den Namen nicht, weil er hofft, die Verbindung könnte zu einem späteren Zeitpunkt zustandekommen. Aktuell aber sei „der Fußball nicht so wichtig“ für das Objekt der Begierde. Andere Kontakte gab es, ohne dass die Gespräche konkreter wurden. Allen voran natürlich Ansorges Filius Paul. Der aber entschied sich dazu, nach dem Tainerwechsel beim VfL Kaufering um seine Chance in der Landesliga zu kämpfen.

Ein Problem sieht Ansorge in den spärlichen Transferbewegungen nicht. „Wir brauchen keine hohe Fluktuation, setzen auf Kontinuität und Bodenständigkeit.“ Im Vordergrund steht die Hinzunahme und Entwicklung von jungen, einheimischen Talenten. „Das macht Denklingen so charmant“, betont der 56-Jährige. Den Liga-Betrieb, in dem letztlich wöchentlich nur die bloßen Ergebnisse zählen, beeinflusst dieser Zauber freilich nicht.

VfL Denklingen mit herausfordernden Saisonstart – Auftakt beim FT Jahn Landsberg

Das Auftaktprogramm mit den beiden Derbys gegen Landsberg und Raisting sowie der Heimpremiere gegen Wolfratshausen ist straff. Und die Vorbereitung war alles andere als ein Quell der Zuversicht. Ansorge führt die kurze Urlaubszeit, private Belange und einige Blessuren ins Feld. „Viele meiner Jungs waren noch nicht wieder bereit für die Vorbereitung.“

So kam es eben zu Mängeln in der Kompaktheit, aber auch einer Reihe von Abspielfehlern. „Fehler, die starke Mannschaften extrem bestraft haben.“ Inzwischen sieht Ansorge das Team aber ungleich funktionstüchtiger.

Im Mittelfeld setzt der Coach auf „kommunikative Spieler“, ließ deswegen Michael Stahl mit Ludwig Kirchbichler die Rollen tauschen. Überdies stellte Ansorge vom 4-4-2-System wieder auf das beim VfL bewährte 4-2-3-1- System um. „Einige Kniffe, durch die man die Tendenz nach oben sieht“, glaubt der Fußball-Lehrer.

„Lethargie ist nicht unser Spiel“

Taktisch bevorzugt Ansorge ein Mittelfeldpressing mit vielen Umschaltmomenten. Gegen vermeintlich stärkere Teams könnte es auch mal anders aussehen. Wichtig sei, dass die Mannschaft stets die Aktion der Reaktion vorzieht. „Lethargie ist nicht unser Spiel“, untermauert Ansorge.

Für den Auftakt an diesem Samstag beim Aufsteiger FT Jahn Landsberg (15 Uhr) steht bislang nur Martin Krimshandl ob seiner Verletzung am Syndesmoseband nicht zur Verfügung. Der Ausfall könnte sich gar bis in den Oktober ziehen. Ein Fragezeichen steht noch hinter Dominik Karg. Der Offensivmann des VfL plagte sich während der Woche mit Fieber herum.