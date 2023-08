Denklingen kassiert gegen Aubing Last-Minute-Ausgleich – VfL-Coach dennoch zufrieden

Von: Christian Heinrich

So nicht: Denklingens Torwart stoppt Daniel Koch. Der Aubinger trifft aber in einer anderen Szene. © Wieland

Denklingen hat einen möglichen Heimsieg gegen SV Aubing nur knapp verpasst. Trainer Markus Ansorge ist mit dem Auftritt des VfL dennoch zufrieden.

Denklingen – Ob das Glas nun halb leer oder halb voll war, das wussten die Zuschauer in Denklingen nach dem Abpfiff auch nicht so genau. Der Verein für Leibesübungen blieb zwar in seinem dritten Spiel in Serie ungeschlagen, verschenkte in der dritten Minute der Nachspielzeit aber den möglichen Sieg. 2:2 lautete das Ergebnis, als Schiedsrichter Marcel Klein die Partie gegen den SV Aubing beendete.

Manuel Seifert bewahrt VfL Denklingen lange vor Rückstand gegen SV Aubing

„Man muss auch die positiven Dinge sehen“, entschied sich Markus Ansorge für eine optimistische Interpretation des Geschehens. Ansorge steht sicherlich nicht im Verdacht, ein Schönredner zu sein. Weil er den Werdegang seiner Elf in den vergangenen Wochen genau verfolgt hat, ist ihm bewusst, dass es noch ein paar Spieltage brauchen wird, bis seine Kicker wieder die Form besitzen, die sie noch vor zwei Jahren hatten.

Gegen Aubing war zu sehen, dass sich Simon Ried erst langsam wieder herantasten muss. Auch Dominik Karg wird noch brauchen, bis man ihm seine Verletzung nicht mehr anmerkt. Bis dahin fehlen die obligatorischen Torschützen, die der VfL so dringend benötigt.

Dass sich so manches erst noch finden muss, offenbarte sich in der ersten halben Stunde. Aubing machte Druck, dem die Platzherren nur wenig entgegenzusetzen hatten. „Wir hatten Glück und Manuel Seifert“, nannte Ansorge die beiden Konstanten, die seine Mannschaft vor einem aussichtslosen Rückstand bewahrten. Als diese gewaltige Welle schon bestanden schien, musste der bis dato unbezwingbare Denklinger Keeper Seifert doch hinter sich greifen.

Probleme in Überzahl – Ansorge: „Haben aufgehört, Fußball zu spielen“

Daniel Koch verwertete immerhin eine von zahlreichen Aubinger Möglichkeiten. Der Rückstand schien den VfL aus seiner Lethargie zu wecken. Es dauerte nicht lange, bis Christoph Schmitt auf Vorarbeit von Lukas Graf das 1:1 – und damit den schmeichelhaften Pausenstand – erzielte. „Schöne Aktion“, kommentierte der Coach den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Gastgeber das 2:1 nachlegten. Nachdem Hannes Rambach nach einem gegnerischen Einwurf den Ball erobert hatte, leitete er das Spielgerät zu Armin Sporer weiter, der nicht lange fackelte. Die Partie schien sich endgültig auf die Seite der Platzherren zu schlagen, als Aldin Bajramovic nach Gelb-Rot eine Viertelstunde vor dem Abpfiff das Feld räumen musste.

Denklingen hatte nun einen Spieler mehr auf dem Rasen, aber auch ein Problem mehr. Die Überzahl lähmte das Spiel des VfL, der irgendwie nicht wusste, was er machen sollte. „Wir haben ab da aufgehört, Fußball zu spielen“, monierte Ansorge. Sein Team bekam auf einmal Angst vor der eigenen Courage. Früher hätte die Mannschaft aus der Situation gnadenlos Kapital geschlagen, nun verschenkte sie die sich ergebenden Konterchancen.

Ansorge nach dem Unentschieden: „Das war glücklich für uns“

„Es fehlt die spielerische Leichtigkeit, das Selbstverständliche“, konstatierte der Übungsleiter. Bisweilen vermisste er aber auch die nötige Cleverness, wenigstens eine Aktion von vielen konsequent zu Ende zu spielen. Die Lage erkannte nicht nur Ansorge von außen. Aubing witterte den Braten und fand immer besser ins Spiel.

In der Nachspielzeit zog der eingewechselte Stefan Stojkovic zu einem Solo an und nagelte den Ball in die lange Ecke. „Ein Sonntagsschuss“, sagt Ansorge anerkennend. Wenn man so will, war es das gerechte Ende einer abwechslungsreichen Partie. „Das Unentschieden war glücklich für uns“, gab der Trainer zu. Als Selbstkritik wollte er das nicht verstanden wissen. Vor ein paar Wochen hätte seine Mannschaft diese Begegnung wohl noch verloren. (Christian Heinrich)

Statistik: VfL Denklingen - SV Aubing 2:2

Tore: 0:1 (36.) Koch, 1.1 (39.) Schmitt, 2:1 (51.) Sporer, 2:2 (90+3) Stojkovic.

Gelb-rote Karte: Bajramovic (wiederh. Foulspiel/69.).

Gelbe Karten: Denklingen 4, Aubing 2.

Schiedsrichter: Marcel Klein.

Zuschauer: 100.