VfL Denklingen könnte mit Heimsieg Gegner BCF Wolfratshausen in Nöte stürzen

Von: Oliver Rabuser

Die Schulter macht Probleme: Offensivspieler Dominik Karg (links; hier im Auswärtsspiel gegen den FC Hellas München) fehlt dem VfL Denklingen. Foto: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Der VfL Denklingen trifft im Abstiegskampf auf Wolfratshausen. Bei einem Sieg könnten die Gastgeber mit dem BCF nach Punkten gleichziehen.

Denklingen – Der VfL Denklingen hat es in der Hand, die kommenden Wochen in der Bezirksliga Süd etwas entspannter angehen zu können. Er kann sogar mit dem Gegner vom Wochenende nach Punkten gleichziehen; für beides bedarf es eines Heimsieges über den BCF Wolfratshausen (Samstag, 13 Uhr, Bürger- und Vereinszentrum). Sollte das Team jedoch die Partie nicht für sich entscheiden, dann bleiben dunkle Wolken der Abstiegsgefahr über der Sportanlage am Buchenweg hängen, während anderswo allmählich der Frühling mit hellen Sonnenstrahlen daherkommt.

Für welche der beiden Optionen sich man auf Seiten des VfL in der Theorie entscheidet, ist unschwer zu erraten. „Wir stehen auf alle Fälle unter Druck“, bestätigt Markus Ansorge die Bedeutung dieser Partie. Präventiv hat der VfL-Coach die aktuellen Paarungen der Bezirksliga Süd übereinander gelegt und im Kopf durchgespielt. Also mit Resultaten, wie sie rein vom Tabellenstand zu erwarten wären. Laut Ansorges Rechnung würden seine Denklinger im Falle eines Misserfolgs „punktgleich mit Hellas auf den Relegationsplatz“ abrutschen. Das kann nun wirklich keiner wollen. Eher dann schon die Annäherung an die Wolfratshausener, deren Trainer Leo Fleischer das Team zum Saisonende aus mannigfaltigen Gründen nach nur 22 Matches wieder abgibt.

Ansorge gibt zu bedenken, dass man die Wolfratshausener durch einen Heimerfolg „mit reinziehen“ könne in den Abstiegskampf. Er stellt aber im gleichen Atemzug klar: „Darum geht es nicht – es geht um uns.“

An das Hinspiel hat der Denklinger Coach keine allzu guten Erinnerungen. Ludwig Kirchbichler kassierte eine Ampelkarte und der VfL unterlag mit 0:1. „Kein Vergleich mehr“, wiegelt Ansorge mit Blick auf den Personalstand und die bisherige Performance in der Rückserie ab. „Bis jetzt war nur das Spiel in Penzberg richtig schlecht.“ In Summe eines von sechs ansonsten recht ordentlichen Auftritten. Selbst das 0:0 gegen Berg bezeichnet Ansorge in der Retrospektive nicht wirklich als mangelhaft. „Es hat nur die Durchschlagskraft gefehlt.“

Die aber ist ein zentrales Thema für die verbleibenden Partien. Auf der einen Seite vermisst der Übungsleiter in einigen Partien das nötige Spielglück. Doch kommt es durchaus auch auf die Entschlossenheit seiner Offensive an. Und da ist nunmal Fakt, dass mit Dominik Karg ein wesentlicher Bestandteil vorerst passen muss. Die Schulter des 28-Jährigen ist lädiert, mutmaßlich ist eines der Bänder gerissen. Schmerzhaft für Denklingen, obgleich Karg neben Johannes Greif der einzige Ausfall ist.

Stephan Schilcher hingegen ist zurück. Möglicherweise rutscht Hannes Rambach ins Zentrum, um die betagte Innenverteidigung des BCF, so Ansorges Überlegung, mit hoher Geschwindigkeit zu konfrontieren. Letztlich gilt losgelöst der personalen Gedankenspiele: „Wir müssen offensiv und mutig auftreten.“

Ansorge arbeitete während der Trainingswoche einmal mehr explizit die Stärken des Teams heraus. Davon gibt es schließlich einige. Ergo: „Die Jungs sollen sich nicht verrückt machen lassen.“ (or)