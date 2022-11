„Es fehlt der Taktgeber“: Denklingens Trainer Ansorge vermisst das kreative Momentum auf dem Platz

Von: Oliver Rabuser

Nachdenklich: Denklingens Trainer Markus Ansorge. © Ernstberger

Auch geraume Zeit danach war der Ärger noch nicht verraucht. Markus Ansorge setzte die 0:3-Niederlage im Nachholspiel gegen den TSV Murnau (wir berichteten) massiv zu.

Denklingen – „So eine junge Mannschaft musst du einfach anders bearbeiten“, stellt der Übungsleiter klar. Er habe „keine schlechtere Mannschaft“ als im Vorjahr. Und doch fehlt dem VfL Denklingen einiges zur vorigen Bezirksliga-Saison: Automatismen, Selbstvertrauen, Kreativität.

Manchmal klappen die Notwendigkeiten ganz ordentlich, dann gibt es zumeist auch Punkte. Aber komplett auslesen und korrigieren lässt sich der Fehlerspeicher aktuell nicht. Mit dem SV Aubing wartet am Sonntag ein Tabellennachbar auf den VfL. Geht das Wechselspiel aus Sieg und Niederlage uneingeschränkt weiter, ist ein Dreier nur Formsache. Doch so einfach ist es freilich nicht. Ursprünglich wollte die Elf von Ex-Profi Patrick Ghigani ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Spätestens, nachdem Athanasios Savvas, ein Angreifer mit überdurchschnittlicher Qualifikation, zurückgeholt wurde. Doch vom Saisonziel sind die Aubinger meilenweit entfernt. Sie müssen aufpassen, nicht in die Abstiegszone zu rutschen. „Sie haben ähnliche Probleme“, so Ansorge. „Individuell eine gute Truppe, aber ohne Konstanz.“

Ein unstetes Leistungsniveau kennt der VfL-Coach nur zu gut. Bei seiner Ursachenforschung stößt Ansorge unweigerlich auf die Vakanz in kreativen Belangen. „Mir fehlt gerade etwas der spielerische Moment“, sagt Ansorge und zielt dabei auf die Besetzung seines Mittelfelds. Kicker wie Martin Krimshandl oder Hannes Rambach wären „extrem gute Spieler gegen den Ball“. Hierbei bedient sich Ansorge gerne des Begriffs der „Maschine“. Doch weder die beiden exemplarisch Genannten noch andere Zentrumsspieler drängen sich für den Gestalter-Job auf. „Es fehlt der Taktgeber.“ Michael Stahl könnte diese Rolle einnehmen. „Ein Typ, der die Schwachstelle im Zentrum beheben kann“. Der Coach wollte sich nicht abschließend festlegen, doch ist von Stahls Startelf-Comeback in Aubing auszugehen. „Und wenn´s nur für eine Halbzeit reicht, dann ist es halt so.“

Für den Rest der Truppe lautet die Vorgabe, endlich wieder mutiger zu spielen. „Selber wieder aktiver werden, nicht abwarten was der Gegner macht.“ Gegen Murnau wurden etliche Bälle auf die Außen gespielt, obgleich die Gäste genau da hart anpressten. Im bisherigen Saisonverlauf musste Ansorge – neben weiteren Positionsrochaden – je vier unterschiedliche Innenverteidiger und Sechser aufstellen. Kleiner Hoffnungsschimmer: In Aubing deckt sich der Kader nahtlos mit dem vom Mittwoch.