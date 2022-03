VfL Denklingen zerlegt SC Pöcking - Coach Ansorge räumt ein: „Etwas zu hoch ausgefallen“

Von: Roland Halmel

Diese Chance bringt nichts ein: Denklingens Torjäger Simon Ried zögert in dieser Aktion in der 32. Minute gegen Pöckings Torwart Lukas Schuh einen Moment zu lange. In der zweiten Hälfte hatte Simon Ried mehr Erfolg – er traf zum 4:1. © Roland Halmel

Stark am Anfang, stark am Ende, dazwischen eine etwas zähe Angelegenheit: So lief aus Sicht des VfL Denklingen das erste Spiel nach der Winterpause in der Bezirksliga Süd.

Denklingen – Am Ende gab es gegen den abstiegsbedrohten den SC Pöcking-Possenhofen mit einem 5:1 (2:1)-Erfolg ein standesgemäßes Resultat.

„Aufgabe erfüllt“, sagte VfL-Coach Markus Ansorge nach dem Erfolg, der in die Kategorie „Arbeitssieg“ fiel. Zugleich feierte der Spitzenreiter ein erfolgreiches Punktspieldebüt auf seinem neuen Sportgelände. „Der Sieg war verdient, auch wenn er vielleicht etwas zu hoch ausgefallen war“, sagte Ansorge. Der Coach attestierte dem Vorletzten, der die Partie im Vorfeld aufgrund vieler Ausfälle gerne verlegt gehabt hätte, eine gute Leistung. Allerdings verschliefen die Gäste vom Starnberger See den Start komplett.

Denklingen startete erfolgreich: Einen langen Ball von Hannes Rambach beförderte Simon Ried in den gegnerischen Strafraum – dort vollendete Dominik Karg zum 1:0 (3.). Wenig später war Armin Sporer zur Stelle, als Rambach ideal vor den Kasten flankte: Der VfL-Kapitän köpfte platziert zum 2:0 ein (8.). Pöcking zeigte sich nur kurz geschockt. Eine Kopfballverlängerung landete bei Gianluca Zandt, der zum 1:2 (14.) einschoss. Denklingen ließ danach zwei gute Gelegenheiten aus. Dazwischen hatte Pöcking (27.) eine Riesenchance.

Nach dem Wechsel verpassten Simon Ried (48.), Tobias Ried (52.) mit einem sehenswerten Kopfball nach einer Ecke sowie Rambach (61.) den dritten VfL-Treffer. Den besorgten die Pöckinger selbst: Eine Flanke von der linken Seite von Karg in den Fünfmeter-Raum beförderte Ferdinand Jäger (62.) unglücklich zum 3:1 ins eigene Gehäuse. „Das Tor war der Knackpunkt, danach sind wir nicht mehr ins Spiel gekommen“, sagte SCP-Coach Simon Gebhart.

Der VfL dominierte in der Folge trotz einiger Wechsel klar das Geschehen. Auf Zuspiel von Lukas Greif hämmerte Torjäger Simon Ried (69.) den Ball unhaltbar unter die Latte. Wenig später bereitete der Torjäger den nächsten Treffer vor – Karg war zum 5:1 (78.) erfolgreich. Karg (80.) und der eingewechselte Niklas Schnürch (85.) ließen jeweils noch eine Großchance aus. rh

Statistik

VfL Denklingen 5

SC Pöcking 1

Tore: 1:0 (3.) Karg, 2:0 (8.) Sporer, 2:1 (14.) Zandt, 3:1 (62.) Jäger (Eigentor), 4:1 (69.) S. Ried, 5:1 (78.) Karg. Gelbe Karten: Denklingen 2, Pöcking 0. Schiedsrichter: Korbinian Badmann (FC Perlach München).