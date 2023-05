VFL Denklingen siegt dank überragendem Seifert in Neuhadern

Von: Oliver Rabuser

Hielt den Sieg fest: Denklingens Manuel Seifert. F.: Wieland © www.holger-wieland.de

Der VfL Denklingen betätigt seinen Aufwärtstrend und entfernt sich allmählich von der Abstiegszone der Fußball-Bezirksliga.

München – Für den 1:0-Erfolg beim FC Neuhadern bedurfte es allerdings eines hohen Maßes an Spielglück sowie einer Torhüterleistung, die mit dem Attribut „hervorragend“ nicht ausreichend gewürdigt wäre. „War ein brutal wichtiger Sieg“, betont Markus Ansorge. Von der gewachsenen Distanz zum Relegationsplatz möchte sich der VfL-Coach angesichts einen knackigen Restprogramms nicht blenden lassen. Ansorges Blick für die Realität bezieht auch die Partie am Sonntag mit ein. „Du kannst das Ding auch 0:3 verlieren“, räumt er im Kontext der Chronologie ein.

Neuhadern sei „spielerisch nicht besser“ gewesen. Doch hatte sich Glücksgöttin Fortuna diesmal klar auf Denklinger Seite positioniert. „Neuhadern war vor dem Tor gefährlicher und hatte wirklich Pech“, ergänzt der Coach.

Das goldene Tor markierte Andreas Schiessl kurz nach der Halbzeitpause. Auch so eine Anekdote. Der 29-Jährige war ursprünglich nicht für die Startelf eingeplant. Dann aber traf die Absage von Martin Krimshandl ein, der beim Training am Donnerstag umgeschnackelt und wider Erwarten bis zum Spieltag nicht hinreichend genesen war. „Glück im Unglück“, unkt Ansorge ob der unfreiwilligen Umstellung. Schiessl stand da, wo ein gelernter Stürmer bei ankommenden Bälle für gewöhnlich zu finden ist: einen Schritt vor dem Gegenspieler, den Fokus auf Ball und Tor gerichtet. So war es dann auch bei der Hereingabe von Michael Stahl, die Schiessl entschlossen über die Linie drückte.

Denklingens Torwart Manuel Seifert gegen Neuhadern in Bestform

Für die Auszeichnung zum Spieler des Spiels reichte diese Aktion gleichwohl nicht. Diese Ehrung wird zweifelsohne Manuel Seifert zu teil. Ansorge zählte „fünf Dinger, die in der Bezirksliga fast kein Torwart hält“. Darunter eine Fußabwehr aus zwei Metern inklusive eines unfassbaren Handreflexes beim Nachschuss. Und das nach gerade Mal zwei Spielminuten. „Er war überragend“, unterstrich der Coach.

Hannes Rambach verpasste es indes, die VfL-Führung zeitlich vorzuverlegen. Nach einem Eckball stand er völlig blank am zweiten Pfosten, war aber scheinbar so überrascht, dass er daneben köpfte. Neuhadern drückte nach dem 0:1 mächtig aufs Gaspedal, scheiterte aber weitere Male an Seiferts Reaktionsschnelligkeit, zudem klatschten zwei Schüsse an die Querlatte. Denklingen agierte aus der Tiefe der eigenen Spielhälfte, was zwar zulasten der Offensive ging, letztlich aber zu drei imminent wichtigen Zählern führte. (Oliver Rabuser)