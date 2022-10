Denklingens Schreckgespenst heißt Bolona: Haidhausen-Stürmer feiert Viererpack

Von: Oliver Rabuser

Aus dem Tritt geraten: Die Denklinger (in blauen Trikots, hier Arjanit Robaj) gerieten gegen Haidhausen schon früh auf die Verliererstraße. Foto: rabuser © rabuser

Die Hoffnung auf weitere Punkte war da und sie war berechtigt. Nur zu gern hätte der VfL Denklingen an den 4:0-Erfolg über Deisenhofen II angeknüpft und sich weiter vom Tabellenkeller der Bezirksliga Süd distanziert.

Denklingen – Doch die Überraschung blieb aus. Die SpVgg Haidhausen entpuppte sich auf Kunstrasen als das spielerisch reifere und geschicktere Team und gewann deswegen verdient mit 5:2 (2:0).

Problem war mitunter eine schleppende erste halbe Stunde, in der die Gäste nicht in die Partie fanden. „Wir waren überhaupt nicht da, und die Aggressivität hat gefehlt“, kritisierte Coach Markus Ansorge, ohne die genauen Ursachen hierfür erklären zu können. Dementsprechend war offensiv auch nicht viel los, sieht man von einem Versuch von Stefan Schilcher ab, der aus gut 20 Metern weit über die Querlatte schoss. Ganz anders die Gastgeber. Sie beherrschen das Kurzpass-Spiel auf dem gummiartigen Geläuf richtig gut, agieren unaufgeregt und schlugen zum richtigen Zeitpunkt zu. Sein Doppelpack (8., 12.) gelang Francisco Cino Bolona nach demselben Strickmuster. Ein Ball in die seitliche Schnittstelle der Viererkette nach außen, gefolgt von der Hereingabe ins Zentrum und dem erfolgreichen Abschluss des früheren Kreisklassen-Kickers.

Nach diesem frühen 0:2 war die Hypothek für den VfL natürlich hoch. Ansorge stellte zur Pause um, nahm den unglücklich agierenden Schilcher vom Feld und sortierte das Team neu. Das schien zunächst auch zu fruchten. Die VfL-Kicker führten die Zweikämpfe energischer, die Körpersprache verriet Entschlossenheit. Simon Ried nahm ein Zuspiel an, drehte sich um 180 Grad und steckte perfekt auf Dominik Karg durch – 1:2 (54.). Allerdings war der Drang nach vorn eng verknüpft mit Schwierigkeiten in der defensiven Positionierung. Ein Chipball von Gilbert Diep hebelte die komplette rechte Defensivseite aus. Ludwig Kirchbichler gelang es nicht, den Raum hinter sich abzudecken. Die Hereingabe von Chris Malena verwandelte abermals Bolona ohne Mühe zum 3:1 (62.). Und es kam noch schlimmer für die Denklinger. Denn als sich Diep am Strafraum durchsetzte und per Außenrist an Manuel Seifert scheiterte, stand – wer sonst? – Bolona goldrichtig und erzielte seinen vierten Treffer (64.) „Das 3:1 und 4:1 war der Nackenschlag und hat uns rausgenommen“, urteilt Ansorge. Rieds Anschlusstor (82.) konterte Toni Rauch, der frei vor Seifert für den 5:2-Endstand sorgte (89.). (Oliver Rabuser)

SpVgg Haidhausen - VfL Denklingen 5:2

Tore: 1:0 (8.). Bolona, 2:0 (12.) Bolona, 2:1 (54.) Karg, 3:1 (62.) Bolona, 4:1 (64.) Bolona, 4:2 (82.) S. Ried, 5:2 (89.) Rauch. Gelbe Karten: Haidhausen 1, Denklingen 1. Schiedsrichter: Marijo Kraljic. Zuschauer: 120.