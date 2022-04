VfL Denklingen verpasst Tabellenführung - SV Raisting mit „geilsten Sieg der Saison“

Von: Andreas Mayr

Die Entscheidung: Raistings David Hendel (rotes Trikot) erzielt in der 77. Minute das 2:0. Denklingens Torwart Manuel Seifert (r.) sowie VfL-Feldspieler Manuel Waibl (l.) können nicht entscheidend eingreifen. © Andreas Mayr

Im Kampf um die Tabellenführung musste der VfL Denklingen beim SV Raisting einen Dämpfer hinnehmen. In den letzten vier Partien sammelte der VfL nur vier Zähler.

Raisting – Das Aufstiegsfinale in der Bezirksliga ist eingeläutet. Es werden unterhaltsame wie emotionale Wochen, so viel lässt sich schon sagen, wenn man die Szenen nach dem Schlusspfiff auf dem Raistinger Sportplatz analysierte. Da karrte ein Pulk von jungen Männern einen Kasten Bier in Richtung der Raistinger Jubeltraube. Als Absender entpuppten sich die Fußballer aus Oberweikertshofen, die am meisten von der gestrigen 0:2-Niederlage des VfL Denklingen beim SVR profitieren, weil sie die Tabellenführung behalten.

Die ganze Partie über hatten die VfL-Rivalen für den Gegner geschrien. Das ging am Ende so weit, dass „Super Raisting, Super Raisting“-Rufe den Sportplatz erfüllten. „Das hat uns getragen“, sagte SVR-Spielertrainer Johannes Franz. Er sprach hinterher vom „geilsten Sieg der Saison“ und versprach einen langen Partyabend. Mittwochabend hin oder her. Die Siege, so Franz, müsse man feiern, wie sie fallen.

SV Raisting: Spielertainer Johannes Franz war über die Unterstützung hocherfreut

VfL-Coach Markus Ansorge hingegen verließ den Platz mit viel Frust. Nicht weil er beim Ex-Klub verloren hatte, sondern weil er auf diese Art und Weise verloren hatte. „Mir geht’s um die Niederlage an sich“, betonte der Coach. Von einem Fußballspiel wollte er gar nicht sprechen. Er nannte die 90 Minuten lieber „ein Gedresche“. Und mit dieser Art Fußball kommt seine Mannschaft derzeit einfach nicht zurecht. Das hat sich gegen Wolfratshausen und Großhadern schon angedeutet. Zumal die VfL-Kicker nach der traumhaften Hinserie gilt: „Die Mannschaften sind im Vergleich zur Hinrunde unglaublich motiviert“, hat Ansorge festgestellt.

Er hat Raisting oft genug beobachtet, um den zerstörerischen Charakter des SVR zu entschlüsseln. Dort sind sämtliche Spieler aufs Tore-Verhindern programmiert. Selbst die drei Offensiven, die Johannes Franz „unsere ersten Verteidiger“ nennt. Denklingen, das sah der Plan vor, wollte sich mit präzisen Bällen hinter die Viererkette vors Tor arbeiten. Das klappte anfangs ganz ordentlich. Eine „druckvolle Anfangsphase“ beobachtete Franz, selbst integraler Tal des Systems, der gemeinsam mit Viktor Neveling dem Top-Torjäger Simon Ried keine Torchance aus dem Spiel heraus (Ausnahme: ein Freistoß an die Latte bei 0:2-Rückstand) gönnte. „Der Druck ist immer weniger geworden“, sagte der Raistinger Trainer.

VfL Denklingen kam nicht mit dem „Gedresche“ beim SV Raisting zurecht

Das hatte einen gewichtigen Grund: Der SVR ging mit einem kuriosen Tor in Minute neun in Führung. Nach einem Eckball zog Mathias Sedlmeier aus der Distanz ab, traf den Po von Benedikt Stechele, der dem Ball einen unhaltbaren Drall versah. „Solche Tore kriegen wir zur Zeit immer“, klagte Ansorge, der bei seinen Mannen die Leichtigkeit vermisst. Danach ging es in dieser Partie nicht mehr um Taktik und Technik, sondern nur noch um Willens. In beinahe allen Kategorien übertrumpften die Raistinger ihre Gäste. „Griffiger und giftiger“ nannte Ansorge den Gegner. „Wir haben es nie geschafft, das Spiel emotional anzunehmen.“

Der SVR hingegen blühte auf, weil er sich in seiner Identität bestätigt sah. Seine Mannschaft habe endlich den Blick von der Tabelle abgewandt, lobt Franz. Sie behandelte das Duell, „als wäre es ein Relegationsspiel“. „Wir haben einfach den Kopf ausgeschalten und haben alles reingehauen.“ Diese Mentalität übertrug sich auf die Ränge. Bei Fouls brodelte es im Rund, jede Raistinger Aktion bekam Applaus. „Von den Emotionen ein Wahnsinnsspiel. Eine überragend gute Stimmung“, so Franz. Sie entlud sich in zwei Momenten: Beim Kontertor von David Hendel (nach Traumpass von Denis Grgic) sowie nach dem Schlusspfiff, als der Spielertrainer zu Boden sank und auf den Rasen hämmerte. Sein System hatte über den feinen Fußball des VfL Denklingen gesiegt. Vom Kollegen und Freund Ansorge gab’s dafür Respekt: „Das ist kein schöner Fußball. Aber genau das macht Raisting so wertvoll und erfolgreich.“ (Andreas Mayr)