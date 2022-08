„Was willst du mehr?“: Statt Training lieber ein rassiges Derby - Denklingen erwartet Raisting

Von: Andreas Mayr

Teilen

Da geht’s zur Sache: Sowohl der Vfl Denklingen (rechts, Simon Ried) als auch der SV Raisting (links, Spielertrainer Johannes Franz) haben im direkten Duell am Mittwoch nichts zu verschenken. Das Foto zeigt eine Szene vom zweiten Duell, das der SVR zu Hause mit 2:0 gewann. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Die Wochen der englischen Art haben sich eingebürgert. Wenn man sich unter den Trainern umhört, finden die meisten das Format zum Saisonstart ziemlich gut.

Denklingen/Raisting – „Ob Training oder Spiel – beides ist völlig in Ordnung“, sagt Markus Ansorge. Zumal der Verband die Spiele unter der Woche mit lokalen Ansetzungen versüßt. An diesem Mittwoch trifft der VfL Denklingen auf den SV Raisting (Anstoß 18.30 Uhr). „Was willst du mehr. Ringsum spielfrei, volles Haus“, sagt Ansorge, der Trainer des VfL.

Natürlich hat er sich am Sonntag nach Raisting aufgemacht. Aber mehr aus Interesse am Spiel als aus taktischen Gründen. Spähtouren zu seinem Ex-Verein braucht er längst nicht mehr. „Die kenne ich in- und auswendig. Die habe ich zig Mal gesehen.“ Erst kürzlich, Ende Mai, verzockte seine Mannschaft in Raisting (0:2) die Relegation. Unter der Woche, an einem schönen Sommerabend. „Hat uns den Aufstieg gekostet“, klagt der Coach. Mit Fußball habe das zwar wenig zu tun gehabt, betont Ansorge. „Den Fußball spielen sie gerne.“ Doch er hat höchsten Respekt vor dem Gegner, speziell vor den zweikampfstarken Rasenmähern in Raistings Abwehr. „Die haben einen unglaublichen Willen. Als Mannschaft sind die brutal.“

Johannes Franz, Trainer in Raisting, hat dieses System etabliert. Als Innenverteidiger prägt er den Stil mit. Allerdings sagt er: Gegen Haidhausen habe sich sein Team „in der Defensive stark verschlechtert“. Ihn ärgert’s, weil genau diese Grundtugenden den SVR in den Kreis der Spitzenteams geführt haben. Nach zwei Spielen mit nur einem Zähler und zwei Toren schadet auch eine kleine Mahnung an seine Kicker nicht. Der Saisonstart könne ein Jahr extrem beeinflussen, sagt Hannes Franz. Sie haben das in Raisting in den vergangenen beiden Spielzeiten erlebt. Einmal negativ in der Coronaspielzeit, in der sich Raisting von Beginn an hinten einfand. Genauso auch positiv – im Vorjahr. „Da muss man aufpassen. Die Gefahr, hinten rein zu rutschen, besteht immer.“ Zumal die Bezirksliga kaum Fehler verzeiht. Das haben alle Vereine bereits erfahren. Kein Team steht nach zwei Partien mit der Maximalausbeute von sechs Zählern dar. Gibt’s auch selten.

Zu den Gewinnern der Auftaktwochen zählt definitiv der VfL Denklingen. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so reinkommen“, sagt Markus Ansorge. Neben den Ergebnissen erfreut sich der Trainer an der Reminiszenz seiner Mannschaft in puncto Abwehrverhalten. „Das haben wir schleifen lassen.“ Nun sprintet selbst Stürmer Simon Ried wieder in den eigenen Strafraum zurück. So gesehen am Wochenende in Neuried. „Die Kompaktheit kommt wieder zurück“, lobt Markus Ansorge. Denklingen hat wieder Bock aufs Verteidigen. „Wenn die Bezeichnung Mannschaft für ein Team passt – dann in Denklingen“, lobt Markus Ansorge. Mit Hannes Rambach kehrt der Doppeltorschütze vom Auftaktsieg zurück in den Kader. Dafür fallen aber auch zwei wichtige Männer mit Michael Stahl und Andreas Schiessl aus.

Beim SV Raisting wird sich Andreas Heichele erstmals wieder auf die Ersatzbank setzen. Allerdings muss Denklingen keine Volte von Coach Franz befürchten. Heichele startet erst mit dem Aufbautraining, soll aber schon jetzt den Kontakt zu den Kollegen wieder aufbauen. Teamgeist ist ein hohes Gut, das beide Klubs vorbildlich pflegen. Um Markus Riedl bangen die Raistinger noch. Er hat sich gegen Haidhausen verletzt. „Schlüsselspieler“ sagt selbst Gegner-Coach Ansorge zu ihm. (Andreas Mayr)