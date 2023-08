Denklingen überzeugt in Brunnthal mit Grundtugenden: „Haben uns in jeden Ball geworfen“

Von: Oliver Rabuser

Simon Ried (blaues Trikot) setzte sich vor dem 1:0 gegen Brunnthals Abwehrchef Simon Neulinger (rechts) durch. © Oliver Rabuser

Gegen den TSV Brunnthal sicherte sich der VfL Denklingen den zweiten Saisonsieg. Trainer Ansorge lobt vor allem den Einsatz seiner Mannschaft.

Denklingen – Fotos aus der Kabine mit halbnackten Körpern, Bier und Jubelposen sind ein untrügliches Zeichen für ausgelassene Stimmung. Zu Saisonbeginn war der VfL Denklingen von dieser Atmosphäre Lichtjahre entfernt. Das Team agierte hilflos, ohne Selbstvertrauen, war auf dem besten Weg, vom ersten Spieltag an im Abstiegsstrudel zu rotieren. In welche Leistungskategorie man die Denklinger tatsächlich eingruppieren darf, ist weiterhin nicht ganz klar.

Der Heimsieg gegen Penzberg hatte viel mit den Problemen beim Gast zu tun. Und auch der TSV Brunnthal entpuppte sich nicht gerade als die Offenbarung im spielerischen Bereich. Umso wichtiger, dass solche Spiele gewonnen werden. Denn es kommen zweifellos noch Gegner anderen Kalibers auf den VfL zu. Der 1:0-Erfolg beim Landesliga-Absteiger mag knapp gewesen sein; unverdient war er keineswegs.

„Hier musst du erstmal bestehen. Wir haben uns in jeden Ball geworfen.“

„Hier musst du erstmal bestehen“, wollte Markus Ansorge den zweiten Sieg in Folge keinesfalls geschmälert wissen. Der VfL bestach durch etwas, was von Trainerseite immer dann gefordert wird, wenn es beim eigenen Selbstverständnis hakt, oder der Turbo der Fußballer stottert: Grundtugenden. Genau auf solche setzten die Gäste. „Wir haben uns in jeden Ball geworfen“, lobte Ansorge seine Eleven.

Vor allem dann, als die Brunnthaler zu vorgerückter Spielzeit auf eine Art von Fußball setzten, der dem gerne verwendeten Begriff der „Brechstange“ sehr nahe kam. Mit rund einem Dutzend Eckbällen und Freistößen mussten sich die Denklinger im zweiten Abschnitt beschäftigen. Wirklich gefährlich wurde es zu keiner Zeit.

Egal, aus welcher Richtung, oder in welcher Höhe die Bälle Richtung Sechzehner segelten: An Manuel Waibl und Tobias Schelkle führte kein Weg vorbei. Sofern nicht die Reihe davor um Christoph Schmitt nicht schon starke Vorarbeiten leistete. „Bei der Kopfballstärke gegen den Ball sind wir gut, das können wir“, konstatierte Ansorge. Der Coach erweiterte die Bedeutung des Sieges um einen zusätzlichen Gesichtspunkt: „Das ,zu-Null‘ war extrem wichtig.“

Simon Ried mit dem goldenen Treffer für den VfL zum zweiten Saisondreier

In diesem Kontext darf freilich Manuel Seifert nicht vergessen werden. Der Torsteher ist in bestechender Form, reicht bisweilen sogar über seine Kernkompetenzen hinaus. Etwa beim Siegtor am Samstag, als Seifert den Assist für sich verbuchen durfte. Sein weiter Schlag nach vorne erreichte mit Simon Ried den perfekten Zielspieler. Für gewöhnlich ist es alles andere als einfach, sich gegen Simon Neulinger durchzusetzen.

Brunnthals Abwehrboss wirkt durch die Glatze und die asketische Figur stets grimmig und verheißt Unheil für die gegnerischen Angreifer. In diesem einen und entscheidenden Fall aber war Ried der stabilere Part und Neulinger derjenige, der das Nachsehen hatte. Denklingens Torgarant hatte danach nur noch Tormann Neumair vor sich, den er präzise ausmanövrierte.

TSV-Torjäger Fabian Porr ging indes leer aus, traf im ersten Abschnitt lediglich den Pfosten. In der Schlussphase hätte der eingetauschte Felix Merkle die Entscheidung zeitiger herbeiführen könne, legte sich aber den Ball für Neumair eine Nuance zu weit vor, nachdem er sich über links durchgetankt hatte. Ansorge war’s egal: „Jetzt freuen wir uns, und dann geht es gegen Aubing weiter.“ (OLIVER RABUSER)

Statistik

TSV Brunnthal 0:1 VfL Denklingen

Tor: 0:1 (24.) Ried.

Gelbe Karten: Brunnthal 2, Denklingen 1

Schiedsrichter: Philipp Steinbach

Zuschauer: 100