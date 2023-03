Mit Schwung zurück aus der Winterpause: VfL Denklingen gelingt eindeutiger Sieg gegen Großhadern

Von: Roland Halmel

Allen Grund zum Herzen hatten die Denklinger Fußballer. Sie bejubelten am Sonntag sieben Tore. Foto: Halmel © Halmel

Einen optimalen Start ins neue Jahr hat der Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen hingelegt. Die Truppe schoss das Schlusslicht TSV Großhadern mit 7:1 vom Platz.

Denklingen – „Das war extrem wichtig“, sagte Trainer Markus Ansorge nach dem Dreier, mit dem sich sein Team gleich etwas Luft auf den Abstiegsrelegationsplatz verschafft hat.

Im Vergleich zu den Spielen vor der Winterpause hatte der Trainer seine Elf etwas umgestellt. Spielmacher Simon Ried startete mit einer defensiveren Rolle direkt vor der Abwehr in die Partie. Die ersten Akzente setzte jedoch Hannes Rambach auf der rechten Außenbahn. Nach guten Balleroberungen der Denklinger war der Außenstürmer zweimal zur Stelle. Auf Zuspiel von Dominik Karg erzielte er über den Innenpfosten das 1:0 (8.). Wenig später landete der Ball bei Rambach kurz vor dem Strafraum. Er umspielte den weit vor seinen Kasten stehenden TSV-Schlussmann Maxi Moos und schon stand es 2:0 (12.). Nach der Führung wurden die Hausherren etwas nachlässig. Beim Schuss von Yusuf Aykac (17.), der vom Pfosten ins Feld sprang, hatte der VfL Glück.

Trainer Markus Ansorge ist sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft

„Die Jungs zeigten eine gute Mannschaftsleistung“, lobte Ansorge. „Die Mannschaft ist richtig fit und sie spielte in den ersten 20 Minuten ein starkes Pressing.“

Im Anschluss verzog TSV-Goalgetter Khareem Zelmat (23.). Danach kam Denklingen wieder besser ins Spiel. Simon Ried (27.) und Ludwig Kirchbichler (33.) schossen aus der Distanz vorbei. Die beste Gelegenheit zum dritten Tor der Hausherren vergab jedoch Karg (41.), der frei vor dem Kasten mit einem Lupfer an Moos scheiterte. Stattdessen durften im Gegenzug die Gäste jubeln. Die etwas schläfrige VfL-Abwehr ließ Hannes Wimmer (43.) ungehindert zum Abschluss kommen – und schon schlug es hinter dem wenig beschäftigten VfL-Torhüter Manuel Seifert zum 1:2 ein.

Nach der Halbzeitpause ist Denklingen nicht mehr aufzuhalten und versenkt fünf weitere Treffer

Großhadern versuchte nach dem Wechsel nachzusetzen. Mehr als eine Chance von Zelmat (48.) ließ Denklingen aber nicht zu. Nach einer Stunde setzte sich Karg mehrfach gut in Szene. Seine guten Pässe auf Simon Ried (61.), Kirchbichler (64.) und Rambach (67.) wussten seine Teamkollegen in aussichtsreichen Positionen aber nicht zu verwerten. Karg musste so selbst als Vollstrecker in Erscheinung treten. Die vierte Großchance innerhalb kürzester Zeit versenkte er zum 3:1 (68.) ins kurze Eck.

Wenig später ließ Ried (70.) nach einem langen Ball das 4:1 folgen. „Der Doppelschlag tat uns gut“, konstatierte Ansorge erleichtert. Von den Gästen kam in der Folge außer einer Zehn-Minuten-Strafe gegen Zelmat (83.) nach einer Rudelbildung nicht mehr viel. In Überzahl schraubten die Hausherren indessen das Ergebnis noch in die Höhe. Johannes Greif (88.), ein Eigentor von Alex Gula (90+1.) sowie Treffer Nummer zwei von Ried (90.+2.) machten den höchsten VfL-Sieg in dieser Saison perfekt. (Roland Halmel)

Statistik

VfL Denklingen 7 TSV Großhadern 1

Tore: 1:0 (8.) Rambach, 2:0 (11.) Rambach, 2:1 (43.) Wimmer, 3:1 (68.) Karg, 4:1 (70.) S. Ried, 5:1 (88.) J. Greif, 6:1 (90.+1) Gula (Eigentor) 7:1 (90.+2) S. Ried. Gelbe Karten: VfL 2, TSV 3. Schiedsrichter: Widholz. Zuschauer: 144.