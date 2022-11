„Qual der Wahl“: VfL-Denklingen-Trainer Ansorge kann wieder aus dem Vollen schöpfen

Seine Präsenz hat der VfL Denklingen zuletzt vermisst: Michael Stahl (links, hier in einem Ligaspiel in der vergangenen Saison gegen Oberweikertshofen) ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

Mit zwei Siegen aus den jüngsten drei Partien hat sich der VfL Denklingen gut sichtbar von der Abstiegszone der Bezirksliga Süd abgesetzt. Heute geht es im Nachholspiel gegen den starken Aufsteiger TSV Murnau.

Denklingen – Dabei soll es mit Blick auf die vier verbleibenden Ansetzungen vor der Winterpause keinesfalls bleiben. Auf Markus Ansorge und seine Mannen warten mit dem SV Aubing und dem TSV Neuried zwei lösbare Aufgaben, schwerer wird’s mutmaßlich beim Herbst-Epilog in Raisting.

Das Match gegen den Tabellendritten TSV Murnau am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) stellt fraglos die größte Herausforderung dar. Weil es sich bei dem Heimauftritt um ein Nachholspiel handelt, kann es sich im Klassement gleichwohl ausschließlich positiv bemerkbar machen – sofern die Denklinger, wie zuletzt schon gegen Bad Heilbrunn, neuerlich gegen ein Team aus dem Spitzenquartett zu überraschen wissen.

Von der „Qual der Wahl“ beim Personal zu sprechen, war Trainer Ansorge heuer allenfalls ganz zu Beginn der Saison vergönnt. Mehrheitlich musste er personell und damit auch taktisch in größerem Umfang improvisieren, bei der Bestellung des Kaders auch auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Ein Zustand, der sich dieser Tage auf bedeutsame Weise geändert hat. Denn plötzlich muss Ansorge wieder Überlegungen anstellen, wen er auf einzelnen Positionen beginnen lässt und wer auf seinen Einsatz zuwarten muss.

Primär hängt das mit der Rückkehr zweier schmerzlich vermisster Führungsspieler zusammen. Vergangenen Sonntag feierte Armin Sporer ein 20-minütiges Kurz-Comeback, und jetzt könnte es bei Michael Stahl soweit sein. Sporer ist der etatmäßige Spielführer des VfL, Stahl Ansorges vorderster „Mentalitätsspieler“. Ein Duo, das für Präsenz und Stabilität steht. Dass Stahl vor der Winterpause noch einmal auf dem Platz stehen würde, hielt der Coach für eher unwahrscheinlich. Schambeinentzündungen gehören zu jenem Genre an Verletzungen, die sich relativ wenig um medizinisches oder physiotherapeutisches Zutun von Außen scheren. Zumindest auch danach unwägbar bleiben. Zumeist hilft nur Stillhalten und Abwarten. Also das, was Fußballern überhaupt nicht schmeckt. Vorige Woche begann Stahl mit leichtem Lauftraining, danach gab’s nochmals zwei saftige Spritzen in den fragilen Bereich, und am Montag stieg der 29-Jährige vollumfänglich ins Mannschaftstraining ein. „Nehmen wir gerne mit“, freut sich Ansorge über die nächste Option im Kaderpuzzle.

Für das junge Murnauer Team wäre Stahl freilich das perfekte Gegenmittel. Ansorge kennt eine Reihe der TSV-Talente aus seiner Arbeit am Stützpunkt. Natürlich goutiert er deren Entwicklung ein Stück weit. Jetzt aber muss er die richtigen Kniffe gegen diese jugendliche Horde finden. „Wir werden Körperlichkeit entgegensetzen“, kündigt der 55-Jährige an. „Nicht unfair, aber durch ständiges Bearbeiten.“

Überraschen lassen muss sich der VfL-Coach von der Marschroute der „Drachen“. Zu Hause pressen sie die Gegner gewöhnlich ohne Unterlass an. Bei Auswärtsspielen mit Ansorge als Beobachter, war dies nicht der Fall. „Deswegen liegen zwei Pläne in der Schublade.“ Klar ist derweil, dass Murnaus Turbo und Toptorjäger Georg Kutter (14 Treffer) „nicht an die Leine“ gelegt wird, sprich keine Sonderbewachung erhält. „Dazu haben sie zu viele gute Spieler, wir müssen auf alle aufpassen“, erläutert Ansorge. Schwerpunktthema wird mitunter das Verhalten bei Standards sein. Ansorge sieht beim Gegner Anfälligkeiten bei ruhenden Bällen. Umgekehrt allerdings auch einen Trumpf. „Bei den eigenen sind sie stark.“ (Oliver Rabuser)