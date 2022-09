Denklingen verliert in Wolfratshausen: Trainer Ansorge muss die richtigen Hebel finden

Von: Oliver Rabuser

Wieder aufrappeln müssen sich Tobias Schelkle (in Blau, am Boden) und sein VfL Denklingen nach der Niederlage in Wolfratshausen. © Tamara Schuster/or

Beim VfL Denklingen läuft‘s heuer einfach noch nicht so rund. In Wolfratshausen setzte es die vierte Saisonniederlage.

Denklingen – Diametraler kann der Saisonverlauf mit Blick auf die beiden vergangenen Partien nicht sein. Für den BCF Wolfratshausen geht es nach Trainerwechsel und den unmittelbar daran anschließenden Erfolgen mit „Hurra“ heraus aus dem Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga. Der VfL Denklingen ist nach den zwei jüngsten von insgesamt vier Niederlagen erneut an einem Punkt der Neuorientierung angekommen.

Es wäre zu früh, den Abstiegskampf als feste Begrifflichkeit in den Trainings- und Spielalltag des VfL zu implementieren. Auf Dauer möchte Markus Ansorge aber die Vielzahl an fehlenden Stammkräften auch nicht als einzige Begründung für ausbleibende Erfolgserlebnisse heranziehen. „Es wird jetzt entscheidend sein, ob ich die richtigen Hebel finde“, sagte der Coach nach der 0:1-Niederlage in der Flößerstadt.

Denklingen liegt nach zwölf Minuten zurück

Eine Partie, in der die Startsequenz ungünstig, der finale Moment hingegen unschön verlief. Nach nur zwölf Spielminuten traf BCF-Angreifer Manuel Spreiter zum 1:0. Nach einem verunglückten Volleyschuss von Ralf Schubnell landete der Ball nahe der Eckfahne bei Jona Lehr. Dessen Flanke rutschte im Strafraum an fünf Denklingern vorbei. „Typisch für unsere Situation“, merkt Ansorge lakonisch an.

In der Nachspielzeit rauschte dann Musti Kantar nahe der Mittellinie in die Beine von Simon Ried, was umgehend zu einem längeren Kontroverse-Dreieck zwischen Spielerbänken und den Spielern auf dem Platz führte. „Die Grätsche war brutal, aber es war keine Absicht“, relativierte Ansorge hinterher. Der Platzverweis für Kantar sei dennoch die richtige Entscheidung gewesen.

Denklingens Trainer: Sieg für Wolfrathausen verdient

Doch gehen derlei drastische Vorkommnisse bisweilen auch mit reinigenden Maßnahmen einher. So geiferten sich Ansorge und BCF-Kicker Mitch Rödl zunächst verbal mit stetem Kontakt zur Gürtellinie an, um sich wenige Minuten später auszusprechen und in den Arm zu nehmen. Hintergrund: Rödl war voriges Jahr Spielertrainer beim BCF und nicht sehr begeistert über die Wortmeldungen aus dem Denklinger Lager bezüglich Kunstrasen, geparktem Bus vor dem eigenen Sechzehner und destruktivem Fußball.

Aber längst ist alles geklärt. Auch die Tatsache, dass das Resultat rechtmäßig war. „Verdienter Sieg für Wolfratshausen“, räumt Ansorge ein. „Allein wegen der Chancen in der zweiten Halbzeit“, in der VfL-Keeper Manuel Seifert zu „unserem besten Mann“ avancierte. Die Ampelkarte für Ludwig Kirchbichler nach wiederholtem Foulspiel verschaffte den Gastgebern Räume, die sie nach Ansorges Einschätzung „nicht gut genutzt“ haben. Kurz vor Schluss wäre dann fast der Ausgleich gefallen, doch Simon Oppolzer drehte den Schuss von Dominik Karg um den Pfosten. Ansorge gibt zu: „Der Ausgleich wäre schmeichelhaft gewesen.“