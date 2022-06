Wechsel zum TSV Murnau - SV Wildsteig/Rottenbuch verliert Torjäger Roman Trainer

Von: Andreas Mayr

Die Trikotfarbe bleibt die gleiche: Roman Trainer (links, hier in der Partie gegen Schwabbruck/Schwabsoien im vergangenen Oktober) schließt sich Bezirksliga-Aufsteiger Murnau an, der in der Regel ebenfalls in Grün spielt. Foto: gutmann © gutmann

Bittere Nachrichten für den SV Wildsteig/Rottenbuch. Der Kreisliga-Aufsteiger verliert mit Roman Trainer ihren besten Torschützen an Bezirksligist TSV Murnau .

Landkreis – Er war einer der Erfolgsgaranten in der vergangenen Saison: Mit seinen 31 Treffern hat Roman Trainer wesentlich dazu beigetragen, dass der FC Wildsteig/Rottenbuch in der Kreisklasse 4 den zweiten Platz belegte und anschließend in der Relegation mit überzeugenden Siegen gegen den SC Maisach (5:1, 4:1) – dort gelangen Trainer zwei weitere Tore – den erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga schaffte.

Auf die Dienste ihres Torjägers muss die Spielgemeinschaft künftig verzichten. Der Topstürmer schließt sich zur neuen Saison dem Bezirksliga-Aufsteiger TSV Murnau an.

Nach Bezirksliga-Aufstieg: TSV Murnau als neue Transfer-Destination

Bislang waren die Murnauer nicht als große Transfer-Destination bekannt. Mit dem Label „Kreisliga“ ließ sich kaum jemand Externes locken. Und Geld zahlen sie beim TSV sowieso keines, das verbietet der strikte Jugendkurs. Einkünfte fließen direkt in den Nachwuchs. Mit dem Wechsel von Georg Kutter – er kam im Juni 2021 vom SV Uffing – ist den Murnauern eine Trendwende gelungen. Spätestens nach dem Aufstieg in die Bezirksliga strahlt der TSV eine neue Attraktivität nach außen aus, die magnetische Kraft besitzt. Neben Trainer wechseln auch Pascal Jocher von der SpVgg Kaufbeuren und Andreas Schneeweiß vom FC Penzberg zum Team vom Staffelsee – allesamt mit Potenzial für einen Stammplatz.

Michael Adelwart, Abteilungsleiter der Murnauer Fußballer, stellt klar: „Es war kein Muss, dass neue Jungs dazukommen.“ Heißt, Murnau bemühte sich nicht groß um Neuzugänge, vertraut seinen Stammkräften und Talenten. Dennoch glaubt der Spartenchef, „dass es bei allen drei Sinn macht“. Alle aus dem Trio sind 25 Jahre oder jünger und wollten unbedingt nach Murnau.

Roman Trainer will in Murnau den nächsten Schritt machen

Trainer etwa hatte bereits im Winter mit der Mannschaft trainiert. Er zog es aber vor, die Saison bei der Spielgemeinschaft Wildsteig/Rottenbuch „sauber zu Ende zu bringen“, so beschreibt Adelwart die Situation. Der Roman habe wahrscheinlich mehr Spiele der TSV-Männer und A-Jugend gesehen als mancher Murnauer, scherzt der Abteilungsleiter. Hintergrund sind Trainers persönliche Beziehungen nach Murnau – seine Freundin kommt von dort. Mit 31 Treffern in der Vorrunde sowie weiteren zwei in der Relegation verhalf er der SG Wildsteig/Rottenbuch zum Sprung in die Kreisliga. In Murnau „will er den nächsten Schritt machen“, erklärt der Fußballerchef. In Trainers Fall bedeutet das, jetzt auf höherklassigem Amateurniveau zu kicken.

Seit Jahren verfolgt Adelwart auch den Werdegang von Pascal Jocher aus Peiting. Bereits in der E-Jugend hat er ihn kicken sehen. Danach kreuzten sich immer wieder die Pfade, sei es beim Stützpunkttraining oder bei Duellen mit Kaufbeuren. Mit der SpVgg stieg er zuletzt in die U19-Landesliga auf. Weil er nun zu alt für den Jugendbereich ist, sah sich der defensive Mittelfeldspieler nach einem Verein um. Ein Spezl empfahl ihm schließlich Murnau. Ob er in seinen jungen Jahren schon ein Kandidat für die verantwortungsvolle Aufgabe im Zentrum ist? Adelwart sagt: „Das Handwerkszeug hat er, um da mitzukicken. Und er ist der Typ dazu.“ (Andreas Mayr)