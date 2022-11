Weiter im Aufwind - Altenstadter fährt im dritten Aufeinandertreffen mit Penzing 4:1-Sieg ein

Von: Andreas Mayr

Der TSV Altenstadt (in weiß) beim Torjubel © Halmel

Bereits zum dritten Mal standen sich der TSV Altenstadt und die Reserve des FC Penzing gegenüber. In der Abstiegsrunde werden weitere zwei Partien dazukommen.

Altenstadt – Dieses Duell wird zum Dauerbrenner. Samt Pokal standen sich Penzing und Altenstadt diese Saison bereits dreimal gegenüber – und weitere zwei Partien folgen in der Abstiegsrunde. TSV-Trainer Daniel Hindelang sehnt diesen zweiten Teil der Saison vorbei. „Wir gehen mit einem sauguten Gefühl rein“, sagte der Coach nach dem 4:1 (2:1)-Erfolg in Penzing.

In den letzten drei Spielen hat seine Mannschaft sieben Zähler geholt. Deutliche Indizien für den Umschwung waren auch wieder beim Auswärtsspiel auszumachen. Andere Teams hätten bei einem bedeutungslosen Spiel wie diesem abgeschaltet. Nicht die Altenstadter. „Wir haben nie aufgehört und super zusammengehalten“, schwärmte Hindelang.

Zur Wahrheit des goldenen Spätherbstes gehören aber auch der Trainer und sein Taktikwechsel. Er würde ja gerne aggressiv vorn drauf gehen, doch dafür fehlt seit Monaten das Personal. Altenstadt geht Spiele nun abwartender an, setzt den Gegner erst spät unter Druck, setzt dafür mehr auf Konter. „Wir haben das System der Mannschaft angepasst. Das hat gefruchtet“, hält der Coach fest. Die ersten beiden Treffer illustrierten den Systemwandel blendend. Zwei Bälle hinter die Kette landeten bei Ibrahim Olcay. Beide Male überlupfte er Penzings Torwart sehenswert. Kurz vor der Halbzeit gelang dem FCP der Anschluss – und Coach Hindelang sorgte sich, dass die Stimmung kippt.

Also löschte er in der Kabine den Kurzzeitspeicher, programmierte seine Mannen auf den Anfangszustand samt Augenmerk auf die Abwehr. Klappte hervorragend. Bis auf einen Freistoß, den Torwart Max Gast mit einer schönen Parade an die Latte lenkte, sprang für Penzing nichts Gefährliches mehr heraus. Altenstadt dagegen erledigte die Aufgabe mit einem Doppelschlag von Tobias Graun und dem dritten Tor von Ibo Olcay. „Nicht gut, aber akzeptabel zu Ende gespielt“, merkte Hindelang an. (am)

Statistik

FC Penzing II 1 TSV Altenstadt 4

Tor: 0:1 (34.) Olcay, 0:2 (35.) Olcay, 1:2 (42.) Schanderl, 1:3 (52.) Graun, 1:4 (59.) Olcay. Gelbe Karten: Penzing 1, Altenstadt 2. Schiedsrichter: Alexander Schramm. Zuschauer: 70.