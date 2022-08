Wieder keine Punkte für Peiting in Utting

Nach dem 0:3 vergangene Saison gibt‘s diesmal ein 2:3

Von Roland Halmel schließen

Der verspätete Saisonstart ging für den TSV Peiting daneben. Beim TSV Utting handelte sich der Kreisliga-Vizemeister wie vergangene Saison eine Niederlage ein.

Peiting – Drei Gegentore kassierte der TSV Peiting im Gastspiel beim TSV Utting in der vergangenen Saison. Nach der damaligen 0:3-Niederlage beim Aufsteiger mussten die Mannen von Trainer Fabian Melzer ihren lange Zeit zementierten ersten Platz räumen, den sie danach auch nicht mehr zurückerobern konnten. Beim neuerlichen Auftritt am Ammersee am vergangenen Sonntag machten es die Peitinger erheblich spannender, auch wenn es erneut nicht zu einem Punktgewinn reichte.

Peitings Co-Trainer Schuster: „Müssen das Spiel nicht verlieren“

„Von den Chancen her geht das Resultat in Ordnung“, räumte Co-Trainer Christian Schuster, der den im Urlaub weilenden Melzer vertrat, nach der 2:3 (1:1)-Niederlage in Utting ein. „Allerdings müssen wir das Spiel nicht verlieren, es war mehr drin“, so Schuster, für den auch ein Unentschieden ein durchaus realistisches Ergebnis gewesen wäre.

Peiting kommt zunächst nicht in die Gänge

Die Peitinger, die einmal mehr mit einer veränderten Startelf antraten, kamen zunächst überhaupt nicht ins Laufen. „Wir haben die Räume nicht richtig zugestellt“, ärgerte sich Schuster. Die schnörkellos spielenden Hausherren tauchten so mehrfach gefährlich vor dem Peitinger Kasten auf, den überraschend Christoph Wagner hütete. Der Feldspieler aus der Zweiten Mannschaft vertrat den kurzfristig erkrankten Julian Floritz.

Peiting geht durch ein Eigentor des Ex-Raistingers Klingl in Führung

Bei einer Großchance des Ex-Raistingers Jonathan Krukow bekam Wagner gleich Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Wenig später durften die Gäste aber jubeln, da sie mit freundlicher Unterstützung der Uttinger wie aus dem Nichts in Führung gingen. Ein Zuspiel zur Mitte von Max Neufing lenkte Fabian Klingl, ebenfalls ein ehemaliger Raistinger, zum 1:0 für Peiting ins eigene Tor (37.). Die Freude darüber währte aber nur kurz. Noch vor der Pause glichen die Hausherren nach einem Einwurf, bei dem die Gäste schlecht standen, aus. Florian Borowski überwand Wagner zum 1:1 (45.+1).

Christoph Enzmann trifft mit Elfmeter zum 2:2

Gleich nach dem Wechsel stand der Peitinger Keeper erneut im Fokus. Nach einem langen Ball tauchte Krukow frei vor ihm auf . Der Uttinger Stürmer umspielte Wagner und vollendete zur erneuten Führung für die Hausherren (57.). Wenig später sprach der Unparteiische den Peitingern nach einem Foul an Andreas Neumeier einen Strafstoß zu, den der eingewechselte Christoph Enzmann zum 2:2 verwandelte (60.).

Nach einer Ecke fängt sich Peiting den entscheidenden Treffer ein

In der Folge hatten die Peitinger das Spiel weitgehend im Griff. Chancen ergaben sich daraus aber keine, „weil wir oft die falschen Entscheidungen getroffen haben“, wie Schuster monierte. Und das sollte sich in der Schlussphase rächen. Im Anschluss an eine Ecke entwickelte sich vor dem Peitinger Gehäuse ein Gewühl. Uttings Gabriel Radic stand goldrichtig und erzielte mit einem abgefälschten Schuss den 3:2-Siegtreffer für seine Mannschaft (83.).

Stenogramm

TSV Utting - TSV Peiting 3:2

Tore: 0:1 (37.) Klingl (Eigentor), 1:1 (45.+1) Borowski, 2:1 (57.) Krukow, 2:2 (60.) Enzmann (Efmeter), 3:2 (83.) Radic. Gelbe Karten: Utting 4, Peiting 3. Schiedsrichter: Lars Roman Frost. Zuschauer: 70.