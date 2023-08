„Sieht aus wie auf einem Schlachtfeld“: Wildsteig blendet Hagelschäden in Altenstadt erfolgreich aus

Freude über drei Punkte: Wildsteig/Rottenbuch jubelt in Altenstadt. Foto: Wieland © Wieland

Wildsteig/Rottenbuch marsschiert souverän durch die Kreisliga 2. Auch der TSV Altenstadt und Hagelschäden konnten den FCWR nicht stoppen.

Altenstadt – Souverän hat Kreisligist FC Wildsteig/Rottenbuch beim TSV Altenstadt gewonnen. Mit dem 3:0-Erfolg marschiert der FC ungeschlagen in der Tabelle vorneweg, obwohl für einige Spieler Fußball am Wochenende zur Nebensache geworden war. Ein unvorstellbarer Hagelschauer hatte am Samstagnachmittag das südliche Wildsteig und ganz Bad Bayersoien heimgesucht und schwere Schäden in den Ortschaften angerichtet.

Nach Unwetter: Wildsteig/Rottenbuch schlägt Altenstadt klar

„Bei uns sieht es aus, wie auf einem Schlachtfeld“, berichtete Martin Hennebach. „Ich war am Samstag bis 23.30 Uhr auf dem Dach, um Schäden zu reparieren. Und heute ging es am frühen Morgen bis knapp vor dem Treffpunkt wieder weiter. Ich bin noch nie so schlecht auf ein Fußballspiel vorbereitet gewesen“, sagte der gelernte Zimmerer, der nicht als einziger Spieler betroffen war. Umso bemerkenswerter, dass das Team um das Trainergespann Fabian Lindauer/Hennebach den Gegner am Sonntag von Beginn an gut unter Kontrolle hatte.

Sichtlich bedient und angefressen war Daniel Hindelang. „So kann man kein Derby bestreiten, uns haben heute jegliche Grundtugenden des Fußballs, wie Wille und Einsatz, gefehlt“, schimpfte der Trainer des TSV Altenstadt. „Wir haben heute ein sehr schlechtes Kreisklassenniveau gezeigt und müssen froh sein, dass wir nur mit 0:3 verloren haben.“

Im Gegenzug berichtete Wildsteigs Lindauer, dass er mit dem souveränen Sieg sehr zufrieden sei und der Sieg vollauf in Ordnung gehe. „Wir haben von Beginn an das Spiel dominiert und uns von der sehr aggressiven Spielweise des Gegners in der ersten Halbzeit nicht anstecken lassen und ruhig weitergespielt“, schilderte er.

Hindelang unzufrieden: „Sind wie Schuljungen dem Ball hinterher gelaufen“

Vom Start weg hatte der FC mehr Spielanteile für sich beansprucht. Bereits in der sechsten Minute löste sich Stürmer Tobias Trainer gut vom Gegenspieler, TSV-Torwart Max Gast konnte ihn nur mit einem Foul knapp vor der Strafraumgrenze stoppen. Der folgende Freistoß wurde knapp übers Tor geköpft.

Die Gästemannschaft blieb am Drücker. Eine Flanke von Korbinian Jörg versenkte Fabian Kees per Kopfball zum 1:0 im Altenstadter Tor (17. Min). Ab der 30. Minute kam die Heimmannschaft besser in die Partie und erhielt prompt durch Simon Reich eine Großchance, die er jedoch nicht verwerten konnte. Im direkten Gegenzug landete das Leder bei Trainer, sein Schuss aus etwa zehn Metern wurde von Max Gast sehr gut pariert.

Bereits kurz nach der Halbzeit erfolgte die nächste Aktion der Gäste. Martin Zeller wurde schön auf der linken Seite freigespielt, die Flanke köpfte Tobias Trainer zum 2:0 ins Tor. Kurze Zeit später erfolgte ein langer Ball aus der Abwehr der Gäste, Trainer erlief den Ball, umkurvte den Keeper und zwei zurückgeeilte Verteidiger, traf dann aber nur die Latte. Besser machte es der kurz zuvor eingewechselte Oldie Josef Noder. Er beförderte eine Hereingabe zum 3:0 ins lange Eck. Der TSV Altenstadt war sichtlich geknickt, der einzige gefährliche Torschuss im zweiten Durchgang gelang erst in der 82. Minute durch den eingewechselten Anderson Mwarabu. So blieb’s beim 3:0 für Wildsteig/Rottenbuch.

„Wir wollten das Spiel in der zweiten Hälfte noch drehen, sind aber wie Schuljungen dem Ball und dem Gegner hinterher gelaufen“, sagte Hindelang. „Gratulation an Wildsteig/Rottenbuch, sie waren klar überlegen. Eineinhalb Chancen reichen gegen einen starken Gegner halt nicht.“

Statistik: TSV Altenstadt - FC Wildsteig/Rottenbuch 0:3

Tore: 0:1 (17.) Kees, 0:2 (53.) Trainer, 0:3 (67.) Noder. Gelbe Karten: Altenstadt 3, Wildsteig/Rottenbuch 1. Schiedsrichter: Matthias Dolderer. Zusch.: 85.