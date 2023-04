Zum Erfolg gepusht: Denklingen gelingt „Teilschritt zum Klassenerhalt“

Von: Oliver Rabuser

Zufrieden mit der Leistung seines Teams: VfL-Trainer Markus Ansorge. © andreas mayr

Der VfL Denklingen hat gegen Wolfratshausen die Nerven behalten. Der Fußball-Bezirksligist ging früh in Führung. Dann legte der Top-Angreifer zwei weitere Tore nach.

Denklingen – Der erste Schritt aus der Talsohle ist getan. Mit einem 3:0-Heimerfolg über den BCF Wolfratshausen vermeidet der VfL Denklingen den direkten Kontakt zur Abstiegszone. „Ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe“, urteilt Markus Ansorge. Weil der Abstand zum Relegationsplatz der Fußball-Bezirksliga aber nach wie vor klein ist, spricht der Coach von einem „Teilschritt zum Klassenerhalt“.

FC-Bayern-Fan und -Mitglied Ansorge hat es in diesen Tage nicht leicht. Auch er zeigt wenig Verständnis für die Entscheidungen des Klubs von der Säbener Straße und hat ob der jüngsten Ergebnisse allerlei Grund zu hadern. Doch gibt es Alternativen zum schwermütigen Profifußball. Das Kontrastprogramm lief im Bürger- und Vereinezentrum am Buchenweg und hatte viel mit dem Auftritt des VfL zu tun. „Ich hab auf meine Mannschaft geschaut, mich für sie gefreut und gut geschlafen.“ Ehrliche Fußballarbeit anstatt überbezahlte Eitelkeiten. So muss das sein, wenn das eigene Team um den Ligaverbleib ringt.

VfL Denklingen pusht sich vor der Partie

Wie ernst es den VfL-Kickern damit ist, illustriert die Szenerie kurz vor Spielbeginn. Die Mannschaft nahm Ansorges originäre Aufgabe des Sinneschärfens ungefragt und selbstbestimmt ab. „Die Jungs haben sich in der Kabine unwahrscheinlich gepusht“, freute sich der Coach über die Eigeninitiative seiner Eleven. Ein Ritus, der schnell Früchte tragen sollte. Gleich der erste Eckball führte zum Erfolg. Stephan Schilcher schickte den Ball nach innen, Hannes Rambach lief ein und ließ die Kugel über den Scheitel in die lange Torecke flutschen – 1:0 (2.).

Ehe der VfL für klare Verhältnisse sorgen konnte, mussten bange Momente überstanden werden. Torwart Manuel Seifert verhinderte mit zwei Glanzparaden den Ausgleich. Nach verunglücktem Rückpass von Michael Stahl steuerte Amani Mbaraka alleine auf den Keeper zu, der stark reagierte. Die Parade landete auf dem Schlappen von Jona Lehr, dessen Versuch auf die lange Torecke Seifert mit einem Fußreflex entschärfte. „Da hat er uns im Spiel gehalten“, unterstreicht Ansorge. Ein Doppelschlag entschied die Partie noch vor der Pause. Wieder war ein Eckball von Schilcher als Vorarbeit zu notieren. Diesmal stand Simon Ried am langen Pfosten – 2:0 (33.). Sechs Minuten später bekam Ried das Spielgerät von Lukas Greif perfekt als Steilvorlage serviert, ehe er es unhaltbar im langen Toreck versenkte – 3:0.

Lob für die VfL-Verteidigung

Die Gäste waren bedient. Einzig Emre Uguz und Jean-Luca Dötsch konnten nach dem Seitenwechsel noch kleinere Brandherde entfachen. Beide schossen knapp am Pfosten vorbei. Denklingen hingegen hatte diverse Möglichkeiten. So stand Maximilian Kotz einmal alleine vor Tormann Albin Veliqi, Magnus Ahmon traf sogar die Unterkante der Latte.

Ansorge war auch wichtig, dass der VfL zu Null spielte. Er lobte mit Tobias Schelkle und Manuel Waibl seine beide Innenverteidiger: „Super gestanden“.