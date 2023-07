Toto-Pokal: Zweimal siegt der Favorit, zweimal der Außenseiter

Teilen

Wieder ist der Gegner schneller: Die Böbinger (in gelben Trikots, hier Roman Steiner gegen Johannes Jungmann, li.) hatten gegen Peißenberg keine Chance. © Halmel

Die beiden Kreisligisten aus dem Altlandkreis Schongau, der TSV Peiting und der TSV Altenstadt, ließen sich in der zweiten Runde des Totopokals in der Spielgruppe West nicht die Butter vom Brot nehmen.

Landkreis – Beide Vereine fuhren bei ihren klassentieferen Gegnern jeweils deutliche Siege ein. Doch es gab auch die eine oder andere Überraschung.

Seiner Favoritenrolle vollauf gerecht wurde der TSV Peiting: Der Kreisligist setzte sich nach einem Freilos in der ersten Runde mühelos mit 4:0 (2:0) beim A-Klassisten TSV Ingenried durch. Christoph Enzmann (12.) und Matthias Lotter (43.) brachten mit ihren Treffern die Gäste schon in Hälfte eins auf die Siegerstraße. Den 2:0-Vorsprung verwalteten die Peitinger nach dem Wechsel, und in der Schlussphase packten sie noch zwei weitere Tore drauf: Erst traf Martin Pakleppa zum 3:0 (88.), das 4:0 resultierte aus einem Eigentor der Hausherren (90.).

Behielten stets den Überblick: Die Peitinger (in roten Trikots, hier Tobias Strommer) fuhren in Ingenried einen ungefährdeten 4:0-Sieg ein. © Halmel

Gegner der Peitinger in Runde drei wird der TSV Schongau sein. Der A-Klassist gewann sein Heimspiel gegen den SV Fuchstal (Kreisklasse) mit 3:2 (0:1). Der TSV geriet in dieser kampfbetonten Partie kurz vor der Pause in Rückstand. Mitte der zweiten Hälfte machten die Hausherren durch einen Doppelpack von Gianluca Russo binnen zwei Minuten aus dem 0:1 ein 2:1 (65., 67.). Als Waheed Esagh in der 89. Minute gar auf 3:1 erhöhte, war der Schongauer Überraschungssieg perfekt – auch wenn Fuchstal im Gegenzug noch der 2:3-Anschlusstreffer gelang (90.).

Locker in die nächste Runde zog auch der TSV Altenstadt ein. Der gastgebende A-Klassist TSV Steingaden erwies sich für die zwei Ligen höher spielenden Altenstadter als keine allzu hohe Hürde. Das Team von Trainer Daniel Hindelang setzte sich deutlich mit 4:1 (3:1) durch. Seine Mannschaft erwischte einen Start nach Maß: Yasin Akcakaya traf früh zum 1:0 (4.), nur wenige Minuten später unterlief den Steingadenern ein Eigentor (9.). Nach einer halben Stunde verkürzte Niklas Doser auf 1:2 (29.) doch die Spannung hielt nicht sehr lange. Noch vor der Pause stellte Franz Demmler mit dem 3:1 (36.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Spätestens als die Ingenrieder auch noch ein zweites Eigentor fabriziert hatten (59.), war dieses Pokalduell entschieden.

Alles andere als einseitig verlief dagegen die Partie zwischen der SG Lechsee und der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien. Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1 (0:0). Somit musste das Elfmeterschießen darüber entscheiden, wer in der nächsten Pokalrunde der Gastgeber für den TSV Altenstadt sein würde. Am Ende hatte A-Klassist Lechsee gegen die eine Liga höher angesiedelte SpVgg mit 6:4 die Nase vorn – es war nach dem Schongauer Sieg gegen Fuchstal die nächste Überraschung dieser Totopokalrunde. Lange wogte diese Partie hin und her, auf Tore mussten die etwa hundert Zuschauer aber lange warten. Christoph Kögel brachte die SpVgg in Führung (78.), fünf Minuten später glich Adrian Natzeder für Lechsee aus – es kam zum Elfmeterschießen.

Vorbei ist die Pokalrunde auch schon für den SC Böbing. Der A-Klassist musste sich auf eigenem Platz dem TSV Peißenberg mit 0:5 (0:2) beugen. Die Gäste, die vergangene Saison erst in der Relegation am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert waren, gingen Mitte der ersten Hälfte durch ein Eigentor des SC in Führung (26.). Als Julian Weckerle kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte (44.), deutete sich der Sieg des Favoriten bereits an. Als Gabriel Rawitz (65.) und Dennis Mulaj (69.) das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 4:0 hochschraubten, konnten die Peißenberger endgültig in den Verwaltungsmodus schalten. Das 5:0 (76.), Torschütze war erneut Mulaj, war nur noch für die Statistik interessant. Zu diesem Zeitpunkt waren die Böbinger nur noch zu zehnt: Kurz zuvor hatte Paul Haberäcker die gelb-rote Karte bekommen (71.) (ssc)