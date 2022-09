A-Klasse 11: Krebs coacht Berg-Reserve - und verliert in Waldram

Glückloser Trainer: Wolfgang Krebs verlor mit der zweiten Mannschaft gegen die Reserve der DJK Waldram. © Andrea Jaksch

Der FSV Höhenrain II belohnt sich „nur“ mit einem Remis, die DJK Waldram II gewinnt im Torspektakel gegen die Berg-Reserve.

SG Schäftlarn/B. – Höhenrain II 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Tyroller (76.), 1:1 Brücklmeier (90.)

Die Partie zwischen der SG Schäftlarn/Baierbrunn und dem FSV Höhenrain brauchte lange, bis sie an Fahrt aufnahm. Dennoch sagte FSV-Aushilfstrainer Ignaz Eisele, der den im Urlaub verweilenden Hubert Götzinger als Spielertrainer vertrat: „Wir sind richtig gut reingekommen in das Spiel.“ In den ersten 15 Minuten waren die Höhenrainer die tonangebende Mannschaft und kamen bereits zu einer guten Gelegenheit über die Außen, doch am Ende verpasste ein FSV-Angreifer. Nach der guten Anfangsviertelstunde ließen sich die FSVler nach und nach den Schneid abkaufen. „Wir waren nicht mehr eklig genug in den Zweikämpfen“, sagte Eisele. Doch kurz vor der Pause fing sich seine Mannschaft wieder und kam noch mal zu vielversprechenden Aktionen. Es blieb allerdings beim leistungsgerechten 0:0. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Schäftlarn zwar mehr Ballbesitz, aber ein Chancenplus hatte keine der beiden Mannschaften. In der 76. Minute ging Schäftlarn nach einer Fehlerkette der Gäste durch Lukas Tyroller mit 1:0 in Führung. Anschließend rannte Höhenrain an und belohnte sich durch Florian Brücklmeier mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit.

DJK Waldram II – MTV Berg II 4:3 (3:0)

Tore: 1:0 Birker (10.), 2:0 Mannweiler (35.), 3:0 Raic (39.), 3:1 Kafka (59.), 4:1 Knobloch (70.), 4:2 Denk (73.), 4:3 Simm (77.)

Es war eine gute Energieleistung des MTV Berg II im Reserven-Duell bei der Zweitvertretung der DJK Waldram. Unter Regie des Trainers der ersten Mannschaft, Wolfgang Krebs, gestaltete der MTV die Partie eigentlich offen, jedoch waren die Gastgeber in ihrer Chancenverwertung wesentlich effizienter und führten trotz ausgeglichener Spielanteile zur Halbzeit mit 3:0 durch Tore von Julian Birker, Christian Mannweiler und Fabian Raic. Nach der Pause wurde Berg noch deutlich stärker und war die klar bessere Mannschaft. Der 1:3-Anschlusstreffer von Benedikt Kafka gab den Bergern neue Hoffnung, und sogar das 4:1 durch Christian Knobloch entschied die Partie noch nicht. Alexander Denk und Alexander Simm erzielten binnen vier Minuten zwei Treffer für den MTV und machten die Partie noch mal spannend. Doch in den letzten Minuten gelang es den Bergern nicht mehr, sich einen verdienten Punkt zu ergattern. „Trotzdem Hut ab vor der Mannschaft“, sagte Krebs. „Man sieht, dass die Mannschaft fit und intakt ist und dass die Einstellung stimmt. Darauf kann man aufbauen.“ (tao)