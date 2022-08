A-Klasse 11: Königsdorf feiert Aufatktsieg in Berg - Waldram II siegt gegen FSV-Reserve

Der MTV Berg II hat Personalsorgen und verliert sein Auftaktspiel gegen Königsdorf. Der FSV Höhenrain II unterliegt in einem knappen Duell mit Waldram II.

MTV Berg II – TSV Königsd. 0:2 (0:0)

Die dezimierte Bezirksligareserve des MTV Berg musste zum Saisonauftakt eine Niederlage hinnehmen. Das Team von Trainer Djoko Kalaba verlor das Eröffnungsspiel der A-Klasse 11 mit 0:2 gegen den TSV Königsdorf. Nach der ordentlichen Vorbereitung konnte Coach Kalaba zum ersten Pflichtspiel lediglich zwölf Spieler einsetzen. „Es wird für uns ein schwieriger August“, sagte der MTV-Trainer. Trotz der dünnen Kaderdecke kam seine Mannschaft gut in die Partie. Nach rund sechs Minuten traf Noel van der Mey allerdings nur die Latte des gegnerischen Kastens. Auch Ruben Weibrecht hatte eine vielversprechende Gelegenheit, doch TSV-Schlussmann Florian Heigl entschärfte den Hackenabschluss des Rückkehrers stark. „Wir waren zu Beginn richtig gut im Spiel“, sagte Kalaba. Doch das Tor blieb der MTV-Reserve verwehrt. In der zweiten Halbzeit wurde Königsdorf stärker und ging durch einen direkten Freistoß von Spielertrainer Johannes Huber in Führung. Den Bergern ging die Kraft aus, und so entschied Paul Schlott die Partie zu Gunsten der Gäste (78.).

Tore: 0:1 Huber (58.), 0:2 Schlott (78.) – Gelb-Rot: Ott/MTV (84., Unsportlichkeit)

FSV Höhenrain II – Waldram II 1:2 (0:1)

Die Reservefußballer des FSV Höhenrain mussten eine Niederlage zum Saisonstart hinnehmen. Mit 1:2 verlor die Mannschaft von Trainer Hubert Götzinger gegen die zweite Garnitur des Kreisligisten DJK Waldram und startete damit nach guter Vorbereitung mit einer Niederlage in die neue Spielzeit. Die Waldramer gingen durch David Bauer nach 17 Minuten mit 1:0 in Führung. Höhenrain wechselte bereits in der ersten Halbzeit dreifach, und ein Wechsel trug in der zweiten Halbzeit Früchte: Max Feirer, den Trainer Götzinger erst gegen Ende des ersten Durchgangs gebracht hatte, traf nach einer Stunde zum Ausgleich. Allerdings hielt das Remis nur 20 Minuten, ehe der bei der DJK eingewechselte Marc Djokic den Siegtreffer für die Gäste erzielte. (tao)

Tore: 0:1 Bauer (17.), 1:1 Feirer (60.), 1:2 Djokic (80.)