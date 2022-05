A-Klasse 2: Nullnummer im Spitzenspiel - Pentenried profitiert von Stockdorf-Remis

Teilen

Enttäuschung pur: Nach dem 0:0 im Spitzenspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering II hat der TV Stockdorf mit Trainer Korbinian Halmich den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand. © Andrea Jaksch

Der TV Stockdorf spielt gegen Tabellenführer Unterpfaffenhofen II untentschieden. Der TSV Pentenried nutzt die Chance und zieht vorbei. A-Klasse 2 kompakt.

TV Stockdorf – SC U’pfaffenh-G. II 0:0

Beim Spitzenspiel in der A-Klasse 2 zwischen dem bisherigen Zweiten, TV Stockdorf, und Tabellenführer SC Unterpfaffenhofen-Germering II gab es für die zahlreichen Zuschauer keine Tore zu sehen. Während die Gäste mit dem 0:0 leben konnten, ist das Ergebnis für die zuvor sechsmal in Serie siegreichen Stockdorfer eine herbe Enttäuschung. Da der TSV Pentenried zeitgleich mit 3:0 gegen den SV Puchheim gewann, ist Stockdorf in der Tabelle auf Rang drei abgerutscht und hat bei nun einem Punkt Rückstand auf den Lokalrivalen sein Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand. Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber zwei gute Möglichkeiten durch Felix Pleyer, nach dem Seitenwechsel scheiterte Torjäger Luca Dachgruber mit einem Fernschuss. Kurz vor Spielende verhinderte allerdings auch Kapitän Michael Wallner die Führung für die Gäste, als er den Ball von der Linie kratzte. „Es ist ein gerechtes Ergebnis, aber für uns sind es zwei Punkte zu wenig“, sagte ein enttäuschter TVS-Trainer Korbinian Halmich.



TSV Pentenried – SV Puchheim 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Krafft (28.), 2:0 P. Stemmer (62.) 3:0 P. Stemmer (87.)

Die Pentenrieder sind der Gewinner des Spieltages. „Jetzt haben wir es selbst in der Hand“, freute sich Trainer Magnus Piele nach dem am Ende klaren Sieg über Puchheim. Ehe sich die Hausherren aber über das 0:0 des TV Stockdorf gegen Tabellenführer SC Unterpfaffenhofen-Germering II freuen konnten, das ihnen den Sprung auf Relegationsrang zwei bescherte, mussten sie Schwerstarbeit verrichten. „Der Gegner hat sich auf das Verteidigen beschränkt, und wir waren vor dem Tor nicht zielstrebig genug“, berichtete Piele. Erst nach der ersten Trinkpause brach Nicolas Krafft mit seinem Tor nach einem Gewühl im Strafraum den Bann (28.). Es dauerte jedoch bis zur 62. Minute, ehe der eingewechselte Philipp Stemmer das 2:0 markierte. Auch das 3:0 ging auf das Konto von Stemmer. „In den nächsten Spielen müssen wir uns aber wieder steigern, wenn wir Rang zwei erreichen wollen“, stellte Piele klar.



TSV Hechendorf – SC Wörthsee 0:0

Gelb-Rot: Zacherl (84., Wörthsee/wiederholtes Foulspiel)

„Wir haben Hechendorf die Suppe ziemlich versalzen.“ Wörthsees Abteilungsleiter Ali Yigit freute sich diebisch über das Unentschieden am Sonntag beim Nachbarn. Der SCW verschanzte sich im Derby in der eigenen Hälfte und hatte zudem mit U19-Torwart Luca Schupp einen starken Rückhalt. „Er hat eine Kostprobe seines Könnens abgegeben“, lobte Yigit. Auf Hechendorfer Seite war der Frust indes groß, denn die Chancen der Pilsenseer auf Rang zwei und den eventuell damit verbundenen Aufstieg sind durch das Remis deutlich gesunken. „Das war es für uns. Wenn man aber zu doof ist, den Ball reinzubringen, braucht man sich nicht wundern“, ärgerte sich Hechendorfs Trainer Tom Ruhdorfer. Seine Mannschaft erspielte sich eine ganze Reihe guter Möglichkeiten, brachte den Ball aber nicht an Schupp vorbei. „Das hatten wir zuletzt öfter, dass die Torhüter gegen uns brillieren“, haderte Ruhdorfer. Zur harten Gangart des Gegners sagte er: „Es war halt ein Derby, da gehört das dazu.“ Bereits morgen bestreiten die Hechendorfer ihr letztes Nachholspiel um 19.30 Uhr zu Hause gegen den ASV Biburg. Wenn sie da nicht dreifach punkten, können sie ihre Aufstiegshoffnungen endgültig begraben. (toh)