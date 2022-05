A-Klasse 2: 9:1! Pentenrieder schießt Upfer Reserve ab - Wiedmann-Hattrick in sieben Minuten

Aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus kamen die Pentenrieder beim 9:1 gegen Unterpfaffenhofen. © Andrea Jaksch

Der TSV Pentenried zerlegt den Tabellenführer und der TV Stockdorf nutzt seine Chance. Gernlinden und BVTA trennen sich 4:4. Der Spieltag in A-Klasse 2.

TSV Pentenried – SC Unterpfaff. II 9:1 (6:1)

Tore: 0:1 Baricevic (2.), 1:1 Papelitzky (16.), 2:1 Leitl (22.), 3:1 Papelitzky (30.), 4:1, 5:1, 6:1 Wiedemann (37., 40., 44.), 7:1, 8:1 Papelitzky (51., 63.), 9:1 Karaduman (66.) – Bes. Vorkommnis: Hattrick für Wiedemann (TSV) innerhalb von sieben Minuten

Es ist der wahrscheinlich größte Paukenschlag des Wochenendes im Kreis Zugspitze. Mit sage und schreibe 9:1 bezwang der TSV Pentenried am Samstag den Tabellenführer SC Unterpfaffenhofen II und setzte damit ein riesiges Ausrufezeichen an die restliche A-Klasse 2. „Das war definitiv das beste Saisonspiel der Mannschaft“, sagte ein sehr glücklicher Trainer Magnus Piele. Seine Römerfelder erholten sich von dem frühen Schock, dem Gegentreffer von Janik Baricevic, sofort und lieferten ein wahres Feuerwerk vor heimischem Publikum ab. Zwei Treffer von Björn Papelitzky, einer von Ferdinand Leitl und gar drei Tore von Quirin Wiedemann sorgten für das unfassbare Halbzeitergebnis von 6:1. „In der Halbzeit habe ich mich an die Jogi Löw-Ansprache gegen Brasilien beim 7:1 erinnert und gesagt, dass wir weitermachen müssen und nicht arrogant werden dürfen“, sagte Piele. Seine Mannschaft machte weiter. Björn Papelitzky erzielte seine Treffer drei und vier, und auch Tuncay Karaduman durfte sich noch in die Torschützenliste eintragen.

TV Stockdorf – TSV Gernlinden 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Dachgruber (34.), 1:1 Hartig (80.), 2:1 Eggerer (82.)

Der TV Stockdorf hat seine Erfolgsserie ausgebaut und vorerst sogar die Tabellenspitze der A-Klasse 2 erobert. Das 2:1 gegen den TSV Gernlinden am Samstag war für das Team von Trainer Korbinian Halmich bereits der sechste Sieg in Serie. Dabei waren die Gastgeber das überlegene Team und gingen nach 34 Minuten durch Luca Dachgruber in Führung, der ein Zuspiel von Dursun Gürpinar in Torjäger-Manier verwertete (34.). Im zweiten Durchgang verpassten es die Gastgeber, den Sack zuzumachen – und wurden kurz vor Spielende bestraft. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau gelang Gernlindens Daniel Hartig zehn Minuten vor Spielende der überraschende 1:1-Ausgleich. Doch die Gastgeber fanden die perfekte Antwort: Nach einer starken Einzelaktion traf Tobias Eggerer von der Strafraumkante zum frenetisch bejubelten 2:1-Siegtreffer (82.). „Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Letztes Jahr hätten wir das Spiel bestimmt noch aus der Hand gegeben“, sagte Halmich. Nun können die Stockdorfer erst einmal durchatmen, ehe mit dem Spitzenspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering II am 15. Mai der Saisonendspurt beginnt.

TSV Hechendorf – BVTA FFB 4:4 (2:2)

Tore: 1:0 Dosch (5./FE), 1:1 A. Koc (9.), 1:2 Kayar (30.), 2:2 Dosch (34./FE), 3:2 Stützer (46.), 3:3 Brkic (55.), 3:4 G. Koc (57.), 4:4 Frühholz (85.)

Es war viel los im Verfolgerduell in der A-Klasse 2. In einem guten Fußballspiel vor 150 Zuschauern trennten sich der TSV Hechendorf und der BVTA FFB mit 4:4 und boten den zahlreichen Zuschauern einiges am Samstagnachmittag. Nach fünf Minuten traf Juliander Dosch per Strafstoß zum 1:0, allerdings gelang Ali Koc schon vier Minuten später der Ausgleich. Nach einer halben Stunde gingen die Brucker durch Nizam Kayar in Führung, doch erneut war es ein Elfmeter des eiskalten Dosch, der damit ausglich. In der zweiten Halbzeit ging erneut Hechendorf in einem stets intensiven Spiel in Führung, diesmal durch Dominik Stützer. Doch der beste Torschütze der Liga, Miralem Brkic, glich für die Gäste aus. Nach dem 3:4 durch Gökhan Koc sah sogar alles nach einem Auswärtssieg des BVTA aus, doch Max Frühholz sorgte am Ende nach starker Vorarbeit von Constantin Hübsch für den verdienten Hechendorfer Ausgleich. tao