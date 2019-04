Spitzenreiter FSV Höhenrain baut Vorsprung aus - TSV Weilheim nicht zum Spiel angetreten

A-Klasse 5 - 20.Spieltag kompakt

Von einem nicht angetretenen TSV Weilheim bis zu furiosen Spitzenreitern aus Höhenrain. Der 20.Spieltag der A-Klasse 5 in der Zusammenfassung.

SV Haunshofen – FSV Höhenrain 3:6 (1:4)

Tore: 0:1 Steigenberger (4./ET), 0:2 Moertl (5.), 1:2 Adam (12.), 1:3 Moertl (38.), 1:4 Brücklmeier (42.), 1:5 Brücklmeier (59./FE), 2:5 Steigenberger (65./FE), 2:6 Spittank (83.), 3:6 Steigenberger (87./HE) – Rote Karte: Feirer/FSV (36., Tätlichkeit) – Gelb-Rot: Tafersthofer/SVH (80., wiedh. Foulspiel)

In einem laut FSV-Co-Trainer Martin Brücklmeier „emotionalen, kampfbetonten Spiel“ gewann der FSV Höhenrain mit 6:3 beim SV Haunshofen und hält damit die vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Perchting aufrecht. Der Tabellenführer begann dominant beim SVH, der im Tabellenniemandsland steht und für den es um wenig ging. „Haunshofen war trotz seiner Tabellensituation sehr aggressiv, sie haben sehr viel Einsatz gezeigt“, sagte Brücklmeier. Höhenrain war zu Beginn die dominantere Mannschaft und kam zu zwei sehr guten Torgelegenheiten, die beide genutzt wurden. Das 1:0 für den FSV war ein Eigentor von Andreas Steigenberger und das 2:0 nach gerade einmal fünf Minuten besorgte Andreas Moertl. „Das war ein Traumstart“, freute sich der FSV-Coach. Haunshofen zeigte sich keineswegs geschockt und kam durch Florian Adam zum 1:2-Anschlusstreffer (12.). In Minute 36 sah Höhenrains Offensivmann Max Feirer die rote Karte nach einer Tätlichkeit (Nachtreten). „Das darf nicht passieren“, schimpfte Brücklmeier. Doch danach wurde sein FSV stärker und erzielte durch Andreas Moertl (38.) und Florian Brücklmeier (42.) die Treffer zum 3:1 und 4:1. Im zweiten Durchgang ließ der Ligaprimus dann wenig anbrennen und erzielte durch Brücklmeier auch das 5:1. Den letzten Höhenrainer Treffer setzte Marc Spittank ins Netz der Haunshofer. Damit bleibt der FSV Höhenrain vor dem Duell gegen Verfolger Perchting vier Punkte vor dem Konkurrenten.

TSV Perchting-Hadorf – TSV Weilheim X:0

Ohne überhaupt zu spielen, bekam der TSV Perchting-Hadorf drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf gegen den TSV Weilheim. Doch Perchtings Spielertrainer Christoph Kammerlander war darüber nicht erfreut: „Wir haben Weilheim um eine Spielverlegung gebeten, was sie abgelehnt haben. Dass sie das Spiel dann wegen Spielermangels absagen, ist wirklich blöd.“ Einige Perchtinger Spieler hatten sich extra für das Heimspiel gegen den Letzten freigenommen, und daher sei dieses Nichtantreten des Gegners „unsportlich“, so Kammerlander. Eventuell könnte der TSV nun etwas aus dem Rhythmus sein vor dem Duell gegen Tabellenführer Höhenrain am kommenden Sonntag. „Wir werden trotz dieser Umstände hochmotiviert nach Höhenrain fahren und sehen, was dabei rumkommt“, sagte Kammerlander.

SV Wielenbach – TSV Erling-Andechs 0:1 (0:1)



Tor: 0:1 M. Öhler (40.)

Eine „charakterstarke Leistung“ zeigte der TSV Erling-Andechs beim 1:0-Auswärtserfolg gegen den SV Wielenbach. Nach drei Niederlagen in Folge und einer zuletzt sehr schwachen Leistung gegen den FC Seeshaupt zeigte die Mannschaft des sportlichen Leiters Thomas Wandinger eine ansprechende Vorstellung und war die erste Halbzeit die überlegene Mannschaft. „Wir haben das Spiel sehr gut unter Kontrolle gehabt und uns dann auch belohnt“, sagte Wandinger. Nach einigen Chancen kam es in der 40. Minute zum 1:0 für die Andechser, für die Stürmer Manuel Öhler erfolgreich war. „Das war ein Traumtor. Nach einer Ecke nimmt er den Ball volley, und der geht richtig schön in den Winkel“, sagte Wandinger. Im zweiten Durchgang war Wielenbach am Drücker, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. „Bis zur 75. Minute hatten wir alles im Griff, dann wurde es zu einer Abwehrschlacht“, erzählte Wandinger. Doch am Ende hatten die Erlinger das Glück auf ihrer Seite, gewannen die Partie verdient mit 1:0 und kletterten auf Platz vier.

MTV Dießen – SC Pöcking-P. II 1:2 (1:0)



Tore: 1:0 Vetter (14.), 1:1 König (75./ET), 1:2 Brahmst (79./FE) – Gelb-Rot: Auerbach/MTV (88., wiedh. Foulspiel)

„Pöcking lebt noch“, sagte SCPP-Spielertrainer Alexander Kirst nach dem 2:1-Auswärtssieg beim MTV Dießen. Der MTV, dem mit Lucas Carvalho Salgueiro und Philipp Ropers zwei absolute Schlüsselspieler fehlten, begann dennoch gut und erzielte durch Vincent Vetter bereits nach 14 Minuten den 1:0-Führungstreffer. „Vincent Vetter hat uns speziell in der ersten Halbzeit vor große Probleme gestellt. Aber man hat gemerkt, dass zwei wichtige Spieler fehlten“, kommentierte Alexander Kirst, dessen Mannschaft im ersten Spielabschnitt unterlegen war. „Wir hatten kaum Kontrolle in der ersten Halbzeit und kamen erst gegen Ende zu Torchancen“, monierte der Coach des SCPP. Nach dem Seitenwechsel wurde seine Mannschaft stärker, ohne sich jedoch die ganz klaren Torchancen zu erarbeiten. Erst in der 75. Minute kam der SCPP zum verdienten Ausgleich durch ein Eigentor von Sascha König. „Es musste durch ein Eigentor passieren“, sagte Kirst. Vier Minuten später gab es einen laut Kirst „durchaus berechtigten“ Elfmeter nach einem Standard für die Gäste, den Christian Brahmst sicher verwandelte. „Die letzten zehn Minuten haben wir es dann gut ins Ziel gebracht“, freute sich der Trainer. Nach dem Spiel wurde ausgelassen zusammen mit der ersten Mannschaft gefeiert. „Es war echt schön, mal wieder zusammen feiern zu können“, sagte Kirst.



TSV Tutzing – TSV Peißenberg II 2:2 (0:1)



Tore: 0:1 Stöckerl (45.), 1:1 Bauernfeind (49.), 1:2 Graf (60.), 2:2 Zink (70.)

Trotz leichter Überlegenheit war Thomas Kalt sehr zufrieden mit dem 2:2-Unentschieden seines TSV Tutzing gegen die Reserve des TSV Peißenberg. „Das ist ein Punkt, der uns deutlich mehr hilft als ihnen“, meinte Kalt nach dem Spiel. Tutzing legte gut los und war zu Beginn der Partie feldüberlegen, kam aber nicht zu den großen Chancen. Mit der ersten Gelegenheit in der Nachspielzeit von Hälfte eins gingen die abstiegsgefährdeten Gäste aus Peißenberg durch einen abgefälschten Freistoß von Jürgen Stöckerl in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Tutzing den Druck und kam durch den formstarken Marcel Bauernfeind zum verdienten Ausgleich. Das 1:2 kassierte Tutzing durch einen „Sonntagsschuss“ von Elias Graf in der 60. Spielminute, ehe zehn Minuten später Leo Zink den hochverdienten Ausgleich für die Gastgeber erzielen konnte. „Noch sind wir nicht gerettet, aber wenn wir so weitermachen, werden wir die Klasse halten“, sagte Kalt.