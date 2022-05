A-Klasse 5: TSV Erling-Andechs feiert Meisterschaft - Dießen in die Relegation

Teilen

Geht mit dem TSV Erling-Andechs in die Kreisklasse: Trainer Bernd Öhler. © Andrea Jaksch

Der TSV Erling-Andechs gewinnt das Fernduell in A-Klasse 5 und steigt in die Kreisklasse auf. Der MTV Dießen muss gegen Oberau/Farchant in die Relegation.

SSV Marnbach-D. – TSV Erling-Andechs 0:5 (0:3)

Tore: 0:1, 0:2 Sprinkart (19., 25.), 0:3 M. Öhler (42.), 0:4. Leo Metz (69.), 0:5 Omura (75.)

Die meisten Tore, die wenigsten Gegentore und vor allem die meisten Punkte – auch wenn es lange nicht so eindeutig aussah: Der TSV Erling-Andechs ist der hochverdiente Aufsteiger aus der A-Klasse 5. Nach dem 5:0 in Marnbach ist er offiziell Meister. Die Freude bei den Andechsern war riesengroß. „Mir fehlen einfach nur die Worte“, sagte Abteilungsleiter Thomas Wandinger. Auch in den Regen von Marnbach war der TSV wieder mit zwei Fanbussen angereist. Die Zuschauer hatten sowohl einstudierte Fangesänge als auch Kuhglocken, Banner und sogar Bengalos im Gepäck. „Das war so unglaublich, was die Fans in den letzten Wochen abgerissen haben. Jedes Auswärtsspiel war ein Heimspiel, jedes Heimspiel sowieso. Die Stimmung war einfach nur noch irre. Dieser Aufstieg ist das Verdienst von jedem Einzelnen“, sagte Wandinger. „Hier hat sich gezeigt, was in Erling entstehen kann. Das ist einfach ein einzigartiger Verein.“ Der Auftritt beim Tabellenletzten sei „meisterhaft“ gewesen. Marnbach wehrte sich nach Kräften und hielt das Spiel 19 Minuten offen, ehe Robin Sprinkart das umjubelte 1:0 gelang. „Robin Fußballgott“ sangen die Erlinger Fans. Das wiederholte sich sechs Minuten später, als erneut Sprinkart traf. Mit dem 3:0 sorgte der Torschützenkönig der A-Klasse 5, Manuel Öhler, für die Vorentscheidung noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit erhöhten Leo Metz und Patriot Omura auf den Endstand. „In dieser brachialen A-Klasse 5 mit Dießen, Haunshofen und Königsdorf tatsächlich Erster zu werden, ist unglaublich“, der Abteilungsleiter des künftigen Kreisklassisten. „Nach der Hinrunde hätten die wenigsten mit uns gerechnet. Da waren die anderen die Favoriten.“ Doch acht Siege und zwei Unentschieden aus den zehn Spielen im Jahr 2022 brachten der Mannschaft von Trainer Bernd Öhler am Ende den Titel. Wandinger: „Wir werden heute irgendetwas abreißen. Die Frage ist nur noch, was.“

SV Bernried – MTV Dießen 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Sedlmeier (3.), 0:2 Verhülsdonk (61.), 1:2 Schaffer (73.)

Der MTV Dießen muss den Gang in die Aufstiegsrelegation antreten. Nach einer überragenden Saison mit 61 Punkten reichte es für die Mannschaft von Philipp Ropers nur zu Platz zwei. Ropers erwies sich als fairer Verlierer im Fernduell. „Gratulation an Erling-Andechs, sie sind am Ende verdienter Meister geworden. Wir haben jetzt in der Relegation alle Möglichkeiten, unsere starke Saison ebenfalls mit dem Aufstieg zu krönen.“ In der letzten regulären Saisonpartie gastierte sein MTV in Bernried. „Es war sicher nicht unser bestes Spiel“, sagte der MTV-Coach nach dem 2:1-Sieg. Die Dießener kamen nicht so recht in ihr sonst technisch versiertes Spiel, aber gingen durch Michael Sedlmeier dennoch früh in Führung. Erst in der zweiten Hälfte klappte es bei den Gästen besser, Jan Verhülsdonk traf zum 2:0. Doch Bernrieds Tobias Schaffer verkürzte auf 1:2 und machte die Partie für die Schlussviertelstunde noch mal spannend. Aber es blieb beim verdienten Auswärtssieg für den MTV, der nun gegen die SG Oberau/Farchant um den Aufstieg in die Kreisklasse kämpft. „Es wird sicher kein typisches Spiel, da sie lange Letzter waren und dementsprechend selbstbewusst sein werden“, sagte Ropers. „Aber wir freuen uns auf die Möglichkeit, aufsteigen zu können.“

SV Polling II – MTV Berg II 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 M. Simm (54.)

Eine halbe Stunde hatte Bergs Reserve ihr Spiel in Polling nach vorne verlegt, um noch an den heimischen Lohacker fahren und die erste Mannschaft in der Bezirksliga-Relegation anfeuern zu können – mit Erfolg (siehe Seite 7). Sein eigenes Spiel gestaltete das Team von Coach Djoko Kalaba ebenfalls erfolgreich. „Wir waren größtenteils viel zu ungenau im eigenen Ballbesitz“, bemängelte Kalaba. Polling gewährte den Gästen den Ball, die aber nichts aus ihrer Überlegenheit machten. Erst nach der Pause gelang Maximilian Simm nach Vorlage von Benedikt Kafka und Slapstick in der SVP-Abwehr das Tor des Tages.

FSV Höhenrain II – FC Seeshaupt 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Höcherl (69./FE)

Die FSV-Reserve beendet eine bescheidene Saison mit einem bescheidenen Spiel gegen Seeshaupt. In einem für Höhenrains Trainer Christian Feirer „klassischen 0:0-Spiel“ unterlag seine Elf. Beiden Teams war anzumerken, dass es um nicht mehr viel ging. Entsprechend ereignisarm war die Partie über weite Strecken. „Von beiden Seiten war das schon ein sehr durchwachsenes Spiel“, gab Feirer zu. „Ein dämlicher Fehler unserer Hintermannschaft hat dann für den Elfer gesorgt.“ Diesen verwandelte Peter Höcherl zum 1:0-Endstand. „Es passt zu unserer Saison“, so Feirer. Am Ende ist es der vorletzte Platz für sein Team.

TSV Königsdorf – TSV Tutzing X:0

„Ein bisschen peinlich ist es schon.“ Für das letzte Saisonspiel hatten die Tutzinger von Coach Christian Mandlmeier lediglich sieben Spieler zusammenbekommen und traten zur Scham des Trainers nicht in Königsdorf an. „Bei zehn Leuten wären wir auf jeden Fall angetreten, aber so ergibt das weder für uns noch für die Sinn“, sagte Mandlmeier. Verletzungen oder auch private Termine hinderten zu viele Tutzinger am Kicken. „Eine Spielabsage ist wirklich der allerletzte Ausweg, aber wenn man keine Spieler mehr hat, kann man’s auch nicht ändern“, so der Coach. Er ist froh, dass die Seuchensaison vorbei ist. (tao)