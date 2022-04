A-Klasse 5: MTV-Reserve gewinnt rassiges Derby - „Sprinkart-Öhler-Festspiele“ in Erling

Intensive Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das Derby zwischen dem MTV Berg II und dem TSV Tutzing. © A. Jaksch

Der TSV Tutzing und der MTV Berg II liefern sich ein enges Derby. Die Pollinger Reserve macht Höhenrains Lage bedrohlich. A-Klasse 5 kompakt.

MTV Berg II – TSV Tutzing 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Kafka (43.)

Es war ein umkämpftes Spiel zwischen dem MTV Berg II und dem TSV Tutzing. Am Ende gewann die Berger Reserve knapp mit 1:0. Landkreisderby wurde von beiden Mannschaften sehr intensiv und mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geführt. „Es war ein geiles Spiel von beiden Seiten“, sagte Tutzings Trainer Christian Mandlmeier. Die dominantere Mannschaft in der ersten Halbzeit waren die Berger, die mehr Ballbesitz und mehr große Chancen in der Partie hatten. Beide Teams offenbarten allerdings auch einige technische Unzulänglichkeiten auf dem Berger Kunstrasen. Nach 43 Minuten fiel der Treffer zum 1:0 für den MTV durch Benedikt Kafka, der von Maximilian Simm freigespielt worden war und clever einschob. Im zweiten Durchgang gestaltete Tutzing die Partie offener und hatte auch mehr Gelegenheiten auf den Ausgleich. Unter anderem ein Lattenschuss und eine Klärungsaktion eines Bergers auf der Linie verhinderten den Ausgleich, der unterm Strich verdient, aber auch nicht überfällig gewesen wäre. „Wir haben in der zweiten Halbzeit zu viele Fehler gemacht“, sagte MTV-Trainer Djoko Kalaba. „Aber am Ende sind die drei Punkte wichtig, und wir freuen uns sehr darüber.“ Auch Mandlmeier war nicht unzufrieden. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte er.

MTV Dießen – SG Schäftlarn/B. 4:1 (4:0)

Tore: 1:0 Pachebat (3.), 2:0 Viet (7.), 3:0 L. Vetter (38.), 4:0 Plesch (41.), 4:1 Fischer (75.) – Gelb-Rot: L. Vetter/MTV (50., wdh. Foulspiel)

Der MTV Dießen gewann in Summe verdient gegen die zuletzt formstarke SG Schäftlarn/Baierbrunn. Mit 4:1 setzte sich die Mannschaft von Trainer Philipp Ropers durch und zeigte schon von Beginn an, wie der Hase läuft. Marcel Pachebat traf bereits nach drei Minuten zum 1:0, Lucas Vief erhöhte nach sieben Minuten zum 2:0. „In der ersten Halbzeit waren wir sehr effizient“, freute sich Trainer Ropers. Angetrieben von der frühen Führung machte Dießen nun das Spiel und traf noch durch Luis Vetter und Phillip Plesch zum 3:0 und 4:0. Schäftlarn kam durch Daniel Fischer nur noch zum Ehrentreffer.

TSV Erling-Andechs – FC Seeshaupt 7:0 (4:0)

Tore: 1:0, 2:0 Sprinkart (3., 7.), 3:0 Öhler (20.), 4:0 Sprinkart (22.), 5:0 Öhler (48.), 6:0 Erras (58./FE), 7:0 Sprinkart (65.)

Der TSV Erling-Andechs ist weiterhin obenauf. Mit 7:0 gewannen die Andechser sogar in der Höhe verdient gegen das Mittelfeldteam FC Seeshaupt und sendeten damit ein klares Zeichen an die Konkurrenz um die Aufstiegsränge. „Es waren die Sprinkart-Öhler-Festspiele“, sagte Erlings Abteilungsleiter Thomas Wandinger mit einem Lachen. Robin Sprinkart traf viermal und bereitete einen Treffer vor, Manuel Öhler traf doppelt und bereitete zwei Tore vor. Schon nach sieben Minuten gab es zwei Tore vom hervorragend aufgelegten Sprinkart, ehe Öhler das 3:0 erzielte und das 4:0 von Sprinkart sehenswert auflegte. Die zweite Halbzeit eröffnete dann wieder Öhler mit dem Treffer zum 5:0, Martin Erras traf per Strafstoß zum 6:0, und Sprinkart setzte mit dem 7:0 den Schlusspunkt der Partie.

SV Polling II – FSV Höhenrain II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Mayr (2.), 2:0 Friis (80.)

Die Lage für den FSV Höhenrain II wird immer prekärer. Mit 0:2 unterlag die personell stark geschwächte FSV-Reserve bei der zweiten Mannschaft des SV Polling und bleibt damit Tabellenletzter in der A-Klasse 5. „Wie auch schon im letzten Spiel haben wir die ersten zehn Minuten verpennt“, ärgerte sich Trainer Christian Feirer. Nach dem frühen Treffer von Vinzenz Mayr fing sich Höhenrain allerdings und kam zu mehreren Chancen. „Wir waren aber wie so oft nicht zwingend genug im Spiel nach vorne“, sagte Feirer. Erst in der zweiten Halbzeit gab es klare Einschussmöglichkeiten für die Gäste, die jedoch das Glück nicht auf ihrer Seite hatten. Als in der 80. Minute Lennart Friis das 2:0 erzielte, war die Partie entschieden. „Es war schon verdient“, musste Feirer gestehen. (tao)