A-Klasse 5: TSV Erling verliert Tabellenführung an Dießen - FSV-Reserve rollt über Marnbach

Teilen

Nichts zu halten gab es für Tutzings Torhüter Maximilian Tanner beim Treffer von Vincent Vetter; es war das 4:0 für den MTV Dießen. © Dagmar Rutt

Der MTV Dießen zerschießt den TSV Tutzing im eigenen Stadion. Und weil der TSV Erling-Andechs derweil nicht in Bichl gewinnt, wechselt die Tabellenführung.

TSV Pähl – MTV Dießen 1:1 (0:0)

Es ist ein bitterer Punktverlust für den MTV Dießen. Beim TSV Pähl dominierte die Mannschaft von Trainer Philipp Ropers, traf allerdings das Tor viel zu selten. „Wir hatten in beiden Halbzeiten viel mehr vom Spiel“, sagte der Trainer des MTV nach dem 1:1. Die Dießener hatten mehr Ballbesitz und die besseren Chancen, allerdings wurde Pähl durch stark ausgespielte Konter immer wieder gefährlich. Mit einem Gegenangriff erzielten die Pähler durch Tim Liesske nach 53 Minuten das 1:0 für die Gastgeber. Fortan sahen die Zuschauer Dießener Einbahnstraßenfußball, der lediglich von einer weiteren Konterchance der Pähler unterbrochen wurde. Michael Sedlmeier erzielte schließlich das hochverdiente 1:1 für den Favoriten, doch mehr war nicht mehr drin.

Tore: 1:0 Liesske (53.), 1:1 Sedlmeier (77.) – Rote Karte: Muhsal/TSV (83., grobes Foul)

SF Bichl – TSV Erling-Andechs 1:1 (0:1)

Der TSV Erling-Andechs kam bei den Sportfreunden Bichl nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und musste die Tabellenführung wieder an den punktgleichen MTV Dießen abgeben. „Personell hatten wir einige kurzfristige Ausfälle hinzunehmen“, sagte Abteilungsleiter Thomas Wandinger. Unter anderem fehlten dem TSV Martin Erras, Robin Sprinkart und Philipp Hefner beim Verfolger. Die erste halbe Stunde hatte Erling etwas mehr vom Spiel und ging durch einen Kopfball vom ebenfalls angeschlagenen Ludwig Metz 1:0 in Führung. Danach verlor der TSV immer mehr die Kontrolle. Nach der Halbzeit kam Bichl zum verdienten Ausgleich durch Manuel Geißler. Die Gastgeber machten weiterhin ein gutes Spiel und baten dem bisherigen Spitzenreiter Paroli, der allerdings noch einige Chancen gegen Spielende hatte. „Aber auch Bichl hätte noch zu einem Tor kommen können“, gab Wandinger zu. Am Ende war es ein gerechtes Remis für beide Teams.

Tore: 0:1 Lud. Metz (28.), 1:1 Geißler (49.)

TSV Tutzing – MTV Dießen 1:6 (0:4)

Es war von Anfang an eine klare Angelegenheit zwischen dem TSV Tutzing und dem MTV Dießen. Mit 6:1 revanchierten sich die Dießener für die Hinspielpleite und holten sich damit die Tabellenführung zurück. Auf katastrophalen Platzverhältnissen, wie sowohl Dießens Coach Philipp Ropers als auch TSV-Interimstrainer Ludwig Hupfauf bestätigten, waren die Gäste von Beginn an die bessere Mannschaft. Phillip Plesch, Alexander Hummer, erneut Plesch und Vincent Vetter sorgten schon nach 45 Minuten für eine 4:0-Führung. Auch im zweiten Durchgang ließen die Ammerseer wenig anbrennen. Erneut der starke Plesch und Luis Vetter trafen zum 5:0 und 6:0, ehe Marius Klettke den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte. „Beide Mannschaften hätten noch mehr Tore erzielen können“, sagte Hupfauf. Ropers empfand den Sieg in der Höhe als verdient: „Wir haben von Anfang an alles im Griff gehabt und hätten noch deutlich mehr Tore schießen können. Das Gegentor ist ärgerlich, aber wichtiger sind die drei Punkte heute. Es wäre wirklich sehr ärgerlich gewesen, wenn wir hier in Tutzing auf dem Acker Punkte liegen gelassen hätten.“

Tore: 0:1, 0:3, 0:5 Plesch (12., 34., 49.), 0:2 Hummer (15.), 0:4 V. Vetter (39.), 0:6 L. Vetter (55.), 1:6 Klettke (65.)

FSV Höhenrain II – SSV Marnbach-D. 5:0 (3:0)

Es waren überlebenswichtige drei Punkte im Abstiegsduell für den FSV Höhenrain II. Gegen den SSV Marnbach-Deutenhausen gewann die Mannschaft von Trainer Christian Feirer mit 5:0 und gab damit die Rote Laterne in der A-Klasse 5 an den Gegner weiter. „Der Sieg war sehr wichtig. Aber das Ergebnis war auch wirklich das einzig gute an dem Spiel“, sagte Feirer. Die Marnbacher hatten starke Personalprobleme, während bei der FSV-Reserve einige auswärtige Studenten über die Osterzeit in der Heimat waren. „Ich konnte nicht verlegen, weil wir sonst wieder Probleme gehabt hätten“, so Feirer. Seine Mannschaft musste das Spiel machen und tat sich in dieser Rolle äußerst schwer. Dennoch konnte Höhenrain schon vor der Halbzeit das Spiel entscheiden. Sebastian Lehner, Xaver Hochstrasser und Tim Closs trafen für die Hausherren. Im zweiten Durchgang waren es erneut Closs und Florian Brücklmeier, die am Ende für das 5:0 sorgten.

Tore: 1:0 Lehner (21.), 2:0 Hochstrasser (43.), 3:0, 4:0 Closs (45., 79.), 5:0 Brücklmeier (86.)

FC Seeshaupt – MTV Berg II 2:2 (0:0)

Es war ein sehr gut geführtes Spiel zwischen dem FC Seeshaupt und dem MTV Berg II. Am Ende war das 2:2 auch das passende Ergebnis. „Beide Mannschaften haben einen wirklich gepflegten, gut ansehnlichen Ball gespielt“, berichtete Bergs Trainer Djoko Kalaba. Nach der torlosen ersten Halbzeit gingen die bis dahin leicht überlegenen Berger kurz nach der Halbzeit in Front. Daniel Czech spielte einen mustergültigen Ball in die Tiefe, und Hannes Rittweger erzielte die Gästeführung. Fortan war Seeshaupt besser und drehte durch Peter Höcherl und Fabian Brückl verdient das Spiel. Das letzte Wort hatte allerdings Dejan Ljubicic, der wie sein Namensvetter beim 1. FC Köln am Wochenende noch traf und damit das Remis besiegelte. „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gesehen habe“, sagte MTV-Coach Kalaba. (tao)

Tore: 0:1 Rittweger (49.), 1:1 Höcherl (58.), 2:1 Brückl (64.), 2:2 D. Ljubicic (80.)