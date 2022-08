A-Klasse 6: Kammerlochner und Klettke retten Tutzing - gemischte Gefühle in Breitbrunn

Kompakt

Der TSV Tutzing macht sich das Leben selbst schwer. Die SF Breitbrunn hatten Spitzenreiter Bernried am Rande einer Niederlage. A-Klasse 6 kompakt.

FC Seeshaupt – TSV Tutzing 3:4 (0:1)

Tore: 0:1 Kammerlocher (38.), 1:1 Piechatzek (49.), 1:2 Kammerlocher (57.), 2:2 Höhler (63.), 3:2 Andre (78.), 3:3, 3:4 Klettke (79., 80.) – Rote Karte: P. Höcherl/FCS (44., Notbremse )

Ein hitziges, wildes Spiel beim starken FC Seeshaupt gewann der TSV Tutzing mit 4:3. Tobias Löhr, der den im Urlaub weilenden Trainer Christian Mandlmeier vertrat, sah sein Team in der ersten Halbzeit überlegen. „Wir hatten drei, vier absolute Hochkaräter. Da laufen wir alleine auf das Tor zu, aber schießen jedes Mal den Torwart an.“ Das 1:0 für Tutzing fiel durch einen abgefälschten Schuss von Lukas Kammerlocher. Kurz vor der Pause flog Seeshaupts Peter Höcherl nach einer klaren Notbremse vom Platz. Doch nach der Halbzeit wurde Tutzing zu nachlässig und kassierte prompt den Ausgleich. Doch Kammerlocher war erneut zur Stelle und brachte dem TSV die zweite Führung. In der Folge drehte der dezimierte FCS die Partie durch Jakob Höhler und Thomas Andre, ehe ein Doppelpack von Stürmer Marius Klettke binnen einer Minute den Tutzinger Sieg brachte. Löhr: „Es war eine Energieleistung.“ tao

SF Breitbrunn – SV Bernried 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Dolderer (80.), 1:1 Wagner (90.+3)

Es sind gemischte Gefühle bei den SF Breitbrunn nach dem 1:1 gegen Spitzenreiter SV Bernried. Die Breitbrunner dominierten von Beginn an und kamen immer wieder zu vielversprechenden Gelegenheiten. Die besten Chancen in Halbzeit eins hatten Semjon Sailer und Bastian Lemberger. Auch nach der Pause gab es gute Situationen für die Gastgeber, während SFB-Torwart Matthias Neuner weitestgehend beschäftigungslos blieb. „Wir hatten eigentlich alles gut im Griff“, sagte der Torwart und Pressesprecher. Doch eine zweifelhafte Zeitstrafe gegen Oliver Koch kippte das Spiel. Mit der ersten guten Chance traf Bernried zum 1:0. Anschließend versuchte Breitbrunn alles und kam in der Nachspielzeit zum verdienten Ausgleich durch Michael Wagner nach Flanke von Maxi Lemberger. Neuner: „Am Ende überwiegt dennoch der Frust über die vergebenen Chancen.“ tao

FC Seeshaupt – TSV Herrsching 4:1 (2:1)

Tore: 0:1 Kulovic (12.), 1:1 M. Höcherl (16.), 2:1 P. Höcherl (32.), 3:1 Poettgen (77.), 4:1 Andre (81.)

Der TSV Herrsching besiegelte bereits am Freitagabend seinen Fehlstart. Beim FC Seeshaupt verlor die Mannschaft von Heinz Knötzinger mit 1:4. Dabei ging es anfangs gut los. Zahid Kulovic traf bereits nach zwölf Minuten zum 1:0 für die Ammerseer. Doch Maximilian Höcherl und Peter Höcherl drehten die Partie für den stark aufspielenden FCS. Die Herrschinger hatten weiterhin mit ihrer Personalsituation zu kämpfen und kamen nicht so recht vors Seeshaupter Tor. Matthias Poettgen erzielte nach 77 Minuten das 3:1 und sorgte damit für die Entscheidung für die Gastgeber, ehe Thomas Andre mit dem 4:1 den Endstand besiegelte. Damit ist Herrsching weiterhin Tabellenletzter der A-Klasse 6. (tao)