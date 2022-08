A-Klasse 6: Keeper Ried lässt SG Söcking verzweifeln - Breitbrunn schlägt Tutzing deutlich

Mit viel Kampf und Leidenschaft holte der TSV Herrsching (r. Berke Kara) gegen die SG Söcking/Starnberg (l. Alexander Hübner) einen glücklichen Punkt. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Die SG Söcking/Starnberg kommt in A-Klasse 6 einfach nicht so recht in Schwung. Der TSV Tutzing unterleigt Breitbrunn und der SV Bernried schlägt Hechendorf.

TSV Herrsching – SG Söcking/Starnberg 0:0

Es ist selten, dass beide Trainer nach einem Unentschieden so klar einer Meinung sind. Sowohl Heinz Knötzinger, Trainer des TSV Herrsching, als auch der Coach der SG Söcking/Starnberg, Max Dietze, konnten nicht glauben, dass diese Begegnung tatsächlich 0:0 endete. Der entscheidende Mann war für beide Übungsleiter schnell ausgemacht. Herrschings Torwart Kenneth Ried entschärfte laut Knötzinger „Bälle, die man eigentlich gar nicht mehr halten kann“. Und davon gab es einige. Schon von Beginn an machten nur die klar favorisierten Söckinger das Spiel und hatten unzählige Großchancen. „Rein was unsere Chancen angeht, hätte das zweistellig ausgehen müssen. Wir hatten so viele Chancen, wie ich das vorher noch nie erlebt habe“, sagte Dietze. Seine Mannschaft habe an sich ein herausragendes Spiel abgeliefert, aber aus insgesamt 20 (!) Großchancen gegen die stark dezimierten Herrschinger keinen Treffer erzielt. Der Trainer der Ammerseer war dementsprechend glücklich mit dem Ergebnis: „Natürlich nehmen wir das gerne mit. Auch wenn es extrem schmeichelhaft ist. Aber wir haben halt aktuell kaum Spieler aus der ersten Mannschaft zur Verfügung. Und die Jungs, die da waren, haben sich reingehauen und alles gegeben. Das zählt“, sagte Knötzinger. Nach dem dritten torlosen Spiel für die Kreisstädter bleibt Trainer Dietze dennoch optimistisch. „Wenn der Knoten platzt, werden wir eine gute Rolle spielen“, so der Coach der SG.

TSV Tutzing – SF Breitbrunn 0:3 (0:0)

Tore: 0:1, 0:2 Lemberger (49., 57.), 0:3 T. Roelz (90.)

Auch in Abwesenheit von Trainer Sebastian Kolbeck läuft es für die Sportfreunde Breitbrunn hervorragend. Der im Urlaub verweilende Übungsleiter konnte lediglich im Liveticker verfolgen, wie seine Mannschaft mit 3:0 beim TSV Tutzing gewann und sich damit oben festsetzte. „Das ist natürlich ein super Ergebnis“, sagte Kolbeck. Matthias Neuner, Pressesprecher und Aushilfstorwart der SFB, sah ein sehr gutes Spiel seiner Mitspieler. „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit viele Chancen, waren aber noch nicht effektiv genug“, sagte Neuner. Das änderte sich allerdings in Durchgang zwei, als Bastian Lemberger in der 49. Minute den Torreigen für seine Mannschaft eröffnete. Lemberger war es auch, der das 2:0 nach einer Flanke von Alex Marchetto nachlegte. „Der alte Lembo ist wieder da. Und wie wichtig er sein kann, sollte eigentlich hinreichend bekannt sein“, sagte der SFB-Torwart über den A-Klassentorschützenkönig der Saison 19/21. Gegen Spielende markierte Thomas Roelz noch das 3:0 für die Sportfreunde, die auch in der Höhe verdient gegen dezimierte Tutzinger gewannen.

SV Bernried – TSV Hechendorf 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Amann (51./ET), 2:0 Thorin (63.), 2:1 Knoll (90.)

Unglückliche Niederlage für den TSV Hechendorf: Die Elf von Trainer Tom Ruhdorfer verlor in Bernried und startet damit mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen. Es lief von Beginn an nicht viel zusammen für die Gäste, die eigentlich als Favorit in die Partie gegangen waren. Doch die vielen abwesenden Spieler sorgen derzeit für ein Durcheinander in der Mannschaft. Ruhdorfer tut sich entsprechend schwer, eine Stammformation zu finden. Die erste Halbzeit am Starnberger See blieb torlos. Nach der Pause brachte ein Eigentor von Vincent Amann die Bernrieder auf die Siegerstraße. Gut zehn Minuten später erhöhte Stefan Thorin auf 2:0 für die Gastgeber. Der Treffer von Markus Knoll in der Nachspielzeit kam zu spät für den TSV. (tao)