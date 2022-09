A-Klasse 6: Erster Sieg für Herrsching und Söcking - Hechendorf schlägt Breitbrunn

Nicht zu stoppen: Sandro Pasalic schnürten gegen den SCPP II für Herrsching einen Dreierpack. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der TSV Herrsching gewinnt gegen den SC Pöcking II, die SG Söcking/Starnberg feiert ihren ersten Saisonsieg in Tutzing. A-Klasse 6 kompakt.

TSV Herrsching – SC Pöcking-P. II 4:1 (1:0)

Tore: 1:0, 2:0 Pasalic (45., 49.), 3:0 Geigle (62.), 4:0 Pasalic (79.), 4:1 Kamp (90.)

In den vergangenen zehn Monaten gab es wenig zu jubeln für den TSV Herrsching. Lediglich ein Auswärtssieg beim FC Dettenschwang war für die Mannschaft von Heinz Knötzinger drin, ehe die Ammerseer nun endlich mal wieder drei Punkte einfahren konnten. Gegen die Reserve des SC Pöcking feierte der TSV einen ungefährdeten 4:1-Heimsieg. „Jetzt wo die ganzen Urlauber wieder da sind, können wir sicherlich auch wieder mehr Punkte holen“, sagte Knötzinger. Von Beginn an waren die Herrschinger die überlegene Mannschaft und belohnten sich durch den spielenden Co-Trainer Sandro Pasalic mit dem 1:0 nach 45 Minuten. Nach dem Seitenwechsel drängte Herrsching auf die Entscheidung und Pasalic traf bereits vier Minuten nach der Pause zum 2:0. Nach 62 Minuten erzielte Severin Geigle das 3:0 für die Gastgeber, ehe Pasalic seinen Dreierpack besiegelte. „Wir haben das wirklich gut gemacht“, sagte Knötzinger. Das 1:4 durch Nico Kamp war lediglich Ergebniskosmetik für die Pöckinger Reserve.

TSV Tutzing – SG Söcking/Sta. 3:4 (1:1)

Tore: 0:1 Spieler (16.), 1:1 Völker (43.), 1:2, 1:3 Specht (49., 68.), 2:3 Völker (70.), 2:4 Spieler (71.), 3:4 Völker (75.)

Ein sehr interessantes Derby zwischen dem TSV Tutzing und der SG Söcking/Starnberg endete 3:4. „Ich bin in erster Linie froh, dass wir jetzt endlich mal unser erstes Spiel gewonnen haben“, sagte SG-Trainer Max Dietze. Seine Mannschaft war von Beginn an klar feldüberlegen und lief die Tutzinger hoch an, die damit nicht zurechtkamen. „In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt nicht reingefunden und uns auch nicht getraut, Fußball zu spielen und haben jeden Ball geschlagen“, sagte Tutzings Trainer Christian Mandlmeier. Die Führung durch Tobias Spieler war hochverdient für die Gäste, doch Tutzing kam durch Marius Völker zum schmeichelhaften Ausgleich kurz vor der Pause. Nach der Halbzeit traf Frederik Specht zweimal zum 2:1 und 3:1 für die SG. Doch erneut verkürzte Völker. Als die Partie nun hitziger wurde, baute Tobias Spieler den Vorsprung für die Kreisstädter wieder aus. Doch Völker brachte mit seinem dritten Treffer noch mal Spannung in die Schlussphase. Es fehlte allerdings an weiteren klaren Chancen, um einen Punkt mitzunehmen. „Es wäre glücklich gewesen“, sagte der TSV-Coach. „Ich dachte eigentlich immer, dass wir vor dem Tor schlecht sind. Aber Söcking toppt das ja locker.“ Die Gäste hatten noch zahlreiche Gelegenheiten, das Ergebnis höher zu gestalten.

TSV Hechendorf – SF Breitbrunn 3:2 (1:0)

Tore: 1:0 Stützer (30.), 1:1 Berk (51.), 1:2 Yarangünü (60.), 2:2 J. Lubrich (66.), 3:2 Wittenberger (70.)

Es war ein packendes Derby zwischen dem TSV Hechendorf und den Sportfreunden Breitbrunn. 180 Zuschauer sorgten für eine würdige Kulisse. In der ersten Halbzeit hatte Breitbrunn ein Chancenplus, scheiterte allerdings entweder an TSV-Schlussmann Florian Ritzl oder an sich selbst. Mit der ersten echten Chance gingen die Hechendorfer nach einer halben Stunde durch einen Fernschuss von Dominik Stützer in Führung. Bis zur Halbzeit blieb es beim 1:0. Nach der Pause drehten die Sportfreunde auf, und Mathieu Berk gelang der verdiente Ausgleich (51.). Wenig später gab es einen berechtigten Foulelfmeter für Breitbrunn, den Taifun Yarangünü zum 2:1 verwandelte. „Nach dem Tor ging uns etwas die Kraft aus“, sagte SF-Trainer Sebastian Kolbeck. Nach 66 Minuten glich Jonathan Lubrich zum 2:2 für den TSV aus, ehe Johannes Wittenberger nur vier Minuten später den erneuten Führungstreffer für die Gastgeber erzielte. Breitbrunn versuchte noch mal alles, kam aber zu selten vors Tor. „Beide Mannschaften hätten gewinnen können. Am Ende wäre ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen“, sagte SF-Coach Kolbeck. (tao)