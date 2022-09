A-Klasse 6: SG Söcking/Starnberg kommt langsam ins Rollen - Herrsching holt wichtigen Punkt

Sorgte für die Vorentscheidung: Frederik Specht (r.) erzielte für die SG Söcking gegen die SF Breitbrunn das 3:0. Foto: dr © dr

In einem hochklassigen Spiel behält die SG Söcking/Starnberg die Überhand gegen Breitbrunn. Der TSV Herrsching ringt Seeshaupt ein Remis ab. A-Klasse 6 kompakt.

SF Breitbrunn – SG Söcking/Sta. 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Spieler (31.), 0:2 Schäffler (42.), 0:3 Specht (70.), 0:4 Pieschetsrieder (79.)

Es war ein hochklassiges Spiel zweier Mannschaften, die in der A-Klasse eher untypisch agieren. Sowohl die Sportfreunde Breitbrunn als auch die SG Söcking/Starnberg versuchen, mit spielerischen Lösungen zum Erfolg zu kommen. Dementsprechend zufrieden dürften die 50 Zuschauer nach der Partie gewesen sein, die die Spielgemeinschaft mit 4:0 für sich entschied. Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck machte seinen Spielern keinen Vorwurf nach der Partie. „Die Jungs haben heute eigentlich viel richtig gemacht“, sagte der Übungsleiter der Sportfreunde. Lediglich die Chancenauswertung sei der große Unterschied zwischen beiden Mannschaften gewesen. Während die Starnberger mit ihrem Pressing die schnellen Ballgewinne in Tore umwandeln konnten, gelang es den Breitbrunnern trotz guter Möglichkeiten nicht, zu treffen. „Wir hätten sicherlich auch zwei, drei Tore machen können“, so Kolbeck. Seine Mannschaft ist unter anderem am Pfosten gescheitert und hatte auch sonst mehrere vielversprechende Abschlüsse. Das Gegenstück dazu waren die Starnberger, die endlich die nötige Effizienz an den Tag legen. „Wir fangen langsam an, den Kampf in dieser Liga anzunehmen“, sagte Trainer Max Dietze. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten kommt die junge SG nun ins Rollen. „Wenn wir unsere Chancen reinmachen, können wir in der Liga jeden Gegner schlagen“, sagte Dietze. Nachdem die SG durch Tobias Spieler und einen sehenswerten Linksschuss von Dominik Schäffler zur Pause mit 2:0 führte, überstand sie die Druckphase der Gastgeber nach der Pause. Die Treffer von Frederik Specht und Julius Pieschetsrieder krönten schlussendlich eine starke Starnberger Leistung.

TSV Herrsching – FC Seeshaupt 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Misni (20.), 1:1 André (45.), 2:1 Spahija (58.), 2:2 André (63.) – Gelb-Rot: Pasalic/Herrsching (86., Unsportlichkeit)

Einen wichtigen Punkt erkämpfte sich der TSV Herrsching. Beim 2:2 gegen den FC Seeshaupt fiel dem spielenden Co-Trainer Sandro Pasalic ein Stein vom Herzen. „Wir haben uns für eine kämpferisch gute Leistung mit einem verdienten Punkt belohnt“, so der Ex-Bayernligaspieler, der die Mannschaft in Abwesenheit des Cheftrainers Heinz Knötzinger koordinierte. Im ersten Durchgang waren die Seeshaupter zwar etwas feldüberlegen, doch Patriot Misni traf für Herrsching zum 1:0. Mit dem Pausenpfiff kassierten die Ammerseer jedoch durch Thomas André den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel wurde Herrsching besser und kam zur Führung durch Florian Spahija. Doch erneut war es André, der ausglich. Kurz vor Schluss wurde es noch mal merkwürdig. Sandro Pasalic bekam zur Verwunderung aller Anwesenden die gelb-rote Karte von Schiedsrichter Heiko Herbart. „Er wollte mir nicht erklären, wieso“, sagte Pasalic. Er vermutet, dass der Schiedsrichter eine Unsportlichkeit darin sah, dass er seinen Arm um den Unparteiischen legte. Trotz Unterzahl hatten die Gastgeber noch Chancen, es blieb jedoch beim Remis.

TSV Hechendorf – SC Pöcking-P. II 4:0 (4:0)

Tore: 1:0 Huber (21.), 2:0 Frühholz (30.), 3:0 Gschößl (33.), 4:0 Lubrich (43.)

„Heute haben wir das gemacht, was wir uns auch für das Söcking-Spiel schon vorgenommen hatten“, meinte Tom Ruhdorfer. Der Trainer des TSV Hechendorf war nach dem ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen den SC Pöcking II sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. In der ersten Halbzeit dominierten die Pilsenseer das Geschehen nach Belieben und zeigten sich auch vor dem Tor des Gegners sehr effizient. Nach einer Hereingabe von Max Frühholz erzielte Mathias Huber das 1:0 für die Gastgeber. Acht Minuten später traf Frühholz selbst aus spitzem Winkel zum 2:0. In der 33. Minute sah Florian Gschößl, dass der SCPP-Schlussmann zu weit vor seinem Kasten stand und traf aus 40 Metern sehenswert zum 3:0. Und auch Stürmer Jonathan Lubrich durfte vor der Halbzeit noch treffen. Per Lupfer erzielte er den 4:0-Halbzeit- und auch Endstand. Nach der Pause schaltete Hechendorf einen Gang zurück und konzentrierte sich mehr aufs Verwalten. „Wir haben den Ball laufen lassen, und der Gegner hatte eigentlich keine Chance mehr“, sagte Ruhdorfer. Zwar hatte Hechendorf durchaus Probleme mit dem gut aufgelegten SCPP-Angreifer Romano Schön, doch im Verbund konnte alles verteidigt werden.

SV Bernried – TSV Tutzing 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Ischwang (8.), 2:0 Dolderer (36.), 3:0 Ischwang (68.)

Nichts zu holen gab es für den TSV Tutzing im Derby beim SV Bernried. Mit 0:3 verlor die Mannschaft von Trainer Christian Mandlmeier beim Tabellenführer, gegen den der TSV am ersten Spieltag noch gewinnen konnte. Mit dem Selbstvertrauen eines Tabellenführers ging Bernried die Partie motiviert an und durch Benedikt Ischwang mit 1:0 in Führung. Nach 36 Minuten traf Lennart Dolderer zum 2:0. Auch nach der Pause war Bernried spielbestimmend und kam durch den zweiten Treffer von Benedikt Ischwang zum 3:0. Tutzing bleibt damit Tabellensechster. (tao)