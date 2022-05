A-Klasse 7: Salemovic trifft bei Schützenfest gegen Breitbrunn - Herrsching unterliegt FCH

Beeindruckt von Muriz Salemovic: Michael Dietz. © SF Breitbrunn

Die Sportfreunde Breitbrunn unterliegen der aufgefüllten Landsberger Reserve. Der TSV Herrsching sieht in seinem Heimspiel kein Licht. A-Klasse 7 kompakt.

TSV Landsberg II – SF Breitbrunn 5:2 (3:1)

Tore: 1:0 Salemovic (3.), 2:0, 3:0 Lang (24., 38.), 3:1 Eisele (44.), 4:1 Sunkar (48.), 5:1 Abbasi (63.), 5:2 Yarangünü (87.)

Die Sportfreunde Breitbrunn haben eine deutliche Niederlage gegen Spitzenteam Landsberg kassiert. Die Bayernliga-Reserve trat mit unter anderem Muriz Salemovic, einem ehemaligen Topspieler, der in der Regionalliga einer der besten Fußballer gewesen war, in starker Besetzung an. Salemovic war es auch, der die Hausherren früh in Führung brachte. Breitbrunns Trainer Michael Dietz war beeindruckt von der Qualität des Mittelfeldspielers. „Man hat schon wirklich gemerkt, dass das ein Riesenfußballer ist“, sagte der SF-Coach. Auch nach der Landsberger Führung hatten die Gäste große Probleme, immerhin besorgte Samuel Eisele den 1:3-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit waren die Breitbrunner etwas besser im Spiel, weswegen sich die Niederlage am Ende in Grenzen hielt. (tao)

TSV Herrsching – FC Hofstetten 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Dobmeier (37.), 0:2 Herdlitschka (56.), 0:3 Pichlmeyr (76.)

Die große Überraschung ist Herrsching nicht gelungen. Mit 0:3 verloren die TSV-Fußballer des immer noch Corona-positiven Trainers Heinz Knötzinger gegen Spitzenreiter Hofstetten. Laszlo Pilz, etatmäßiger Coach der zweiten Herrschinger Mannschaft, war dennoch zufrieden mit dem Auftritt. „Ich denke, dass das schon eine gute Leistung war“, sagte Pilz. In der ersten Halbzeit hielten die Gastgeber gut mit und kamen zu vereinzelten Halbchancen, ehe Lukas Dobmeier den FCH in der 37. Minute in Führung brachte. Die Rote Karte für TSV-Abwehrchef Manuel Ziegler machte dann jegliche Comeback-Chancen zunichte. In der zweiten Hälfte erhöhte der Tabellenführer durch Florian Herdlitschka und Tobias Pichlmeyr, wenngleich sich die Herrschinger teuer verkauften. (tao)