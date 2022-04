SF Breitbrunn: Lemberger-Doppelpack erlöst den Favoriten gegen Herrsching

Erst nach der Pause wurden die Sportfreunde Breitbrunn (am Ball Maximilian Koch) dominanter. © Andrea Jaksch

Der TSV Herrsching erlebte ein paradoxes Derby. Zu Beginn spielten die Hausherren den Favoriten aus Breitbrunn an die Wand. Und verloren dann doch 0:2.

Herrsching - „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, sagte Heinz Knötzinger, Trainer des TSV Herrsching. Ironischerweise blieb seine Mannschaft im ersten Durchgang noch ohne Gegentreffer im Lokalderby gegen die Sportfreunde Breitbrunn, während am Ende ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit die Partie entschied.

Am Anfang bestimmte der TSV Herrsching das Derby, vor allem die ersten 15 Minuten waren die Gastgeber sehr griffig in den Zweikämpfen und erspielten sich zwei gute Torchancen, die allerdings ungenutzt blieben. „Großes Lob an Matze Neuner“, sagte SF-Coach Michael Dietz. Der Breitbrunner Schlussmann, der normalerweise Feldspieler ist, entschärfte eine Herrschinger Chance stark. Anschließend wurde die Partie zunehmend ausgeglichener. Die favorisierten Breitbrunner kamen immer besser ins Spiel und zu guten Gelegenheiten. Nach der Pause erspielten sich die Gäste ein Übergewicht und kamen auch zu Toren. Bastian Lemberger traf am Ende doppelt für die Sportfreunde und machte damit den Derbysieg für die Mannschaft von Michael Dietz perfekt. „Für ihn freut es mich sehr“, sagte der SF-Coach. „Wenn er selbstbewusst ist, ist er für uns natürlich ein sehr wichtiger und guter Spieler. Und das zeigt er aktuell wieder.“ (tao)

TSV Herrsching – SF Breitbrunn 0:2 (0:0) Tore: 0:1, 0:2 Lemberger (77., 90.)