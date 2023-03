Verletzungsgeplagte Tutzinger verkaufen sich teuer – Hechendorf und Weßling II verlieren

Klaus Lang ist Teil des neuen, gleichberechtigten Trainerduos des TSV Tutzing. © Privat

Stark ersatzgeschwächt hat der TSV Tutzing beim TSV Pähl verloren. Auch für den TSV Hechendorf und den SC Weßling gab es eine Niederlage.

TSV Pähl – TSV Tutzing 3:1 (0:1)

„Wir haben uns eigentlich wenig vorzuwerfen“, stellte Tutzing-Coach Klaus Lang nach der 1:3-Niederlage fest. Die Tutzinger, die sowieso schon mit einem ausgedünnten Kader angereist waren, mussten in der ersten Hälfte gleich drei verletzungsbedingte Auswechslungen vornehmen. Trotz der Gegebenheiten gingen die Gäste durch Jonas Weber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Im zweiten Spielabschnitt geriet die Elf von Florian Schneid und Klaus Lang gegen stärker werdende Hausherren immer mehr unter Druck. Folge dessen war der Doppelschlag von Simon Müller und Tim Lisske, der die Partie komplett drehte. „In der Phase war Pähl deutlich besser und hätte auch noch ein oder zwei Tore mehr machen können. Da hatten wir große Schwierigkeiten. Viele Spieler mussten bei uns auf ungewohnten Positionen ran“, erklärte Lang. Quirin Neumayr setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt und entschied die Begegnung endgültig. kd

Tore: 0:1 Weber (45.+2), 1:1 Müller (65.), Liesske (68.), Neumayr (90.)

FC Emmering – TSV Hechendorf 1:0 (1:0)

„Vom Winde verweht!“ So lautete Tom Ruhdorfers Fazit nach dem Punktspielauftakt seiner Mannschaft in der Abstiegsqualifikationsrunde. Eine bessere Bezeichnung fand der Hechendorfer Trainer für das sehr von der Wetterlage geprägte Spiel nicht. „Es waren so starke Böen, dass der Ball überhaupt nicht am Boden ruhen konnte. Wenn der Ball in der Luft war, ist er ganz woanders wieder runtergekommen“, beschrieb er die erschwerten Verhältnisse. „Logischerweise war es dann für keine der beiden Mannschaften möglich, ordentlich Fußball zu spielen. Eigentlich war das so ein typisches 0:0-Spiel. Am Ende hatte Emmering das glücklichere Ende“, fügte Ruhdorfer hinzu. Der goldene Treffer der Partie fiel bereits in der 8. Minute. Nachdem die Hechendorfer den Ball im Halbfeld verloren hatten, sprang das Spielgerät irgendwie zu Fabian Mühlbauer. Der blieb vor TSV-Keeper Jonathan de Riese eiskalt und versenkte die Kugel zum 1:0. Hechendorf lief im zweiten Durchgang gegen den Rückstand an, doch die Versuche blieben vergebens. kd

Tor: 1:0 Mühlbauer (8.)

TSV Gernlinden – SC Weßling II 2:1 (0:0)

„Ich fand die Niederlage nicht wirklich verdient“, sagte SC-Urgestein Tony Wohlmann nach der späten Pleite seiner Mannschaft gegen den TSV Gernlinden. In der torlosen ersten Hälfte war Weßling leicht überlegen, konnte dies aber nicht in Zählbares ummünzen. Mit Hilfe von Christopher Weiser gelang dann aber doch die Führung: Der Verteidiger fälschte eine Halbfeldflanke von Lennart Zilk ins eigene Tor ab. Gernlinden kam wenig später nach einer Ecke zum Ausgleich. Bei seinem Pflichtspiel-Comeback beobachtete Wohlmann in der Schlussphase eine hitzige und kampfbetonte Partie: „In den ersten 60 Minuten sah es eigentlich gar nicht danach aus, dass es noch zu so einer Aktion kommt.“ In der 86. Minute wurden gleich mehrere Platzverweise ausgesprochen. Nach einem Foul von Matthias Bernlochner kochten die Emotionen hoch, und Alessio Stancato und Mehdi Alipour wurden mit Rot des Feldes verwiesen. Bernlochner selbst sah nach Beschwerde Gelb-Rot. In der 90. Spielminute stocherte Daniel Hartig den Ball zum Siegtreffer für Gernlinden über die Linie. kd

Tore: 0:1 Welser (51., Eigentor), 1:1 Illmer (59.), Hartig (90.) – Gelb-Rot: Bernlochner/SCW (87.) – Rote Karte: Stancato/SCW (86.), Alipour/Gernlinden (86.)