Pöcking-Reserve verliert auch nach Trainerwechsel - Söcking schießt Seeshaupt ab

Alexander Kirst hat beim SC Pöcking-Possenhofen II übernommen. © SC Pöcking-Possenhofen

Nach dem Trainerwechsel beim SC Pöcking II ist nun wieder ein alter Bekannter am Werk: Alexander Kirst übernahm die Mannschaft erneut als Spielertrainer und musste direkt gegen eine der spielstärksten Mannschaften der Liga ran.

SC Pöcking – SF Breitbrunn 1:4 (1:2)

Tore: 0:1 M. Koch (5.), 0:2 Wagner (33.), 1:2 Kamp (44.), 1:3, 1:4 Eisele (77., 88.)

Gegen die SF Breitbrunn verlor die Pöckinger Reserve 1:4 und zeigte dabei zwar einen couragierten Auftritt, war allerdings chancenlos gegen die spielerische Wucht der SFB auf dem Pöckinger Kunstrasen. Für die Mannschaft des abwesenden Cheftrainers Sebastian Kolbeck ging es nach fünf Minuten perfekt los. Nach Vorlage von Michael Wagner traf Maximilian Koch zur Breitbrunner Führung. Nach etwas mehr als einer halben Stunde stand Michael Wagner goldrichtig und erhöhte auf 2:0. Mit dem ersten Abschluss des SCPP kam Nico Kamp zum Anschlusstreffer für sein Team, das fortan seine beste Phase hatte. „Wir waren nach dem Anschluss gut im Spiel und haben Druck gemacht, allerdings sind wir nicht gut mit der Breitbrunner Spielanlage klargekommen“, sagte Kirst. Zum Ausgleich reichte es nicht, denn Samuel Eisele traf nach Einwechslung doppelt und sorgte mit der Pike für das 3:1 und nach einem guten Steckpass aus dem Mittelfeld sogar noch für das 4:1. „Wir hatten einen sehr starken Kader zur Verfügung und haben von Beginn an ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, sagte Sprecher Matthias Neuner. Auch in der Pöckinger Druckphase waren die Gäste stabil genug und fuhren einen letztendlich ungefährdeten Auswärtssieg ein.

SG Söcking-Starnberg – FC Seeshaupt 7:0 (5:0)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Schäffler (11., 15., 23.), 4:0 Specht (37.), 5:0 Barth (43.), 6:0 Specht (85.), 7:0 Schäffler (89.)

Die SG Söcking-Starnberg marschiert weiter. Mit 7:0 gewann die Mannschaft von Trainer Max Dietze gegen den FC Seeshaupt und revanchiert sich damit für die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel. Die ersten fünf Minuten waren noch ausgeglichen. Sees-haupt traf die Latte, Söcking vergab eine gute Chance frei vor dem Torhüter. Anschließend gab es nur noch Einbahnstraßenfußball. Ein lupenreiner Dreierpack von Torjäger Dominik Schäffler entschied binnen zwölf Minuten die Partie zugunsten der Spielgemeinschaft, die in der ersten Halbzeit pure Dominanz ausstrahlte. „Wir haben vor Spielfreude gesprüht, waren effektiv und hätten an diesem Tag wahrscheinlich jede Mannschaft der Liga geschlagen“, sagte denn auch Trainer Dietze. Die Seeshaupter wussten nicht so recht, wie ihnen geschieht, und so fielen noch vor dem Pausenpfiff das 4:0 durch Frederik Specht und das 5:0 durch Tim Barth. Nach der Halbzeit fuhren die Gastgeber einen Gang herunter, wenngleich es immer noch einige Chancen gab. In den Schlussminuten erhöhten Frederik Specht und Dominik Schäffler dann auf 7:0. Ein Ergebnis, das sogar in dieser Höhe hochverdient war.

TSV Herrsching – SV Bernried 1:3 (1:3)

Tore: 1:0 Pasalic (11.), 1:1, 1:2 N. Dolderer (12., 15.), 1:3 L. Dolderer (44.)

Es zieht sich wie ein roter Faden durch beim TSV Herrsching: „Wir werden umgehend nach einem eigenen Tor komplett fahrlässig“, sagte der spielende Co-Trainer Sandro Pasalic. So geschehen auch gegen Spitzenreiter SV Bernried. In den ersten zehn Minuten war Herrsching überlegen und kam trotz weniger Ballbesitz zu mehreren guten Gelegenheiten. Pasalic traf nach elf Minuten zur verdienten Führung für die Ammerseer, die mit schnellen Kontern den Tabellenführer überraschten. „Zu dem Zeitpunkt hätten wir sogar schon mehr als ein Tor haben können.“ Doch direkt nach dem Anstoß gelang den Bernriedern der Ausgleich durch Nicolas Dolderer. Und nur drei Minuten später legte er das 2:1 nach, sein sechstes Saisontor. Nach rund einer halben Stunde fing sich Herrsching wieder und hatte vor allem in Person von Pasalic die ein oder andere Gelegenheit zum Ausgleich. „Bernried hatte zwar viel Ballbesitz, aber sie waren damit eigentlich nie gefährlich“, sagte der aktuell zweitbeste Torschütze der Liga. „Gefährlich wurden sie eigentlich nur über lange Bälle.“ Im Stile einer Spitzenmannschaft bestrafte Bernried allerdings einen Fehler in der Herrschinger Hintermannschaft, und so erzielte Lennart Dolderer kurz vor der Pause das 3:1. Nach der Pause probierte Herrsching noch mal, den Anschluss zu erzielen. Allerdings passierte in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel. (tao)